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Сутормин: «Не избежал тоннеля новичка в „Зените“»

23 июля 2019, 10:33

Полузащитник Алексей Сутормин признался, что ему не удалось избежать тоннеля новичка в «Зените».

Не избежал тоннеля новичка в «Зените». Мы вместе с Лукой Джорджевичем его проходили — ему в этот день 25 лет исполнилось. Кстати, у нас в «Оренбурге» тоже была такая традиция. Думал, в «Зените» тоннель будет примерно таким же, но здесь он оказался гораздо жестче. Кто и как стучал, не заметил, но в целом сразу для себя отметил, что все серьезнее (смеется). Ну как, собственно, и все в «Зените».

В команде все на высшем уровне — тут вопросов нет. Ребята все общительные, веселые. Понятно, что с кем-то из иностранцев тяжелее найти общий язык в буквальном смысле этих слов. Но все равно стараешься общаться со всеми. Так что все отлично!

Ранее Сутормин рассказал о своей адаптации в петербургском клубе. 

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Все комментарии
112910415
112910415
   81 / 808
23 июля в 17:46
традиционное рукопожатие с манекеном Заболотного не упомянул почему-то
Любимец
Любимец
   324 / 808
23 июля в 12:18
Джорджевича уж который раз тоннелят!

"В парк Удельный на лазурной базе
Женам вход заказан для утех
Игроки решили, что их Лука
Самый симпатичный среди всех!
Оооо, пацаны решили, что их Лука
Самый симпатииишшшшный среди всех!
Он теперь в состав не попадает,
И ничто ему не по душе -
Помнит, что случилось с Яном Молло,
Прежним симпаааттиишшшным среди всех."
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   197 / 808
23 июля в 12:02
Бедное очко Сутормина ! ))))
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   39 / 808
23 июля в 11:43
Добро пожаловать в лучший клуб.
loko7
loko7
   668 / 808
23 июля в 11:40
Обычно тоннель в Зените идет через лавочку запасных, но тебе может повезет.
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 808
23 июля в 11:33
Дурацкая традиция
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
23 июля в 11:18
Наваляли поджопников по полной, как будущему безвылазному лавочнику.
dbr123
dbr123
23 июля в 10:56
ещё ни чего не сделал а уже оценки даёт..а что будет через год - два ? если останется...
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 808
23 июля в 10:48
Что то разговорился Сутормин - сидеть ему на лавке))
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