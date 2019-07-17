Харин: «Игру „Ахмата“ в матче с „Краснодаром“ оцениваю положительно»

Полузащитник «Ахмата» подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

Свою игру я оцениваю положительно, потому что тренер на сборах наигрывал меня на позиции левого защитника. Мне кажется, я справился с поставленной задачей. Игру команды также оцениваю положительно: все бились, все работали, все были сконцентрированы, поэтому выиграли.

Болельщики были просто супер, было очень приятно играть при полных трибунах. Когда я вышел из раздевалки, мурашки пошли от того, сколько было болельщиков. Они свистели, кричали, гнали команду вперед, спасибо им большое. Надеюсь, увидим их и в следующих играх.