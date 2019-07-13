«Спартак» - «Сочи»: Бакаев и Луис Адриано выйдут в старте

«Спартак» и «Сочи» объявили стартовые составы на первый матч РПЛ-2019/20.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Джано, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Фернандо, Луис Адриано.
«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев.
В первом матче чемпионата тульский «Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью.
Но посмотреть стоит...
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Но посмотреть стоит...
У Спартака в кои то веки классный игрок появился...
Удачного дебюта Зелимхану...