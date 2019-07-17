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Харин: «Игру „Ахмата“ в матче с „Краснодаром“ оцениваю положительно»

сегодня, 15:59
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0). 

Свою игру я оцениваю положительно, потому что тренер на сборах наигрывал меня на позиции левого защитника. Мне кажется, я справился с поставленной задачей. Игру команды также оцениваю положительно: все бились, все работали, все были сконцентрированы, поэтому выиграли.

Болельщики были просто супер, было очень приятно играть при полных трибунах. Когда я вышел из раздевалки, мурашки пошли от того, сколько было болельщиков. Они свистели, кричали, гнали команду вперед, спасибо им большое. Надеюсь, увидим их и в следующих играх.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил PATRIOT1965
   13 / 809
сегодня в 19:53
А надо было,чем без цели молодняк шастать будет по вечерам,глядишь и полюбят игру.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Faustello
   66 / 809
сегодня в 19:19
А надо было,чем без цели молодняк шастать будет по вечерам,глядишь и полюбят игру.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Faustello
   66 / 809
сегодня в 19:14
Ты бы дал себя насильно повести на стадион?
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо ответил Faustello
   693 / 809
сегодня в 17:33
Так у нас нет деревень и не было никогда как у вас
Faustello
Faustello ответил PATRIOT1965
   13 / 809
сегодня в 16:46
Будете биться в каждом матче,болельщики будут.На стадионе очень много детей,это здорово.часть из них полюбит футбол один раз и навсегда.А кузьмичи и так без футбола не могут.
Там в футбольном клубе на эхо ведущий рассказывал что у вас практикуется насильный своз жителей деревень на стадион, говорит лично видел как привозят и загоняют на стадион, часть разбегается.
Без обид, транслирую прямую речь...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   66 / 809
сегодня в 16:36
Нужен обязательно еще один левый защитник,тебе для конкуренции,чтобы не расслаблялся.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   66 / 809
сегодня в 16:34
Будете биться в каждом матче,болельщики будут.На стадионе очень много детей,это здорово.часть из них полюбит футбол один раз и навсегда.А кузьмичи и так без футбола не могут.
11-и метровый
11-и метровый
   21 / 809
сегодня в 16:13
Как можно себя вообще оценивать объективно?
ДСА
ДСА
   135 / 809
сегодня в 16:03
По другому и оценить нельзя.
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