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«Арсенал» надеется довести сделку по Себальосу до конца

сегодня, 13:27

«Арсенал» надеется в ближайшее время завершить сделку по полузащитнику «Реала» Даниэлю Себальосу

Английский клуб хочет арендовать футболиста, но мадридцы предпочитают продать игрока. Однако «канониры» близки к сделке на своих условиях. Отмечается, что переход Себальоса состоится сразу же, когда главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан даст свое «добро». 

Ранее сообщалось, что будущее Себальоса решится 22 июля.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
   272 / 809
сегодня в 20:49
Одобрение Зизу будет выглядеть так: Себальос отсюда!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
   9 / 809
сегодня в 16:08
Гёндузи совершенно точно забивал, кажется Фулхэму (им только ленивый не забил) Прям, помню гол в его исполнении, но в статистике не нашел, только гол Карабаху
В АПЛ не забивал ни разу, это точно. Он как начал с середины сезона числиться футболистом, который ни одного полезного действия не сделал за сезон, так и продолжает пока))

Я даже на всякий случай глянул официальные статы, не забивал он))
aNOOBis
aNOOBis ответил Так Себе Аналитик
   403 / 809
сегодня в 15:43
Полузащитник, за 35 матчей за "Реал" ни одной голевой передачи? Неудивительно, что "Реал" предпочитает его сразу продать. Но нам такие нужны, у нас уже есть Гендузи - 33 матча, 0 голов, 0 голевых передач. Будут в тандеме играть)) Вместе с Джакой и Озилом будет бомбический центр поля))) Тем более, что у "Арсенала" уже есть удачный опыт аренды игроков из грандов Ла Лиги - 4 миллиона за несколько часов бесполезной беготни Дениса Суареса))
Гёндузи совершенно точно забивал, кажется Фулхэму (им только ленивый не забил)

Прям, помню гол в его исполнении, но в статистике не нашел, только гол Карабаху
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 809
сегодня в 14:09
Отсутствие покрытия Соккером важных новостей "Арсенала" вообще заставляет страдать.

Ни новости о том, что фанаты "Арсенала" написали открытое письмо и объявили бойкот продажам новой формы.

Ни о том, что Джош Кроенке все-таки ответил фанатам (Ну, по сути, он ничего не сказал, кроме того, что клуб не на распутье, все хорошо, Эду стал последним винтиком в отлаженном механизме и т.п., но все равно).
EAGinLE
EAGinLE
   34 / 809
сегодня в 13:56
Удачи .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 809
сегодня в 13:47
Полузащитник, за 35 матчей за "Реал" ни одной голевой передачи?

Неудивительно, что "Реал" предпочитает его сразу продать.

Но нам такие нужны, у нас уже есть Гендузи - 33 матча, 0 голов, 0 голевых передач. Будут в тандеме играть)) Вместе с Джакой и Озилом будет бомбический центр поля)))

Тем более, что у "Арсенала" уже есть удачный опыт аренды игроков из грандов Ла Лиги - 4 миллиона за несколько часов бесполезной беготни Дениса Суареса))
Не спартак
Не спартак
   100 / 809
сегодня в 13:45
Лишь бы в сериал не превратилось.
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