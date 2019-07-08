Отец Неймара: «ПСЖ прекрасно знал, что игрок вернется 15 июля»

сегодня, 22:08

Неймар да Силва, отец и агент нападающего ПСЖ Неймара, прокомментировал решение парижан наказать игрока за то, что он сегодня не явился в расположение клуба. 12 и 13 июля форвард будет находиться в Сан-Паулу на мероприятии Instituto Projeto Neymar Jr - благотворительной организации, созданной футболистом и его семьей.