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Гершкович: «Дебютанты РПЛ произвели благоприятное впечатление»

23 июля 2019, 10:30
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Российский специалист Михаил Гершкович оценил начало сезона для «Зенита». В стартовых турах РПЛ «сине-бело-голубые» обыграли «Тамбов» и «Сочи».

Волей календаря «Зенит» провел два первых тура против новичков. За счет своего опыта и более высокого уровня футболистов питерцы стартовали со 100-процентным результатом. Хотя дебютанты РПЛ произвели благоприятное впечатление. Хочется отметить тренера «Сочи» Александра Точилина и наставника «Тамбова» Александра Григоряна. Они неплохо подготовили свои команды к старту сезона.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   177 / 808
23 июля в 15:10
Начало показало что новички нынче с зубастые, ещё не одному достанется
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
23 июля в 12:09
Ещё рано делать выводы по игре новичков, но "Сочи"должен остаться в РПЛ.
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 808
23 июля в 10:42
Сезон покажет .
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 808
23 июля в 10:33
Согласен, установку выполнили на ура,6 очей, как и договор звучал, правда сочинцы с помаркой, не удержали ничью на Спартак арене и лишились качественных бонусов
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