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«Спартак» - «Сочи»: Бакаев и Луис Адриано выйдут в старте

13 июля 2019, 17:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Спартак» и «Сочи» объявили стартовые составы на первый матч РПЛ-2019/20.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Джано, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Фернандо, Луис Адриано.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев.

В первом матче чемпионата тульский «Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью.

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Все комментарии
Kuvan
Kuvan
   104 / 802
13 июля в 19:45
Сочи опозорит свиней.
spartach091
spartach091
   95 / 802
13 июля в 19:07
Спартак против зенита 2🤣
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 802
13 июля в 19:04
Открытие сочинского сезона - проект поставить на место и не мешать народной, вселюбимой (даже Степаном (Литейный 4;) команде покорять Олимп!)
Bладимиp
Bладимиp
   70 / 802
13 июля в 18:56
Состав Сочи посильнее пупсикового, ждем победы!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   38 / 802
13 июля в 18:45
Заранее стыдно за свиней!
Ладожский
Ладожский
   54 / 802
13 июля в 18:41
Главным игроком матча будет однозначно Москалев (Спартак, Москва). Сегодня он, как обычно, без стыда и совести будет подсуживать свиньям.
Павел Амурский
Павел Амурский ответил Doping87
   42 / 802
13 июля в 18:39
Поболеем за Сочи сегодня!
Сегодня вся страна, любящая и уважающая футбол, болеет за Сочи!
Doping87
Doping87
   241 / 802
13 июля в 18:37
Поболеем за Сочи сегодня!
Литейный 4
Литейный 4 ответил cska plus
   2 / 802
13 июля в 18:37
Судя по составу Сочи фаворит.
Любую команду назови и она будет явным фаворитом против Свиней. Аутсайдеры из Тарасовки. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 802
13 июля в 18:35
Три надежды на спасение у свиней это нырок в штрафной зулуса Андриано, отработка гонорара ручного судейки и конечно многочисленные сейвы Максименко. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   7 / 802
13 июля в 18:26
Судя по составу Сочи фаворит.
ДАША Д
ДАША Д
   179 / 802
13 июля в 18:20
Трепещи, Сочи!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 802
13 июля в 18:17
Нет наверно человека уверенного что клуб пришедший из ФНЛ, слепленный заново за 5 дней, способен обыграть Спартак при судействе Москалёва , да на "Открытии Арене".......
Но посмотреть стоит...
У Спартака в кои то веки классный игрок появился...
Удачного дебюта Зелимхану...
drug01
drug01
   198 / 802
13 июля в 18:05
Желаем ничейку....
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Так Себе Аналитик
   6 / 802
13 июля в 18:03
Так давно заведено в России, у Гинера был Сатурн рн тв в свое время, этот клуб для решения локальных задач больших клубов
ошалевший
ошалевший ответил Так Себе Аналитик
   253 / 802
13 июля в 18:03
Я поржу, если Заболотный забьет "Спартаку"))
в основном в каждой игре вратари забивают
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Так Себе Аналитик
   6 / 802
13 июля в 18:02
Так ктож его с цепи спустит?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 802
13 июля в 18:01
А вообще, не понимаю, нафиг эти "Сочи" делать, понабрали сброда перед самой ленточкой, понятно, что их все будут метелить в хвост и в гриву.
ошалевший
ошалевший
   253 / 802
13 июля в 18:01
фарм клуб газпрома будет порван на тряпки
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 802
13 июля в 18:00
Я поржу, если Заболотный забьет "Спартаку"))
Эллочка
Эллочка ответил Lucho Gonzalez
   53 / 802
13 июля в 17:59
Луиска Ковролино забьёт автогол
белоголовый зулус из племени тумба ромба
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 802
13 июля в 17:59
Удачи, Спартак, покажите питерскому динамо зубы, а я здесь на соккере поработаю
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   55 / 802
13 июля в 17:57
Луиска Ковролино забьёт автогол
Бестрофейный
Бестрофейный
   548 / 802
13 июля в 17:57
Главное, Жиго на поле, он придаст импульс игрокам спаратака.
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