Из колонии Кокорина и Мамаева сбежали двое заключённых

сегодня, 16:14

В колонии, где пребывают нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» , случился побег.

Из исправительной колонии, которая находится в Белгородской области, сбежали сразу двое заключённых. Отмечается, что оба мужчины были осуждены по статье 228 («незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и сбежали через отверстие в заборе. В полиции подозревают, что после этого заключённые сели в ожидавший их автомобиль.