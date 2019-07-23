Гершкович: «Дебютанты РПЛ произвели благоприятное впечатление»

Российский специалист Михаил Гершкович оценил начало сезона для «Зенита». В стартовых турах РПЛ «сине-бело-голубые» обыграли «Тамбов» и «Сочи».

Волей календаря «Зенит» провел два первых тура против новичков. За счет своего опыта и более высокого уровня футболистов питерцы стартовали со 100-процентным результатом. Хотя дебютанты РПЛ произвели благоприятное впечатление. Хочется отметить тренера «Сочи» Александра Точилина и наставника «Тамбова» Александра Григоряна. Они неплохо подготовили свои команды к старту сезона.