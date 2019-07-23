Манолас: «Прекращение господства „Юве“ возможно»

Защитник в интервью Sky Sport Italia рассказал о своем переходе из «Ромы» в «Наполи».

Я выбрал «Наполи», потому что это команда, которая близка к «Ювентусу» и может сделать скачок в качестве.

Клуб подписывает несколько хороших игроков, потому что они хотят выигрывать трофеи. Прекращение господства «Юве» возможно, но мы должны делать свою работу.

Команда сильна. Я хочу сделать все возможное и помочь команде выиграть несколько трофеев.