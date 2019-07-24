Семья воспитанника «Локомотива» попала в ДТП — родители в реанимации

24 июля 2019, 18:35

«Локомотив» сообщил о том, что воспитанник академии 2005 года рождения Даниил Секач вместе с семьей попал в страшную автокатастрофу.

На трассе около города Кисловодск, в машину, в которой находились родители Даниила, он сам и его младшая сестра Яна, врезался автомобиль БМВ, выехавший на встречную полосу. В результате аварии, родители футболиста и его младшая сестра попали в реанимацию.

Сейчас состояние родителей Даниила улучшилось, но они до сих пор находятся в стационаре. Яна переведена в детскую больницу, где врачи борются за ее жизнь. Сам Даниил получил травмы лицевого отдела черепа и сейчас находится в Москве - ему предстоит перенести операцию.

«Локомотив» будет оказывать поддержку семье игрока вплоть до полной реабилитации.