Моуриньо считает, что Роналду мог бы выиграть Кубок Америки раньше Месси

Португальский специалист Жозе Моуриньо поделился мнением о решении Южноамериканской конфедерации футбола приглашать на Кубок Америки сборные с других континентов. Напомним, в 2019 году в турнире приняли участие Япония и Катар.
Если КОНМЕБОЛ хочет увеличить свою аудиторию и превратить Кубок Америки в серьезный турнир, им следует пригласить европейские команды. Пригласите Испанию, Францию, Португалию. Если они пригласят Португалию, Криштиану может выиграть Кубок Америки раньше Месси.
Месси был в финале ЧМ и лучшим игроком на этом чемпионате, так что твои слова не подкреплены фактами, а так пустой базар...
Если что мне побую успехи Месси в Аргентине.
Месси был в финале ЧМ и лучшим игроком на этом чемпионате, так что твои слова не подкреплены фактами, а так пустой базар...
Если что мне побую успехи Месси в Аргентине.
венисуэлы и тд, там были немцы испанцы ахах, а про лигу
наций где реально самые лучшие и сильные сборные орут
что дворовый, там бы гном даже из группы не вышел бы
, если бы не катр то гном еще больше опозорился бы, а
кубок Америки даже кипр и сан марино выиграли легко, Да даже рашка легкую разгромив всех, ох кловины
венисуэлы и тд, там были немцы испанцы ахах, а про лигу
наций где реально самые лучшие и сильные сборные орут
что дворовый, там бы гном даже из группы не вышел бы
, если бы не катр то гном еще больше опозорился бы, а
кубок Америки даже кипр и сан марино выиграли легко, Да даже рашка легкую разгромив всех, ох кловины
Вокруг Роналду никто не строит игру, он отличный нап, выходит и делает свою работу, а не ноет как одна гномка
Вокруг Роналду никто не строит игру, он отличный нап, выходит и делает свою работу, а не ноет как одна гномка
Вчера 21:13
А Месси с Испанией точно был бы Королем Королей, и еще больше бы она выиграла.
Ну хоть признавать начали что гном нифига не тащит
Вчера 21:13
А Месси с Испанией точно был бы Королем Королей, и еще больше бы она выиграла.
Ну хоть признавать начали что гном нифига не тащит
Я никогда не забуду высазывание Юрия Севидова,что"(Чемпионат Мира -это лучшие в Европе и Агентина с Бразилией!!!)......Восемь команд!!! Жестокий контроль...Вот где будет НАСТОЯЩИЙ ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!!(Уругвай,Мексика,Колумбия) Вот кого я хочу смотреть и наслождаться футболом!!! Такие матчм как Браз-Нидерланды,Франция- Уругвай,Испания--Аргентина!!!!!!
Я никогда не забуду высазывание Юрия Севидова,что"(Чемпионат Мира -это лучшие в Европе и Агентина с Бразилией!!!)......Восемь команд!!! Жестокий контроль...Вот где будет НАСТОЯЩИЙ ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!!(Уругвай,Мексика,Колумбия) Вот кого я хочу смотреть и наслождаться футболом!!! Такие матчм как Браз-Нидерланды,Франция- Уругвай,Испания--Аргентина!!!!!!