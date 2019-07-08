Отец Неймара: «ПСЖ прекрасно знал, что игрок вернется 15 июля»

Неймар да Силва, отец и агент нападающего ПСЖ Неймара, прокомментировал решение парижан наказать игрока за то, что он сегодня не явился в расположение клуба. 12 и 13 июля форвард будет находиться в Сан-Паулу на мероприятии Instituto Projeto Neymar Jr - благотворительной организации, созданной футболистом и его семьей.
Причина, по которой он отсутствует, прекрасно известна. Это было запланировано еще год назад. Он вернется 15 июля. Не вижу никакой проблемы.
Кончилась лубовь!!! Только что то ну очень быстро. Еще недавно папик вещал :
-У Неймара есть будущее в «ПСЖ», он счастлив находиться в команде и сейчас делает все, что от него зависит, для возвращения на поле!!!
Кончилась лубовь!!! Только что то ну очень быстро. Еще недавно папик вещал :
-У Неймара есть будущее в «ПСЖ», он счастлив находиться в команде и сейчас делает все, что от него зависит, для возвращения на поле!!!