«Арсенал» надеется довести сделку по Себальосу до конца

«Арсенал» надеется в ближайшее время завершить сделку по полузащитнику «Реала» Даниэлю Себальосу.
Английский клуб хочет арендовать футболиста, но мадридцы предпочитают продать игрока. Однако «канониры» близки к сделке на своих условиях. Отмечается, что переход Себальоса состоится сразу же, когда главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан даст свое «добро».
Ранее сообщалось, что будущее Себальоса решится 22 июля.
Я даже на всякий случай глянул официальные статы, не забивал он))
Я даже на всякий случай глянул официальные статы, не забивал он))
Прям, помню гол в его исполнении, но в статистике не нашел, только гол Карабаху
Прям, помню гол в его исполнении, но в статистике не нашел, только гол Карабаху
Ни новости о том, что фанаты "Арсенала" написали открытое письмо и объявили бойкот продажам новой формы.
Ни о том, что Джош Кроенке все-таки ответил фанатам (Ну, по сути, он ничего не сказал, кроме того, что клуб не на распутье, все хорошо, Эду стал последним винтиком в отлаженном механизме и т.п., но все равно).
Ни новости о том, что фанаты "Арсенала" написали открытое письмо и объявили бойкот продажам новой формы.
Ни о том, что Джош Кроенке все-таки ответил фанатам (Ну, по сути, он ничего не сказал, кроме того, что клуб не на распутье, все хорошо, Эду стал последним винтиком в отлаженном механизме и т.п., но все равно).
Неудивительно, что "Реал" предпочитает его сразу продать.
Но нам такие нужны, у нас уже есть Гендузи - 33 матча, 0 голов, 0 голевых передач. Будут в тандеме играть)) Вместе с Джакой и Озилом будет бомбический центр поля)))
Тем более, что у "Арсенала" уже есть удачный опыт аренды игроков из грандов Ла Лиги - 4 миллиона за несколько часов бесполезной беготни Дениса Суареса))
Неудивительно, что "Реал" предпочитает его сразу продать.
Но нам такие нужны, у нас уже есть Гендузи - 33 матча, 0 голов, 0 голевых передач. Будут в тандеме играть)) Вместе с Джакой и Озилом будет бомбический центр поля)))
Тем более, что у "Арсенала" уже есть удачный опыт аренды игроков из грандов Ла Лиги - 4 миллиона за несколько часов бесполезной беготни Дениса Суареса))