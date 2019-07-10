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Из колонии Кокорина и Мамаева сбежали двое заключённых

сегодня, 16:14

В колонии, где пребывают нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, случился побег.

Из исправительной колонии, которая находится в Белгородской области, сбежали сразу двое заключённых. Отмечается, что оба мужчины были осуждены по статье 228 («незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и сбежали через отверстие в заборе. В полиции подозревают, что после этого заключённые сели в ожидавший их автомобиль.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
   88 / 725
сегодня в 18:16
    Zenit_84
    Zenit_84
       113 / 725
    сегодня в 18:15
    Бардак какой-то в колонии.
    VIPded
    VIPded
       72 / 725
    сегодня в 18:15
    Дыра в заборе ИТУ... Сюр какой-то... (((
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       178 / 725
    сегодня в 18:14
    Они -то и свалили ,пробив дырку в заборе мячом ! ))))
    sir_Alex
    sir_Alex ответил Николай 86
       38 / 725
    сегодня в 18:13
    Кокорин с Мамаевым теперь смотрят на это отверстие в заборе как на трансферное окно
    +100500))) в Народный обозреватель!
    Miaf
    Miaf
       18 / 725
    сегодня в 18:09
    Свободу попугаям!!
    dimagas1
    dimagas1
       101 / 725
    сегодня в 17:46
    Видно не фанаты_)))
    Николай 86
    Николай 86
       139 / 725
    сегодня в 17:38
    Вообще удивительно, что они сбежали через отверстие в заборе. Получается там еще и заборы есть?
    порт
    порт
       706 / 725
    сегодня в 17:32
    Родственники Пака. Узнали о прибытии Кокоши и Мамаши, и дали дёру.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       208 / 725
    сегодня в 17:23
    Вот так беспредел! Надеюсь, что Паша и Саша не последуют их примеру) А то мы их еще не скоро увидим на футбольном поле, если вообще увидим.
    Bладимиp
    Bладимиp
       56 / 725
    сегодня в 17:20
    В тарасовку двух завезли.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил parallels
       36 / 725
    сегодня в 17:19
    тогда пишите новости, как хряк борька перелез через забор в тарасовке, и как его искали. пофиг же, о чём писать, верно?
    Хряк Банька сбежал в халяльный Грозный и прикидывается бараном. Чёрный Хряк ЗеЛька сбежал в Португалию и теперь рассказывает всем что прошлая свиноферма не соответствует европейским стандартам. Итальянский Хряк БоХряти тоже сбежал на повышение.
    баба яга ЗА
    баба яга ЗА
       137 / 725
    сегодня в 17:15
    что же это за колония такая, что заключённые сбежали через ОТВЕРСТВИЕ В ЗАБОРЕ. Интересно, сколько отверствий в этом заборе.
    Garrincha58
    Garrincha58
       220 / 725
    сегодня в 17:12
    Тарасов охренел
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       144 / 725
    сегодня в 17:08
    Орлов таки вытащил их)) ищите их на даче Орлова))
    Sully
    Sully
       203 / 725
    сегодня в 17:03
    двадвавосемь!
    Николай 86
    Николай 86
       139 / 725
    сегодня в 16:57
    А заголовок то какой! Колония им. Кокорина и Мамаева)))
    Николай 86
    Николай 86
       139 / 725
    сегодня в 16:55
    Кокорин с Мамаевым теперь смотрят на это отверстие в заборе как на трансферное окно
    ДСА
    ДСА
       182 / 725
    сегодня в 16:54
    Мест не было: пришлось Кокорину и Мамаеву согнать других.
    Absinthe5
    Absinthe5
       41 / 725
    сегодня в 16:53
    Кокорин с Мамаевым не попали в это отверстие)
    mihaluch
    mihaluch
       75 / 725
    сегодня в 16:48
    Берегись Пак,уже киллеры засланы.
    cska plus
    cska plus
       15 / 725
    сегодня в 16:47
    Если они доберутся до чиновника пака, значит побег организовал Гена Орлов.
    cska plus
    cska plus
       15 / 725
    сегодня в 16:46
    Если бы не Кокоша с Мамаем мы не знали, что с колонии сбежали два опасных преступника.
    4RT
    4RT
       528 / 725
    сегодня в 16:43
    "Пробники" пошли
    kastites
    kastites
       85 / 725
    сегодня в 16:43
    Федун организовал
    Faustello
    Faustello ответил Байкал-38
       4 / 725
    сегодня в 16:40
    Ну, всё теперь надо все новости с этой зоны опубликовывать. Кто режим нарушил, кому и какую передачку принесли, кому очередное звание присвоили, кому выговор влепили. Я думаю такие новости лишние на футбольном сайте!!!
    В колонии по соседству с той что сидят Коко и Мамай вертухаю Панкрату Поленову исполнилось 40 лет, коллеги и сидельцы тепло поздравили юбиляра )))
    a3r3v3
    a3r3v3 ответил parallels
       103 / 725
    сегодня в 16:40
    тогда пишите новости, как хряк борька перелез через забор в тарасовке, и как его искали. пофиг же, о чём писать, верно?
    Лучше,как бакланы подались на юг,в Сочи)
    a3r3v3
    a3r3v3 ответил Faustello
       103 / 725
    сегодня в 16:37
    недавно трансфер был.
    Дыра в заборе бонусом пошла
    Faustello
    Faustello ответил удав
       4 / 725
    сегодня в 16:37
    да не сбежали они,их просто Кокорин за шампанским послал=)
    и стриптизёршами ))
    ziborock
    ziborock ответил parallels
       7 / 725
    сегодня в 16:37
    тогда пишите новости, как хряк борька перелез через забор в тарасовке, и как его искали. пофиг же, о чём писать, верно?
    А ты прям содержательные комментарии пишешь!
    Я тоже!)))
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