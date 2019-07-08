ГлавнаяНовости

Отец Неймара: «ПСЖ прекрасно знал, что игрок вернется 15 июля»

сегодня, 22:08

Неймар да Силва, отец и агент нападающего ПСЖ Неймара, прокомментировал решение парижан наказать игрока за то, что он сегодня не явился в расположение клуба. 12 и 13 июля форвард будет находиться в Сан-Паулу на мероприятии Instituto Projeto Neymar Jr - благотворительной организации, созданной футболистом и его семьей.

Причина, по которой он отсутствует, прекрасно известна. Это было запланировано еще год назад. Он вернется 15 июля. Не вижу никакой проблемы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мальдини: «Мы не планируем расставаться с Доннаруммой»
Сегодня, 23:17 Комментарии0
У Дзаньоло нет предложений от других клубов
Сегодня, 22:42 Комментарии1
Нерес заявил, что останется в «Аяксе»
Сегодня, 21:37 Комментарии0
Бобан: «„Милан“ находится на правильном пути»
Сегодня, 21:19 Комментарии1
Нето: «Хочу выиграть всё вместе с „Барселоной“»
Сегодня, 19:49 Комментарии5
Алвес: «Я открыт для предложений»
Сегодня, 19:28 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил BESTjuventus10
   205 / 738
сегодня в 23:45
Ахахаха в барсу идут на понижение ты хотел сказать
ахахаха типа смешно . а то ты не в курсе что Гризманн от 22млн в атлетико в барсе будет получать 17
Comentarios
Comentarios
   636 / 738
сегодня в 23:32
Наглость не знает границ
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Happyboy Barca
   190 / 738
сегодня в 23:28
Ахахаха в барсу идут на понижение ты хотел сказать
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил BESTjuventus10
   205 / 738
сегодня в 23:02
Гризманн Неймар. Почему вся грязь футбольная там, где есть Барселона. )) прошли времена хавиньесты)
грязь это когда клуб отправляют в низший дивизион за покупку судей и команд, в юве идуту за большой зарплатой а в Барсу идут даже с понижением
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   190 / 738
сегодня в 22:47
Гризманн Неймар. Почему вся грязь футбольная там, где есть Барселона. )) прошли времена хавиньесты)
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 738
сегодня в 22:22
Теперь друг на дружку валить будут все и вся!!!
Кончилась лубовь!!! Только что то ну очень быстро. Еще недавно папик вещал :
-У Неймара есть будущее в «ПСЖ», он счастлив находиться в команде и сейчас делает все, что от него зависит, для возвращения на поле!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100