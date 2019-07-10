Из колонии Кокорина и Мамаева сбежали двое заключённых

В колонии, где пребывают нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, случился побег.
Из исправительной колонии, которая находится в Белгородской области, сбежали сразу двое заключённых. Отмечается, что оба мужчины были осуждены по статье 228 («незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и сбежали через отверстие в заборе. В полиции подозревают, что после этого заключённые сели в ожидавший их автомобиль.
Кокорин теперь ЗеКа! ))
Кокорин теперь ЗеКа! ))
Я тоже!)))
Я тоже!)))