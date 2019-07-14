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Моуриньо считает, что Роналду мог бы выиграть Кубок Америки раньше Месси

14 июля 2019, 21:07

Португальский специалист Жозе Моуриньо поделился мнением о решении Южноамериканской конфедерации футбола приглашать на Кубок Америки сборные с других континентов. Напомним, в 2019 году в турнире приняли участие Япония и Катар.

Если КОНМЕБОЛ хочет увеличить свою аудиторию и превратить Кубок Америки в серьезный турнир, им следует пригласить европейские команды. Пригласите Испанию, Францию, Португалию. Если они пригласят Португалию, Криштиану может выиграть Кубок Америки раньше Месси.

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Armyan4eG
Armyan4eG ответил Vave666
вчера в 23:46
Для меня всегда много значит орфография в словах типа: ВыИгрыш, выиграл! Только школотрончики не знают, что эти слова пишутся без краткой "И" И вот удивительная штука, все как один за каталонию
Правописание не показатель высоких умственных способностей.
Armyan4eG
Armyan4eG ответил RamonCSKA
вчера в 23:43
если бы Роналду был аргом, он бы уже был чемпионом мира, конмеболов было бы уже неск штук Вокруг Роналду никто не строит игру, он отличный нап, выходит и делает свою работу, а не ноет как одна гномка
Насчет того что вокруг Рона не строят игру, мы увидели в прошлом сезоне в исполнении Реала как раз то о чем ты говоришь.
Месси был в финале ЧМ и лучшим игроком на этом чемпионате, так что твои слова не подкреплены фактами, а так пустой базар...
Если что мне побую успехи Месси в Аргентине.
Bavaria_M
Bavaria_M
   147 / 802
вчера в 16:43
Смешно с барсоглоров и фанатиков гнома, так орут за этот дворовый турнир, с учетом что на копе небыло ни одной сильной сборной, а так орут будто вместо Парагвай
венисуэлы и тд, там были немцы испанцы ахах, а про лигу
наций где реально самые лучшие и сильные сборные орут
что дворовый, там бы гном даже из группы не вышел бы
, если бы не катр то гном еще больше опозорился бы, а
кубок Америки даже кипр и сан марино выиграли легко, Да даже рашка легкую разгромив всех, ох кловины
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Wolf77785
   64 / 802
вчера в 06:37
если бы Роналду был аргом, он бы уже был чемпионом мира, конмеболов было бы уже неск штук
Вокруг Роналду никто не строит игру, он отличный нап, выходит и делает свою работу, а не ноет как одна гномка
RamonCSKA
RamonCSKA
   64 / 802
вчера в 06:36
только ленивый не троллит гнома
Juve14
Juve14 ответил Apsny
   137 / 802
вчера в 03:15
Apsny
Вчера 21:13
А Месси с Испанией точно был бы Королем Королей, и еще больше бы она выиграла.

Ну хоть признавать начали что гном нифига не тащит
Wolf77785
Wolf77785 ответил Шишанутый
   421 / 802
вчера в 00:14
Если бы Рон был латиносом то давно уже этих кубков бы на соберал штук пять тем более что их там почти каждый год проводят. Мусорный трофей. С Евро не что не сравнится!! Есть только два больших турнира среди сборных это ЧМ и Евро. Все остальное не котируется!!
если бы Рон был Аргом, а Месси Португальцем, у тебя бы ЧЕ не котировался, а Америка бы была бы топовым турниром!
Wolf77785
Wolf77785
   421 / 802
вчера в 00:12
там ему пару раз по ногам дадут, он сразу плакать начнет, куда ему туда!! там симулянтов гнобят!
Valerii
Valerii
   423 / 802
вчера в 00:08
маленький злобный мстительный португалишка. Будет втихушку делать Месси гадости за то что Месси опускал его вместе с реалом в бытность его тренером реала. Натерпелся он от Месси. этот ничего не забывает.
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций
   581 / 802
14 июля в 23:44
короче я тебе там ответил прямым текстом если прочитать успел поздравляю если нет твои проблемы но там написано было как положено даже в бан не жалко ради этого попасть
Vave666
Vave666 ответил пеналдус необыкновенный
   211 / 802
14 июля в 23:10
пенальтистка бы с лавки смотрела как обычно тогда может бы и выйграли а с ней на поле португеи как обычно никакие
Для меня всегда много значит орфография в словах типа: ВыИгрыш, выиграл! Только школотрончики не знают, что эти слова пишутся без краткой "И" И вот удивительная штука, все как один за каталонию
Dudikoff
Dudikoff
   648 / 802
14 июля в 23:01
Жозик не хочет, чтобы его забывали. Вся его пурга никому не интересна, решил хайпануть на именах лучших футболистов)
cevin cigan
cevin cigan
   212 / 802
14 июля в 22:47
Нужно сделать Кубок Америки конкурентноспособной!!!!!!!!!!! БаАТИСТУТА треснул этот кубок два раза в 91г-93!!!!!!!!!!!!!! Мексике не давали его выиграть(а по чему?) Потому что,должны выиграть южно-американцы!!!!!!!!!!! Пусть выиграет Германия...или Голландия..в Южной Америке.................пусть Бразилия станет чемпионом Европы!!!!!!!! Почему нет????????
cevin cigan
cevin cigan
   212 / 802
14 июля в 22:38
Рон бы "треснул" не один Кубок Америки!!!!!!!!!!!!!
cevin cigan
cevin cigan
   212 / 802
14 июля в 22:27
аа.................а в чём не прав особенный!!!!!!!!!!............????
Я никогда не забуду высазывание Юрия Севидова,что"(Чемпионат Мира -это лучшие в Европе и Агентина с Бразилией!!!)......Восемь команд!!! Жестокий контроль...Вот где будет НАСТОЯЩИЙ ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!!(Уругвай,Мексика,Колумбия) Вот кого я хочу смотреть и наслождаться футболом!!! Такие матчм как Браз-Нидерланды,Франция- Уругвай,Испания--Аргентина!!!!!!
John_Wick
John_Wick
   244 / 802
14 июля в 22:23
Каталонская 78е обиделась бы)))))))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
14 июля в 22:14
Серьезным европейским сборным это не нужно, а середняки не интересны латиносам.
NGYRZ
NGYRZ
   28 / 802
14 июля в 22:07
Не хватало еще, чтобы Роналду и на родном континенте покорителя Никарагуа наводил ужас!
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный ответил Шишанутый
   172 / 802
14 июля в 21:47
Если бы Рон был латиносом то давно уже этих кубков бы на соберал штук пять тем более что их там почти каждый год проводят. Мусорный трофей. С Евро не что не сравнится!! Есть только два больших турнира среди сборных это ЧМ и Евро. Все остальное не котируется!!
если бы гном был лгтб шником то ты бы за него тут кричал)))))
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный ответил Шишанутый
   172 / 802
14 июля в 21:43
Если бы Рон был латиносом то давно уже этих кубков бы на соберал штук пять тем более что их там почти каждый год проводят. Мусорный трофей. С Евро не что не сравнится!! Есть только два больших турнира среди сборных это ЧМ и Евро. Все остальное не котируется!!
а как же ваш великий кубок наций?))) ты же первый кричал что самый главный турнир))) переобулся уже ))))
Маcсон
Маcсон ответил Alex12357
   157 / 802
14 июля в 21:41
В чужой монастырь со своим уставом не ходят!
Неймар ходит в мужской монастырь, там его сажу трусят.)
Шишанутый
Шишанутый
   86 / 802
14 июля в 21:40
Если бы Рон был латиносом то давно уже этих кубков бы на соберал штук пять тем более что их там почти каждый год проводят. Мусорный трофей. С Евро не что не сравнится!! Есть только два больших турнира среди сборных это ЧМ и Евро. Все остальное не котируется!!
Маcсон
Маcсон ответил Apsny
   157 / 802
14 июля в 21:38
Как раз не играй Месси за Аргентину, она точно не выходила б из группы.
а, прихожанин каталонской церкви, тогда всё ясно)
Left Boy
Left Boy
   365 / 802
14 июля в 21:37
Это было бы идеально, под конец карьеры устроить мосе унижение 90 лвла. Рон на изи Копу возьмёт
Ruslik1982
Ruslik1982
   154 / 802
14 июля в 21:34
Португалия бы даже из группы не вышла
Alex12357
Alex12357
   443 / 802
14 июля в 21:33
В чужой монастырь со своим уставом не ходят!
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный ответил DEIVID
   172 / 802
14 июля в 21:32
Что за чушь из пальца высосанная. Быстрей бы уже эти двое закончили карьеру.
особенно жду когда старый лгтб шник закончит хочется посмотреть как будут переобуваться паклонники туринского и мадридского кабинета которые с детства болеют за них!!!
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
   172 / 802
14 июля в 21:30
    DEIVID
    DEIVID
       92 / 802
    14 июля в 21:29
    Что за чушь из пальца высосанная. Быстрей бы уже эти двое закончили карьеру.
    пеналдус необыкновенный
    пеналдус необыкновенный
       172 / 802
    14 июля в 21:27
    а еще надо на кубок азии приглосить португалию чтобы пеналдус и тут со скамейки посмотрел а потом и на кубок африки
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