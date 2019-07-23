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Манолас: «Прекращение господства „Юве“ возможно»

23 июля 2019, 15:26

Защитник Костас Манолас в интервью Sky Sport Italia рассказал о своем переходе из «Ромы» в «Наполи»

Я выбрал «Наполи», потому что это команда, которая близка к «Ювентусу» и может сделать скачок в качестве.

Клуб подписывает несколько хороших игроков, потому что они хотят выигрывать трофеи. Прекращение господства «Юве» возможно, но мы должны делать свою работу.

Команда сильна. Я хочу сделать все возможное и помочь команде выиграть несколько трофеев.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   137 / 808
24 июля в 00:15
Возможно, но маловероятно.
juvenale
juvenale
   96 / 808
23 июля в 18:06
смотри не обделайся в очередной раз
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   273 / 808
23 июля в 17:24
    BAHbKA BCTAHbKA
    BAHbKA BCTAHbKA
       190 / 808
    23 июля в 17:12
    Кабинет не вечный тоже)
    BAHbKA BCTAHbKA
    BAHbKA BCTAHbKA
       190 / 808
    23 июля в 16:03
    Прекращение господства где? В чемпионате?))) Да кому он нужен?
    В европе ничего не выигрывают.
    cska plus
    cska plus
       13 / 808
    23 июля в 15:35
    Возможно но не скоро.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       273 / 808
    23 июля в 15:27
    Да врядли пока кабинет не закроют гоббы будут господствовать.
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