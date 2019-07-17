Райола: «По Кину, Погба и Балотелли новостей нет»

Футбольный агент Мино Райола ответил на вопрос о будущем его клиентов: полузащитника «Манчестер Юнайтед» , нападающего «Ювентуса» и свободного агента .

Ничего нового. Никто мне даже не писал.

Я могу жить только сегодняшним днем. То же самое касается Балотелли. Сегодня я здесь, а завтра не знаю где окажусь.

Кин находится на том же уровне, что и де Лигт, он большой чемпион. Посмотрим, что произойдет.