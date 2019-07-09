Погба и Лингард повздорили на прогулке «Манчестер Юнайтед»

Полузащитники «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и Джесси Лингард едва не подрались во время прогулки команды по австралийскому Перту после 19-часового перелета из Англии.
На видео, выложенном официальным аккаунтом клуба в «твиттере», видно, как Погба и Лингард обменялись фразами, после чего напряжение между игроками возросло, и только Виктор Линделеф, обнявший Погба, не дал ситуации выйти из-под контроля.
На видео с 11-й секунды
Ранее агент игрока Мино Райола сообщил, что Погба хочет уйти из клуба.
А Ромеро и Рохо, наверное, рады, что их не вызвали в сборную и они не поучаствовали в очередном сливе.
А Ромеро и Рохо, наверное, рады, что их не вызвали в сборную и они не поучаствовали в очередном сливе.