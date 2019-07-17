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Райола: «По Кину, Погба и Балотелли новостей нет»

сегодня, 11:26

Футбольный агент Мино Райола ответил на вопрос о будущем его клиентов: полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, нападающего «Ювентуса» Моизе Кина и свободного агента Марио Балотелли.

Ничего нового. Никто мне даже не писал.

Я могу жить только сегодняшним днем. То же самое касается Балотелли. Сегодня я здесь, а завтра не знаю где окажусь.

Кин находится на том же уровне, что и де Лигт, он большой чемпион. Посмотрим, что произойдет.

Подопечный Райолы Матийс де Лигт уже сегодня станет игроком «Ювентуса»

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Все комментарии
Cremen
Cremen
   186 / 809
сегодня в 13:56
Это радует.
sir_Alex
sir_Alex
   22 / 809
сегодня в 12:14
Неужели Погба так и не сплавят???
cska plus
cska plus
   10 / 809
сегодня в 11:27
Слава богу, что нет новостей особенно по зулусу.
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