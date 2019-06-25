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«Динамо» не может вылететь на сборы из-за поломки самолета

сегодня, 10:51

Сообщается, что футболисты московского «Динамо» не могут вылететь на сборы из аэропорта Шереметьево из-за технической неисправности воздушного судна.

Команда на сбор отправилась в следующем составе: 

Вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук, Егор Седов;
Защитники: Иван Темников, Сергей Паршивлюк, Иван Ордец, Игорь Калинин, Заурбек Плиев, Григорий Морозов, Владимир Рыков, Роман Евгеньев, Константин Рауш, Тони Шуньич;
Полузащитники: Абдул Теттех, Артур Юсупов, Мигел Кардозу, Фёдор Черных, Владимир Москвичёв, Вячеслав Грулёв, Жоаозиньо, Самба Соу, Данил Липовой;
Нападающие: Евгений Марков, Кирилл Панченко.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 658
сегодня в 11:47
Есть автобус для этого, чуть дольше но зато дешевле.
makkie
makkie
   26 / 658
сегодня в 11:29
Аэрофлот? Подлянка от Гинера 😁
mihaluch
mihaluch
   36 / 658
сегодня в 11:24
Лучше не лететь на сборы,чем лететь на тот свет.
КЭТиК
КЭТиК
   93 / 658
сегодня в 11:15
Хорошо хоть не в полете самолет сломался.
drug01
drug01
   83 / 658
сегодня в 11:08
Значит надо оставаться дома
Faustello
Faustello
   6 / 658
сегодня в 11:03
Посмотрел на состав и не понял как это соотносится с заявлениями о целях попасть в зону ЕК, да и о выделенных мильонах.
Надо бы уже хотя бы в атаку взять кого, да простят меня Динамики, но Марков это полное дно губящая 99% моментов которые создаёт команда.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   196 / 658
сегодня в 10:55
наверняка поросята самолет поломали
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