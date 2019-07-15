«Ливерпуль» взял 28 игроков в американское турне

вчера, 20:44

«Ливерпуль» назвал 28 футболистов, которые отправятся в США для подготовки к новому сезону.

В этом списке оказались Клайн, Фабиньо, ван Дейк, Вейналдум, Ловрен, Милнер, Гомес, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Миньоле, Брюстер, Робертсон, Ориги, Матип, Кент, Льюис, Филлипс, Джонс, Гувер, Ойжиньски, Дункан, Вудберн, Уилсон, Ларучи, Александер-Арнольд, Ван ден Берг, Атертон.

Отметим, с командой не полетят несколько основных футболистов, в частности Алиссон, Наби Кейта, Роберто Фирмино и Мохамед Салах, которые представляли свои сборные на международных турнирах. Садио Мане готовится сыграть в финале Кубка Африканских Наций.