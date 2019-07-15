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«Ливерпуль» взял 28 игроков в американское турне

вчера, 20:44

«Ливерпуль» назвал 28 футболистов, которые отправятся в США для подготовки к новому сезону.

В этом списке оказались Клайн, Фабиньо, ван Дейк, Вейналдум, Ловрен, Милнер, Гомес, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Миньоле, Брюстер, Робертсон, Ориги, Матип, Кент, Льюис, Филлипс, Джонс, Гувер, Ойжиньски, Дункан, Вудберн, Уилсон, Ларучи, Александер-Арнольд, Ван ден Берг, Атертон.

Отметим, с командой не полетят несколько основных футболистов, в частности Алиссон, Наби Кейта, Роберто Фирмино и Мохамед Салах, которые представляли свои сборные на международных турнирах. Садио Мане готовится сыграть в финале Кубка Африканских Наций.

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Все комментарии
Dudikoff
Dudikoff ответил Y.N.W.A.
   648 / 802
вчера в 23:31
Сколько скулежа из-за шконок на ветке,хех Горят к-ны)))
Ещё как горят, и от этого на душе хорошо!)) Почитал, и с улыбкой засыпаешь)
Древний Хрюкр
Древний Хрюкр ответил Y.N.W.A.
   346 / 802
вчера в 22:23
Сколько скулежа из-за шконок на ветке,хех Горят к-ны)))
Гарят, патаму шта помнят нашево Андрея Воронина, он всю АПЛ унижал. Только в ЛЧ обгадился, тогда ведь Скамина за вас ещё не играл.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   120 / 802
вчера в 22:18
Сколько скулежа из-за шконок на ветке,хех
Горят к-ны)))
Верещагин
Верещагин
   113 / 802
вчера в 21:57
Попиарятся в пиндостане и снова присядут на кукан)
АПЛ лузерам не видать, там не работает Скамина)
anyway
anyway
   532 / 802
вчера в 21:43
скамина сам добираться будет?
КЭТиК
КЭТиК
   199 / 802
вчера в 21:25
Все правильно, напрягаться не стоит
Juventus_Z
Juventus_Z
   96 / 802
вчера в 20:46
у скамины выходной
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