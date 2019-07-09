Погба и Лингард повздорили на прогулке «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 10:12

Полузащитники «Манчестер Юнайтед» и едва не подрались во время прогулки команды по австралийскому Перту после 19-часового перелета из Англии.

На видео, выложенном официальным аккаунтом клуба в «твиттере», видно, как Погба и Лингард обменялись фразами, после чего напряжение между игроками возросло, и только Виктор Линделеф, обнявший Погба, не дал ситуации выйти из-под контроля.

На видео с 11-й секунды





Pogba and lingard : Fighting.



Bailey and Martial: The Air is so fresh out here.😂 pic.twitter.com/PLdBXCz9hw — Abaa⚪ (@Abaa_H_H) 8 июля 2019 г.

Ранее агент игрока Мино Райола сообщил, что Погба хочет уйти из клуба.