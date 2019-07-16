«Ювентус» заключил эксклюзивное соглашение с игрой PES 2020

вчера, 16:07

«Ювентус» сообщил о начале сотрудничества с разработчиком и издателем компьютерных видеоигр Konami.

Лицензированная версия клуба будет доступна только в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer на время срока действия соглашения. В игре появится стадион «Ювентуса», а также будут лицензированы все футболисты команды.

Таким образом разработчик симулятора FIFA — компания EA Sports — утратила права на включение в свою игру стадиона «Юве».

Напомним, что недавно нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду презентовал новую игру для мобильных устройств Cristiano Ronaldo: Soccer Clash.