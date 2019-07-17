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L’Equipe: «Барса» предложила Коутиньо, Ракитича и 40 млн евро за Неймара

сегодня, 10:34

Заголовок на обложке свежего номера L’Equipe гласит «Очень плохая сделка».

По информации французского издания, «Барселона» не отказывается от идеи приобрести нападающего ПСЖ Неймара. И поскольку «сине-гранатовые» не могут себе позволить тратить на бразильца огромные деньги, то готовы включить в сделку своих футболистов.

Каталонцы в устной форме обратились к спортивному директору ПСЖ Леонардо и предложили полузащитников Ивана Ракитича и Филиппе Коутиньо, а также 40 млн евро. Впрочем, французский клуб не принял это предложение, так как предпочитает получить больше денег.

ПСЖ нравится игра Усмана Дембеле, однако «Барселона» не планирует включать его в операцию.

Ранее сообщалось, что Неймар отчаялся ждать решительных действий от «Барселоны», а потому рассматривает варианты с другими топ-клубами.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   138 / 809
сегодня в 18:45
Ракитич просто старый и не нужен ПСЖ, Коута можно взять, но не более чем за 100 млн условных + еще 120 млн, кстати не особенно и понятно почему каталонские так за Дембеля держатся, он же присядет на скамеечку если Ней вернется. То что предложили каталонские парижанам опять характеризует Барта как чокнутого.
RMUKMU
RMUKMU ответил ariec93
   251 / 809
сегодня в 17:10
Пусть дорогая игрушка в запасе сидит чтобы когда придут другие игрушки им не повадно было саботировать и сбивать свою стоимость.
А хороших игроков можно и в другом месте найти.
ariec93
ariec93 ответил RMUKMU
сегодня в 14:34
Коутиньо - 70, Ракитич - 40 и ещё 40 млн - маловато. Неймар по-прежнему очень востребован, у него ещё 3 года по контракту, и у ПСЖ нет причин продавать дешевле чем за 200 млн. У катарцев наоборот есть повод загнобить Неймара на скамейке, показать пример что с такими надо делать.
Вместо 2ух хороший игроков, пусть лучше дорогая игрушка опять по пол-сезона играет?
RMUKMU
RMUKMU ответил Барсамания1988
   251 / 809
сегодня в 13:41
Ниче себе грабежь, коут 100, ракитич 60 и еще 40 лямов и все за игрока который плевал на париж и не хочет там играть, а также травматичен и может выбыть надолго.
Коутиньо - 70, Ракитич - 40 и ещё 40 млн - маловато.
Неймар по-прежнему очень востребован, у него ещё 3 года по контракту, и у ПСЖ нет причин продавать дешевле чем за 200 млн. У катарцев наоборот есть повод загнобить Неймара на скамейке, показать пример что с такими надо делать.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   74 / 809
сегодня в 13:33
Вполне норм за хрустального неврастеника.
Neymar 10
Neymar 10
   467 / 809
сегодня в 13:26
Коут был очень неплох на копа омэрика , хотя как по мне он медлителен для парижской команды где скорость и скорость мышления в атаке играет ключевую роль . а вместо сорока мультов пусть включат в сделку умтити !!! вот тогда будет прекрасно и самое главное - справедливо . с уходом Неймара атака сильно осиротеет и потеряет шарм , но хоть в защите и центре будет более менее порядок
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
   693 / 809
сегодня в 13:22
Интересно, а сколько они еще денег хотят?
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   19 / 809
сегодня в 12:57
Барса предложила Ракитича, Коутиньо, Дембеле, особняк Бартомеу и жену Месси за Неймара. Ожидается, что Нассер пацанов взять может, а от потрёпанной аргентинской старухи, вероятнее всего, откажется. Ждём развязки, следите за новостями на Соккере.
Omaxa
Omaxa
   132 / 809
сегодня в 12:40
Ракитича так уценили?
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил RMUKMU
   687 / 809
сегодня в 12:29
Ниче себе грабежь, коут 100, ракитич 60 и еще 40 лямов и все за игрока который плевал на париж и не хочет там играть, а также травматичен и может выбыть надолго.
ДАША Д
ДАША Д
   209 / 809
сегодня в 12:17
Такое предложение похоже на издевательство.
Left Boy
Left Boy
   303 / 809
сегодня в 11:55
Если согласятся, то прикольно разведут барсу) У умного тренера типа Тухеля Ракитич и Коут будут приносить большую пользу, а вот физруку вальвердиусу дай хоть 10 неймаров и 5 гризманов, он всё равно будет позориться в ЛЧ
cska plus
cska plus
   10 / 809
сегодня в 11:47
Оскорбительно для Коутиньо и Ракитича.
Навзир
Навзир
   266 / 809
сегодня в 11:38
Журналисты присутствовали при разговоре видать. Хрень полная.
Glodor
Glodor
   80 / 809
сегодня в 11:36
И Месси можно было в придачу.
112910415
112910415
   51 / 809
сегодня в 11:35
даже малость хуже, чем очень плохая сделка
Nazi
Nazi
   348 / 809
сегодня в 11:31
Тупоголовый дембель и коут с доплатой. Вот это будет справедливо. А старика с корытом могут засовать куда поглубже😁😁
Artuom
Artuom
   104 / 809
сегодня в 11:27
Дембеле + Ракитич + Умтити. А Коута пусть себе оставят ;)
RMUKMU
RMUKMU
   251 / 809
сегодня в 11:24
Если добавить Дембеле то тогда можно соглашаться, а так это грабёж.
football_
football_
   424 / 809
сегодня в 11:12
коутиньо + ракитич + 40 - это не плохая сделка, это отличная сделака. а чего они хотели? пять игроков + 150 лямов? неймара можно вернуть, но не дороже чем за 150. нужно было вообще в свое время предложить дениса суареса, рафинью + 30 млн.
abramjan
abramjan
   152 / 809
сегодня в 11:00
Какая мерзость
Jerry-G
Jerry-G
   794 / 809
сегодня в 10:56
смешное предложение для ПСЖ
KaiserRM
KaiserRM
   339 / 809
сегодня в 10:46
Встретились 2 мешка))
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