Сутормин: «Не избежал тоннеля новичка в „Зените“»

Полузащитник Алексей Сутормин признался, что ему не удалось избежать тоннеля новичка в «Зените».
Не избежал тоннеля новичка в «Зените». Мы вместе с Лукой Джорджевичем его проходили — ему в этот день 25 лет исполнилось. Кстати, у нас в «Оренбурге» тоже была такая традиция. Думал, в «Зените» тоннель будет примерно таким же, но здесь он оказался гораздо жестче. Кто и как стучал, не заметил, но в целом сразу для себя отметил, что все серьезнее (смеется). Ну как, собственно, и все в «Зените».
В команде все на высшем уровне — тут вопросов нет. Ребята все общительные, веселые. Понятно, что с кем-то из иностранцев тяжелее найти общий язык в буквальном смысле этих слов. Но все равно стараешься общаться со всеми. Так что все отлично!
Ранее Сутормин рассказал о своей адаптации в петербургском клубе.
"В парк Удельный на лазурной базе
Женам вход заказан для утех
Игроки решили, что их Лука
Самый симпатичный среди всех!
Оооо, пацаны решили, что их Лука
Самый симпатииишшшшный среди всех!
Он теперь в состав не попадает,
И ничто ему не по душе -
Помнит, что случилось с Яном Молло,
Прежним симпаааттиишшшным среди всех."
"В парк Удельный на лазурной базе
Женам вход заказан для утех
Игроки решили, что их Лука
Самый симпатичный среди всех!
Оооо, пацаны решили, что их Лука
Самый симпатииишшшшный среди всех!
Он теперь в состав не попадает,
И ничто ему не по душе -
Помнит, что случилось с Яном Молло,
Прежним симпаааттиишшшным среди всех."