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«Барселона» предлагает ПСЖ 100 млн евро и двух игроков на выбор за Неймара

вчера, 19:37

«Барселона» сделала ПСЖ новое улучшенное предложение о трансфере Неймара. Сообщается, что каталонцы готовы предложить за бразильца 100 млн евро и двух игроков.

«Сине-гранатовые» по-прежнему готовы избавиться от соотечественника Неймара - Филиппе Коутиньо, а также от Ивана Ракитича, Нельсона Семеду или Малкома — на выбор.

Ранее сообщалось, что налоговая конфискует любой платеж «Барселоны» Неймару

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Все комментарии
Glodor
Glodor
   60 / 811
сегодня в 04:37
Бредятина.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Neymar 10
   680 / 811
сегодня в 04:17
Чаво?)) 140 максимум за него. Даже когда он уходил из барсы и был моложе и в лучшей форме он не стоил эти 222 ляма и все это понимали, а теперь он старше, в худшей форме, после травмы с риском в дальнейшем повторить судьбу бейла и замешанном в куче скандалов. С чего вдруг он стал 300 стоить????
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил 311
   680 / 811
сегодня в 02:36
Они хоть сбитые, а неймар пробитый.
амурец
амурец
   79 / 811
сегодня в 02:34
нормальное предложение 100 лямов и забрать Коутиньо и Рактича пока в Барселоне не передумали их отдавать, да и заодно Неймара сплавить, судя по его поведению играть ярко он уже не будет, не хочет
Зидан 1972
Зидан 1972
   667 / 811
вчера в 22:48
Неймар унижает Барсу как хочет!!!!
Garrincha58
Garrincha58
   218 / 811
вчера в 22:31
100 лямов и Месси
barcamilan
barcamilan
   710 / 811
вчера в 22:14
в руководстве барсы одни 56ы
dzvinka
dzvinka ответил Ruslan3132
   92 / 811
вчера в 22:00
Коут за 160млн превратился в разменную монету )) зачем с таким позором уходил из Ливера? ))
потому что дурак
Apsny
Apsny
   216 / 811
вчера в 21:59
Ничему не учит это долбаное руководство.
football_
football_
   426 / 811
вчера в 21:58
коут - 70-80, ракитич - 40, 80+40+100=220.
Камелошка
Камелошка ответил Летучий-Голландец.
   80 / 811
вчера в 21:51
Неймар великолепный игрок, глупо с этим спорить.. Но нужен ли он теперь Барселоне? Купили уже Гризмана, есть Дембеле. Да и при Вальверде игроки деградирует, за исключением Месси и Альбы..
Патамушта Моська и Альбина деградиравали давно.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   405 / 811
вчера в 21:30
Неймар великолепный игрок, глупо с этим спорить..
Но нужен ли он теперь Барселоне?
Купили уже Гризмана, есть Дембеле.
Да и при Вальверде игроки деградирует, за исключением Месси и Альбы..
dimagas1
dimagas1 ответил da da da
   134 / 811
вчера в 21:22
в этом конечно. финал против Сити,будет праздник для любителей футбола и украшение ЛЧ как турнира в целом.
Может не в курсе но этом году финал уже был Ливерпуль 2:0 ТТХ)))
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Neymar 10
   136 / 811
вчера в 21:22
А благодаря Неймар у тебя появился у тебя появился третий любимый клуб )))
STVA 1
STVA 1 ответил Neymar 10
   106 / 811
вчера в 21:17
140 минимум и упакуйте хорошенечко всех этих четверых на выбор . с этого можно еще начать разговор .
Прям Нассер аль-хелаифи)))
Ron09
Ron09
вчера в 21:06
взяли бы 100 лямов Дембеле и Коутинью
112910415
112910415
   43 / 811
вчера в 21:04
забавно и не вполне правдоподобно
da da da
da da da ответил dimagas1
   402 / 811
вчера в 21:04
В каком году?)))
в этом конечно.
финал против Сити,будет праздник для любителей футбола и украшение ЛЧ как турнира в целом.
Камелошка
Камелошка
   80 / 811
вчера в 21:02
Видна эта четвёрка отказалась платить десятину жадному гному и он их выставил на трансфер.
Ruslan3132
Ruslan3132
   388 / 811
вчера в 20:59
Коут за 160млн превратился в разменную монету )) зачем с таким позором уходил из Ливера? ))
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил Incredulous
   133 / 811
вчера в 20:46
Ну что хоть за глупости?
Как можно верить такой новости?
dimagas1
dimagas1 ответил da da da
   134 / 811
вчера в 20:43
Неймар лучший в мире,его переход это гарантированный финал ЛЧ.
В каком году?)))
рус фан
рус фан
   165 / 811
вчера в 20:41
Вот это уже получше чем раньше предлагали, 100 + Коут и Малколм, может и неплохо будет.
RamonCSKA
RamonCSKA
   54 / 811
вчера в 20:39
отдавали бы не думая
ломкий и капризный звёздный мальчик
Neymar 10
Neymar 10 ответил Рауль и Зидан
   486 / 811
вчера в 20:39
Ты мне скажи , ты потом за Барсу будешь болеть ?
без поддержки не оставлю ! благодаря каталонцам у меня появились два самых любимых футболиста - Рональдиньо и Неймар . игра которых меня восхищает ! конечно я буду рад возвращению Неймара в клуб где он стал суперзвездой ! будь это реал или мю я бы был очень зол и наверное не скоро смирился бы с этим . Но БАрселона , это его дом ! так что я ЗА его комбэк и воссоединение супертрио Месси - Суарес - Неймар
da da da
da da da
   402 / 811
вчера в 20:35
Неймар лучший в мире,его переход это гарантированный финал ЛЧ.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   121 / 811
вчера в 20:18
Месси+Камп Ноу+Гарантия отсутствия притязаний на независимость от Испании, и по рукам.
dimagas1
dimagas1 ответил 311
   134 / 811
вчера в 20:18
Там и выбирать не из кого, одни сбитые лётчики!)
Меська забраковал)))
Incredulous
Incredulous
   76 / 811
вчера в 20:15
Барселона настолько уважает своих игроков, что барыжит ими как трусами на базаре.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Neymar 10
   136 / 811
вчера в 20:04
Ты мне скажи , ты потом за Барсу будешь болеть ?
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