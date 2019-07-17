Райола: «По Кину, Погба и Балотелли новостей нет»

Футбольный агент Мино Райола ответил на вопрос о будущем его клиентов: полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, нападающего «Ювентуса» Моизе Кина и свободного агента Марио Балотелли.
Ничего нового. Никто мне даже не писал.
Я могу жить только сегодняшним днем. То же самое касается Балотелли. Сегодня я здесь, а завтра не знаю где окажусь.
Кин находится на том же уровне, что и де Лигт, он большой чемпион. Посмотрим, что произойдет.
Подопечный Райолы Матийс де Лигт уже сегодня станет игроком «Ювентуса».