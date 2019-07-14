«Зенит» - «Тамбов»: Дуглас Сантос начнет с первых минут

«Зенит» и «Тамбов» объявили стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Ерохин, Дзюба, Азмун, Дриусси.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Маркелов, Чуперка, Карасев, Килин, Мамтов, Аппаев.
На матче ожидается 45 тыс. зрителей.
В составе сине черно голубых
В составе сине черно голубых
Запасные: М. Кержаков, Рыбиков, Терентьев, Мевля, Маммана, Нобоа, Сутормин, Мусаев, Мак, Ригони, Барриос, Джорджевич.
"Тамбов": Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Маркелов, Чуперка, Карасев, Килин, Мамтов, Аппаев.
Запасные: Сугробов, Рыбин, Кулик, Кленкин, Чернышов, Бенито, Усман, Костюков.
Думаю во втором тайме увидим и Барриоса с Суторминым .....надо состав наигрывать...
Победы Зениту !!!
Запасные: М. Кержаков, Рыбиков, Терентьев, Мевля, Маммана, Нобоа, Сутормин, Мусаев, Мак, Ригони, Барриос, Джорджевич.
"Тамбов": Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Маркелов, Чуперка, Карасев, Килин, Мамтов, Аппаев.
Запасные: Сугробов, Рыбин, Кулик, Кленкин, Чернышов, Бенито, Усман, Костюков.
Думаю во втором тайме увидим и Барриоса с Суторминым .....надо состав наигрывать...
Победы Зениту !!!