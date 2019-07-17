«Арсенал» надеется довести сделку по Себальосу до конца

сегодня, 13:27

«Арсенал» надеется в ближайшее время завершить сделку по полузащитнику «Реала» .

Английский клуб хочет арендовать футболиста, но мадридцы предпочитают продать игрока. Однако «канониры» близки к сделке на своих условиях. Отмечается, что переход Себальоса состоится сразу же, когда главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан даст свое «добро».

Ранее сообщалось, что будущее Себальоса решится 22 июля.