«Динамо» не может вылететь на сборы из-за поломки самолета

Сообщается, что футболисты московского «Динамо» не могут вылететь на сборы из аэропорта Шереметьево из-за технической неисправности воздушного судна.
Команда на сбор отправилась в следующем составе:
Вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук, Егор Седов;
Защитники: Иван Темников, Сергей Паршивлюк, Иван Ордец, Игорь Калинин, Заурбек Плиев, Григорий Морозов, Владимир Рыков, Роман Евгеньев, Константин Рауш, Тони Шуньич;
Полузащитники: Абдул Теттех, Артур Юсупов, Мигел Кардозу, Фёдор Черных, Владимир Москвичёв, Вячеслав Грулёв, Жоаозиньо, Самба Соу, Данил Липовой;
Нападающие: Евгений Марков, Кирилл Панченко.
Надо бы уже хотя бы в атаку взять кого, да простят меня Динамики, но Марков это полное дно губящая 99% моментов которые создаёт команда.
Надо бы уже хотя бы в атаку взять кого, да простят меня Динамики, но Марков это полное дно губящая 99% моментов которые создаёт команда.