L’Equipe: «Барса» предложила Коутиньо, Ракитича и 40 млн евро за Неймара

Заголовок на обложке свежего номера L’Equipe гласит «Очень плохая сделка».
По информации французского издания, «Барселона» не отказывается от идеи приобрести нападающего ПСЖ Неймара. И поскольку «сине-гранатовые» не могут себе позволить тратить на бразильца огромные деньги, то готовы включить в сделку своих футболистов.
Каталонцы в устной форме обратились к спортивному директору ПСЖ Леонардо и предложили полузащитников Ивана Ракитича и Филиппе Коутиньо, а также 40 млн евро. Впрочем, французский клуб не принял это предложение, так как предпочитает получить больше денег.
ПСЖ нравится игра Усмана Дембеле, однако «Барселона» не планирует включать его в операцию.
Ранее сообщалось, что Неймар отчаялся ждать решительных действий от «Барселоны», а потому рассматривает варианты с другими топ-клубами.
А хороших игроков можно и в другом месте найти.
А хороших игроков можно и в другом месте найти.
Неймар по-прежнему очень востребован, у него ещё 3 года по контракту, и у ПСЖ нет причин продавать дешевле чем за 200 млн. У катарцев наоборот есть повод загнобить Неймара на скамейке, показать пример что с такими надо делать.
Неймар по-прежнему очень востребован, у него ещё 3 года по контракту, и у ПСЖ нет причин продавать дешевле чем за 200 млн. У катарцев наоборот есть повод загнобить Неймара на скамейке, показать пример что с такими надо делать.