«Ювентус» заключил эксклюзивное соглашение с игрой PES 2020

«Ювентус» сообщил о начале сотрудничества с разработчиком и издателем компьютерных видеоигр Konami.
Лицензированная версия клуба будет доступна только в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer на время срока действия соглашения. В игре появится стадион «Ювентуса», а также будут лицензированы все футболисты команды.
Таким образом разработчик симулятора FIFA — компания EA Sports — утратила права на включение в свою игру стадиона «Юве».
Напомним, что недавно нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду презентовал новую игру для мобильных устройств Cristiano Ronaldo: Soccer Clash.
У юве 1 место в чемпионате продлен до 2026г.
У юве 1 место в чемпионате продлен до 2026г.
Крепитесь, зебры!)
Крепитесь, зебры!)