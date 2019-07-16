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«Ювентус» заключил эксклюзивное соглашение с игрой PES 2020

вчера, 16:07

«Ювентус» сообщил о начале сотрудничества с разработчиком и издателем компьютерных видеоигр Konami.

Лицензированная версия клуба будет доступна только в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer на время срока действия соглашения. В игре появится стадион «Ювентуса», а также будут лицензированы все футболисты команды.

Таким образом разработчик симулятора FIFA — компания EA Sports — утратила права на включение в свою игру стадиона «Юве».

Напомним, что недавно нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду презентовал новую игру для мобильных устройств Cristiano Ronaldo: Soccer Clash.

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Все комментарии
Juventus_Z
Juventus_Z ответил Bavaria_N
   60 / 794
вчера в 19:07
самый старший михаил. когда тебя подкинули нам родители велели чтоб мы тебе не рассказывали об этом и чтоб ты думал что родной и самый старший. дабы не травмировать психику. но у тя есть шанс доказать что ты наш брат. переходи на сторону великой баварии, первые 2 года будем называть тебя глором. а на третий год примем тебя как истиного фаната величайшего футбольного клуба в мире баварию
не ври это грех
neomessi
neomessi ответил 3ton
   311 / 794
вчера в 19:02
У них это опция включена после выхода из серии Б.
У юве 1 место в чемпионате продлен до 2026г.
neomessi
neomessi
   311 / 794
вчера в 19:01
И мы увидим на обложке рожу главного представителя лгбт сообщества!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   179 / 794
вчера в 18:49
ПЕС перегнал ЕА Спорт и теперь очень много народу начнёт скупать эту игру,а всё благодаря РОНАЛДУ и Юве, вот что делают Легендарные Имена, переписывают историю и решают,кому быть,а кому слыть.
Bavaria_N
Bavaria_N ответил Juventus_Z
   376 / 794
вчера в 18:45
ты что забыл што я болею за неподражаемый и непревзойденный ювентус. наша мама же говорила что старший в семье самый умный. поэтому я болею за правильный клуб
самый старший михаил. когда тебя подкинули нам родители велели чтоб мы тебе не рассказывали об этом и чтоб ты думал что родной и самый старший. дабы не травмировать психику. но у тя есть шанс доказать что ты наш брат. переходи на сторону великой баварии, первые 2 года будем называть тебя глором. а на третий год примем тебя как истиного фаната величайшего футбольного клуба в мире баварию
3ton
3ton
   420 / 794
вчера в 18:39
Функция покупки чемпионств в Серии А тоже будет ? 🤣🤣
Juventus_Z
Juventus_Z ответил Bavaria_N
   60 / 794
вчера в 18:28
ты что. будешь нашим третьим братом значит. но тебе нада начать глорить за великую и неповторимую баварию
ты что забыл што я болею за неподражаемый и непревзойденный ювентус. наша мама же говорила что старший в семье самый умный. поэтому я болею за правильный клуб
Bavaria_N
Bavaria_N ответил Juventus_Z
   376 / 794
вчера в 18:24
это я захар. я не пойму. тебе и михаилу стыдно за меня што вы не хотите меня признавать на ресурсе?
ты что. будешь нашим третьим братом значит. но тебе нада начать глорить за великую и неповторимую баварию
Juventus_Z
Juventus_Z ответил Bavaria_N
   60 / 794
вчера в 17:49
привет брат михаил. зачем второй аккаунт тебе
это я захар. я не пойму. тебе и михаилу стыдно за меня што вы не хотите меня признавать на ресурсе?
Bavaria_N
Bavaria_N ответил John_Wick
   376 / 794
вчера в 17:48
Юве брал ЛЧ,а мешок голубой МыСи нет))))))
мы бавария мы едины мы непобедимы
Juventus_Z
Juventus_Z ответил Bavaria_M
   60 / 794
вчера в 17:48
Не бухти медив, никто и не гнал на юве, лишь на дно игру пес, в которую лишь бомжата каталонцы играют
в своем брате уже дядю глорика медива видишь?
Bavaria_N
Bavaria_N ответил Juventus_Z
   376 / 794
вчера в 17:47
привет михаил. я захар. где наш брат николай? и не гони на мой клуб иначе наши родственные пути разойдутся! следи за своим мешком.ага
привет брат михаил. зачем второй аккаунт тебе
John_Wick
John_Wick
   240 / 794
вчера в 17:38
Юве брал ЛЧ,а мешок голубой МыСи нет))))))
Raamtvall
Raamtvall
   680 / 794
вчера в 17:11
Каталонские балерины заключали эксклюзивку с псом и что в итоге? Об них Ромы с Ливерпулями ноги вытирают в ЛЧ каждый год. Туринский мешок, задумайся!
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   173 / 794
вчера в 17:10
Зато в 2019 году в PES у ЮВЕ даже эмблемы нет))) вся лига есть , а ЮВЕ нет)))
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Juventus_Z
   116 / 794
вчера в 16:48
Не бухти медив, никто и не гнал на юве, лишь на дно игру пес, в которую лишь бомжата каталонцы играют
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Juventus_Z
   162 / 794
вчера в 16:43
Юве лучший клуб Италии,не более того....К нему отношусь с уважением,а вот такие б....ы как Вы только позорят его
Juventus_Z
Juventus_Z ответил Евгений Макрушин
   60 / 794
вчера в 16:40
Такие как Вы позорят Юве...
юве лучший клуб мира. что то против имеешь? болей за свой сливочный мешок твое мнение никому не интересно
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Juventus_Z
   162 / 794
вчера в 16:38
Такие как Вы позорят Юве...
Juventus_Z
Juventus_Z ответил Bavaria_M
   60 / 794
вчера в 16:35
Днища к днищу, псы фигня, а не игра
привет михаил. я захар. где наш брат николай? и не гони на мой клуб иначе наши родственные пути разойдутся! следи за своим мешком.ага
cska plus
cska plus
   7 / 794
вчера в 16:27
Бабло из ничего называется.
Bavaria_M
Bavaria_M
   116 / 794
вчера в 16:26
Днища к днищу, псы фигня, а не игра
Juventus_Z
Juventus_Z
   60 / 794
вчера в 16:23
завидуйте нам
Faustello
Faustello
   14 / 794
вчера в 16:18
С Газзаевым что ли?
allemz
allemz
   109 / 794
вчера в 16:18
Хоть где-то мафиозный кабинет может взять ЛЧ. Хотя стоп, у PES же в прошлом году отобрали лицензию на ЛЧ, ахаха
Крепитесь, зебры!)
da da da 1
da da da 1
   472 / 794
вчера в 16:11
ПЕС скатился уже давно,жаль конечно,конкуренция не помешала бы.
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