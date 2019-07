Ибрагимович оформил хет-трик в дерби Лос-Анджелеса

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» , эффектным образом сравнявший счёт в матче МЛС с ФК «Лос-Анджелес», забил ещё два гола, оформив хет-трик.

Встреча завершилась победой «Гэлакси» со счётом 3:2. У «тёмно-золотых» дублем отличился .

WHO ELSE.@Ibra_official's header gives #LAGalaxy the lead! pic.twitter.com/tz8802P1q5