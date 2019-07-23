Сутормин: «Не избежал тоннеля новичка в „Зените“»

Полузащитник признался, что ему не удалось избежать тоннеля новичка в «Зените».

Не избежал тоннеля новичка в «Зените». Мы вместе с Лукой Джорджевичем его проходили — ему в этот день 25 лет исполнилось. Кстати, у нас в «Оренбурге» тоже была такая традиция. Думал, в «Зените» тоннель будет примерно таким же, но здесь он оказался гораздо жестче. Кто и как стучал, не заметил, но в целом сразу для себя отметил, что все серьезнее (смеется). Ну как, собственно, и все в «Зените».

В команде все на высшем уровне — тут вопросов нет. Ребята все общительные, веселые. Понятно, что с кем-то из иностранцев тяжелее найти общий язык в буквальном смысле этих слов. Но все равно стараешься общаться со всеми. Так что все отлично!