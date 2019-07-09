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Погба и Лингард повздорили на прогулке «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 10:12

Полузащитники «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и Джесси Лингард едва не подрались во время прогулки команды по австралийскому Перту после 19-часового перелета из Англии. 

На видео, выложенном официальным аккаунтом клуба в «твиттере», видно, как Погба и Лингард обменялись фразами, после чего напряжение между игроками возросло, и только Виктор Линделеф, обнявший Погба, не дал ситуации выйти из-под контроля.

На видео с 11-й секунды


Ранее агент игрока Мино Райола сообщил, что Погба хочет уйти из клуба.

 

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
   208 / 733
сегодня в 11:07
Игроки мю не единое целое негры с неграмы, испанцы с испанцами идут , их как будто заставили идти всем стадом ))
allemz
allemz ответил Groove000
   68 / 733
сегодня в 11:07
Вот это "едва не подрались", вот это файтинг, прямо заглядение. UFC нужно обратить на них внимание и заключить контракт на несколько боёв
Они могли б хорошо проявить себя в тайландских петушинных файтах.
allemz
allemz
   68 / 733
сегодня в 10:56
Розовые недоумки выясняли, чей пейдж в Инстаграме перспективнее)
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   119 / 733
сегодня в 10:53
Впечатлительным, беременным и глорам коней, смотреть это видео в присутствии родителей.
Qwеrty
Qwеrty
   279 / 733
сегодня в 10:50
китаец негра нигером назвал
Groove000
Groove000
   474 / 733
сегодня в 10:45
Вот это "едва не подрались", вот это файтинг, прямо заглядение. UFC нужно обратить на них внимание и заключить контракт на несколько боёв
RMUKMU
RMUKMU
   63 / 733
сегодня в 10:33
Линделёф молодец, что погасил конфликт. Приятно, что Лингард бычит на Погба, надо избавляться ему от дурного влияния такого друга.
А Ромеро и Рохо, наверное, рады, что их не вызвали в сборную и они не поучаствовали в очередном сливе.
25процентный клоун
25процентный клоун
   1 / 733
сегодня в 10:21
Вы угораете?
11-и метровый
11-и метровый
   37 / 733
сегодня в 10:19
Чистейшей воды расизм.
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