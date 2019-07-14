ГлавнаяНовости

Чалов и Влашич в основе ЦСКА на матч с «Крыльями Советов»

14 июля 2019, 15:03
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч первого тура РПЛ.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Бурлак, Карпов, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Гынсарь, Соболев.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Магнуссон, Шарлия, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов. 

Ранее стало известно, что на матче «Крылья Советов» – ЦСКА ожидается около 30 тыс. зрителей.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ливерпуль» взял 28 игроков в американское турне
Вчера, 20:44 Комментарии7
«Локомотив» - «Рубин»: Мурило начнет матч с первых минут
Вчера, 18:50 Комментарии7
«Ахмат» - «Краснодар»: Намли и Вильена дебютируют в составе «быков»
14 июля Комментарии0
«Зенит» - «Тамбов»: Дуглас Сантос начнет с первых минут
14 июля Комментарии14
«Спартак» - «Сочи»: Бакаев и Луис Адриано выйдут в старте
13 июля Комментарии24
СлухиСМИ: Крицюк попросил «Краснодар» перевести его во вторую команду
13 июля Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VIPded
VIPded ответил MAUS
   81 / 802
14 июля в 22:00
еще бы ты верил в своих напов ))))
Да уж, сегодня не обманулся только в дырявости нашей обороны... (((
Ладно, сезон длинный... Удачи ЦСКА!!!
MAUS
MAUS ответил VIPded
   256 / 802
14 июля в 20:49
Удачного старта сезона ЦСКА!!! Жду счет 1-3 (жаль, но в сухость наших ворот уже не верю... рад буду и обмануться... победа армейцев всухую тоже приветствуется!)))
еще бы ты верил в своих напов ))))
112910415
112910415
   89 / 802
14 июля в 20:43
лучше бы не выходили
RIR68
RIR68 ответил mangoх12
   125 / 802
14 июля в 17:00
ну Васин лучшее из худшего, а напрягает как обчыно бесполезный "гений" старндартов Обляков
Ваня ещё раскроется!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   290 / 802
14 июля в 16:30
Хорошо, удачи!
mangoх12
mangoх12 ответил RIR68
   34 / 802
14 июля в 16:20
хороший состав, но Васин напрягает. Удачи нам!!!
ну Васин лучшее из худшего, а напрягает как обчыно бесполезный "гений" старндартов Обляков
EAGinLE
EAGinLE
   36 / 802
14 июля в 16:12
Удачи Божовичу .
Юрниекс
Юрниекс
   133 / 802
14 июля в 16:11
Побеждать надо. Красиво и честно.Не так как свиньи вчера... Таких " побед" нам не надо..
RIR68
RIR68 ответил LOpp
   125 / 802
14 июля в 16:09
Я аж подавился, когда прочитал "великий цска"
подавился? пусть Жига по спине постучит)))
RIR68
RIR68
   125 / 802
14 июля в 16:08
хороший состав, но Васин напрягает. Удачи нам!!!
VIPded
VIPded
   81 / 802
14 июля в 15:58
Удачного старта сезона ЦСКА!!! Жду счет 1-3 (жаль, но в сухость наших ворот уже не верю... рад буду и обмануться... победа армейцев всухую тоже приветствуется!)))
Брулин
Брулин
   45 / 802
14 июля в 15:49
Никола Чалов в составе будут и голы
ermak6848
ermak6848
   170 / 802
14 июля в 15:46
Желаю только ПОБЕДЫ фк " ЦСКА " !!!
oFANATo
oFANATo
   39 / 802
14 июля в 15:45
Отлично!
Footbolista
Footbolista ответил MAUS
   1 / 802
14 июля в 15:38
Платежка не прошла...
Footbolista
Footbolista
   1 / 802
14 июля в 15:35
Ихорян в раме...все нормально будет)...главное чтобы не подвел...
Багров-брат
Багров-брат ответил LOpp
   283 / 802
14 июля в 15:35
Я аж подавился, когда прочитал "великий цска"
Водички попил? Полегчало? Вот и ладно. Не гоже Пятачку давиться при виде лошадки...)))
Багров-брат
Багров-брат
   283 / 802
14 июля в 15:33
Удачи армейскому братству и больше голов...))) Крылышкам удачи в последующих матчах...)))
MAUS
MAUS ответил Заур-ЗВЕРЬ
   256 / 802
14 июля в 15:18
все скауты будут на матче, ничего ты не сечешь)) между прочим шансов в гонке больше у Ливерпуля! шах и мат!
30тыс скаутов))))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответил MAUS
   376 / 802
14 июля в 15:17
почему Чалов в списке, он же уже в МанСити
все скауты будут на матче, ничего ты не сечешь))
между прочим шансов в гонке больше у Ливерпуля! шах и мат!
MAUS
MAUS
   256 / 802
14 июля в 15:17
почему Чалов в списке, он же уже в МанСити
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   376 / 802
14 июля в 15:16
по мне так наличие Сигурдсона надо радоваться!
вот увидите.
Армейская душа
Армейская душа
   83 / 802
14 июля в 15:13
Удачи и забейте по-больше голов!
LOpp
LOpp ответил cska plus
   13 / 802
14 июля в 15:09
Я аж подавился, когда прочитал "великий цска"
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 15:05
Удачи великому клубу ЦСКА!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100