Чалов и Влашич в основе ЦСКА на матч с «Крыльями Советов»

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч первого тура РПЛ.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Бурлак, Карпов, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Гынсарь, Соболев.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Магнуссон, Шарлия, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Ранее стало известно, что на матче «Крылья Советов» – ЦСКА ожидается около 30 тыс. зрителей.
Ладно, сезон длинный... Удачи ЦСКА!!!
Ладно, сезон длинный... Удачи ЦСКА!!!
между прочим шансов в гонке больше у Ливерпуля! шах и мат!
между прочим шансов в гонке больше у Ливерпуля! шах и мат!
вот увидите.
вот увидите.