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Семья воспитанника «Локомотива» попала в ДТП — родители в реанимации

24 июля 2019, 18:35

«Локомотив» сообщил о том, что воспитанник академии 2005 года рождения Даниил Секач вместе с семьей попал в страшную автокатастрофу.

На трассе около города Кисловодск, в машину, в которой находились родители Даниила, он сам и его младшая сестра Яна, врезался автомобиль БМВ, выехавший на встречную полосу. В результате аварии, родители футболиста и его младшая сестра попали в реанимацию.

Сейчас состояние родителей Даниила улучшилось, но они до сих пор находятся в стационаре. Яна переведена в детскую больницу, где врачи борются за ее жизнь. Сам Даниил получил травмы лицевого отдела черепа и сейчас находится в Москве - ему предстоит перенести операцию.

«Локомотив» будет оказывать поддержку семье игрока вплоть до полной реабилитации.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon
   56 / 808
вчера в 08:45
Понакупают БМВ своих и носятся.
здоровья.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   302 / 808
вчера в 07:54
Здоровья пареньку и его родителямя!
шyм
шyм
   522 / 808
вчера в 02:57
Семье только здоровья, локо молодцы что поддерживают
морозз
морозз
   19 / 808
24 июля в 20:18
Здоровья семье, держитесь!
Vik_ont25
Vik_ont25
   381 / 808
24 июля в 19:27
Дай Бог им здоровья!
LOpp
LOpp
   15 / 808
24 июля в 18:53
Здоровья семье!
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
24 июля в 18:50
Здоровья всей семье - держим за ВАС кулаки.
Stamford Bridge
Stamford Bridge
   587 / 808
24 июля в 18:42
Только здоровья,всё остальное посредственно...
cska plus
cska plus
   13 / 808
24 июля в 18:38
Страшно, здоровья всем!
STVA 1
STVA 1
   67 / 808
24 июля в 18:38
Здоровья
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