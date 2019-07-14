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«Зенит» - «Тамбов»: Дуглас Сантос начнет с первых минут

14 июля 2019, 17:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

«Зенит» и «Тамбов» объявили стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Ерохин, Дзюба, Азмун, Дриусси.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Маркелов, Чуперка, Карасев, Килин, Мамтов, Аппаев.

На матче ожидается 45 тыс. зрителей.

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Все комментарии
Лакшери
Лакшери ответил Аксинья
   57 / 802
14 июля в 18:53
Потому что так решил тренер.
Не спартак
Не спартак
   165 / 802
14 июля в 18:42
Свиньям сегодня радоваться больше не придется.
DenX
DenX
14 июля в 18:37
Кони удивили, жду такого же от мешков.
Aчиститель
Aчиститель
   67 / 802
14 июля в 18:32
Зениту победы. Соперники не блещут совсем, если свиней можно считать соперниками.
Glodor
Glodor
   138 / 802
14 июля в 18:26
Удачи Зениту!
МКС
МКС
   51 / 802
14 июля в 18:26
Посмотрим на нового "снежка"

В составе сине черно голубых
Аксинья
Аксинья
   17 / 802
14 июля в 18:11
Где Сутормин? Почему не вижу Сутормина? Почему на лавке?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 802
14 июля в 18:11
"Зенит": Лунёв, Сантос, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Ерохин, Дриусси, Азмун, Дзюба.
Запасные: М. Кержаков, Рыбиков, Терентьев, Мевля, Маммана, Нобоа, Сутормин, Мусаев, Мак, Ригони, Барриос, Джорджевич.

"Тамбов": Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Маркелов, Чуперка, Карасев, Килин, Мамтов, Аппаев.
Запасные: Сугробов, Рыбин, Кулик, Кленкин, Чернышов, Бенито, Усман, Костюков.


Думаю во втором тайме увидим и Барриоса с Суторминым .....надо состав наигрывать...

Победы Зениту !!!
4увак
4увак
   415 / 802
14 июля в 18:08
Удачи Зениту и Победы!
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 802
14 июля в 18:07
Уверенной победы Зениту. Вчерашний судейский позор точно не повториться. И не хрюкать. Гыгыгы
Gloomy59
Gloomy59
   474 / 802
14 июля в 18:06
для чего жирков в составе
kastites
kastites
   126 / 802
14 июля в 18:06
ЗЕНИТ победит 5-0
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2
   78 / 802
14 июля в 18:06
Ерохин мне не нравится, хотелось бы футболиста вместо этого волейболиста увидеть, ну да ладно, надо выигрывать.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
   777 / 802
14 июля в 17:57
Хороший состав у Зенита
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