«Барселона» предлагает ПСЖ 100 млн евро и двух игроков на выбор за Неймара

«Барселона» сделала ПСЖ новое улучшенное предложение о трансфере Неймара. Сообщается, что каталонцы готовы предложить за бразильца 100 млн евро и двух игроков.
«Сине-гранатовые» по-прежнему готовы избавиться от соотечественника Неймара - Филиппе Коутиньо, а также от Ивана Ракитича, Нельсона Семеду или Малкома — на выбор.
Ранее сообщалось, что налоговая конфискует любой платеж «Барселоны» Неймару.
Но нужен ли он теперь Барселоне?
Купили уже Гризмана, есть Дембеле.
Да и при Вальверде игроки деградирует, за исключением Месси и Альбы..
Но нужен ли он теперь Барселоне?
Купили уже Гризмана, есть Дембеле.
Да и при Вальверде игроки деградирует, за исключением Месси и Альбы..
финал против Сити,будет праздник для любителей футбола и украшение ЛЧ как турнира в целом.
финал против Сити,будет праздник для любителей футбола и украшение ЛЧ как турнира в целом.
Как можно верить такой новости?
Как можно верить такой новости?
ломкий и капризный звёздный мальчик
ломкий и капризный звёздный мальчик