L’Equipe: «Барса» предложила Коутиньо, Ракитича и 40 млн евро за Неймара

сегодня, 10:34

Заголовок на обложке свежего номера L’Equipe гласит «Очень плохая сделка».

По информации французского издания, «Барселона» не отказывается от идеи приобрести нападающего ПСЖ Неймара. И поскольку «сине-гранатовые» не могут себе позволить тратить на бразильца огромные деньги, то готовы включить в сделку своих футболистов.

Каталонцы в устной форме обратились к спортивному директору ПСЖ Леонардо и предложили полузащитников и , а также 40 млн евро. Впрочем, французский клуб не принял это предложение, так как предпочитает получить больше денег.

ПСЖ нравится игра , однако «Барселона» не планирует включать его в операцию.

Ранее сообщалось, что Неймар отчаялся ждать решительных действий от «Барселоны», а потому рассматривает варианты с другими топ-клубами.