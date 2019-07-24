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«Арсенал» представит Себальоса 25 июля

24 июля 2019, 23:40

25 июля полузащитник «Реала» Даниэль Себальос будет официально представлен в качестве игрока «Арсенала».

Сообщается, что 22-летний испанец находится в Лондоне еще со вторника, однако из-за задержек в получении документов, «канониры» представят Себальоса лишь в четверг.

Игрок молодежной сборной Испании перейдет в «Арсенал» на правах аренды без права последующего выкупа.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответил Так Себе Аналитик
   364 / 808
вчера в 17:17
Супер-трансферная компания, арендованный без права выкупа полузащитник с 0 голевых передач в 35 матчах Ла Лиги и игрок из 4 дивизиона Бразилии. Я чувствую, ЛЧ наша)) Главное, лидеры команды, можно сказать, Мстители "Арсенала", остались: - Месут "Лупоглазый стример" Озил: обладает суперспособностью получать кучу денег и ничего не делать. - Гранит "Албанский баран" Джака: безусловный лидер АПЛ по числу передач на 3 метра ближайшему партнеру. - Эктор "Модный приговор" Беллерин: проигрывает в несколько раз по стате даже 33-летнему ветерану Монреалю, зато на него подписан Сергей Зверев. - Генрих "Мертвый шашлычник" Мхитарян: 3 голевые за сезон - это на одну больше, чем 2 у Озила, а, значит, круто - считает Мики. - Алекс "Внебрачный сын Венгера" Айвоби: раньше болельщики "Арсенала" считали, что он играет из-за родственных связей, но теперь теряются в догадках. - Маттео "0" Гендузи: 0 голов, 0 пасов за 33 матча АПЛ.
Ну, собственно, пока твои пророчества сбываются =(
aNOOBis
aNOOBis
   364 / 808
вчера в 17:15
Ох, спим. Уже представил
Real Madrid-C
Real Madrid-C
   270 / 808
вчера в 15:37
Мне кажется зря Реал его отпускает, в принципе нормальный молодой игрок,всего 22 года, пускай играет вместо Кросса и Модрида, ну реально ребята то стареют, нужна подмена, продали Льоренте, никого в полузащиту не взяли, отдали Ковачича молодого, сейчас хоть и в аренду но отдаем, итог -3 игрока молодых, но оставляем старого Модрида и Кросса который тоже стареет, как то глупо если честно! Если началась перестройка Реала, то нужно перестройку делать и в полузащите, наигрывать молодых.
realdogge the gunner
realdogge the gunner ответил Так Себе Аналитик
   366 / 808
вчера в 08:56
Супер-трансферная компания, арендованный без права выкупа полузащитник с 0 голевых передач в 35 матчах Ла Лиги и игрок из 4 дивизиона Бразилии. Я чувствую, ЛЧ наша)) Главное, лидеры команды, можно сказать, Мстители "Арсенала", остались: - Месут "Лупоглазый стример" Озил: обладает суперспособностью получать кучу денег и ничего не делать. - Гранит "Албанский баран" Джака: безусловный лидер АПЛ по числу передач на 3 метра ближайшему партнеру. - Эктор "Модный приговор" Беллерин: проигрывает в несколько раз по стате даже 33-летнему ветерану Монреалю, зато на него подписан Сергей Зверев. - Генрих "Мертвый шашлычник" Мхитарян: 3 голевые за сезон - это на одну больше, чем 2 у Озила, а, значит, круто - считает Мики. - Алекс "Внебрачный сын Венгера" Айвоби: раньше болельщики "Арсенала" считали, что он играет из-за родственных связей, но теперь теряются в догадках. - Маттео "0" Гендузи: 0 голов, 0 пасов за 33 матча АПЛ.
Алабнский Орёл вообще-то
ZaZizu
ZaZizu ответил Так Себе Аналитик
   299 / 808
вчера в 08:25
генрих "герой бакинского финала" очкорян
ZaZizu
ZaZizu
   299 / 808
вчера в 08:22
Ну наконец-то, хоть кого-то довели до конца! Судя по всему мы превращаемся в тульский Арсенал,где полкоманды в аренде,даже права выкупа не имеем....печально. Купите Хамеса,скупердяи!
шyм
шyм
   522 / 808
вчера в 02:49
Зачем реал нормальных игроков отпускает
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Vizor
   10 / 808
вчера в 00:18
Ну, Салиба вроде неплохо. Правда, поможет он нам через год в ЛЕ(если повезёт). Однако купив одного ЦЗ и вингера типа Заа(вероятность стремится к нулю, но дождёмся начала августа), это ТО будет сделано успешным. Хотя, не избавившись хотя бы от кого-то из балканских орлов и Мхитаряна, успешным оно не будет при любом раскладе...
Салиба не подписали же еще, это только слухи.

Ждать-то 2 недели осталось, подождем( Хотя межсезонье уже почти закончено, и игрок не успеет влиться в команду.. Но хотя бы приехал кто)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dzvinka
   10 / 808
вчера в 00:15
я уже не помню когда так смеялся... и смех и грех. по теме - Себальос получше Айвоби, из того что я видел на молодежном евро. Но опять же, всего лишь аренда))
Аренда без права выкупа... А Санллехи зачем-то в конце сезона дал часовое интервью каналу "Арсенала", где час врал о светлом будущем команды))
Vizor
Vizor
   745 / 808
вчера в 00:15
Ну, Салиба вроде неплохо. Правда, поможет он нам через год в ЛЕ(если повезёт). Однако купив одного ЦЗ и вингера типа Заа(вероятность стремится к нулю, но дождёмся начала августа), это ТО будет сделано успешным. Хотя, не избавившись хотя бы от кого-то из балканских орлов и Мхитаряна, успешным оно не будет при любом раскладе...
dzvinka
dzvinka ответил Так Себе Аналитик
   42 / 808
вчера в 00:12
Супер-трансферная компания, арендованный без права выкупа полузащитник с 0 голевых передач в 35 матчах Ла Лиги и игрок из 4 дивизиона Бразилии. Я чувствую, ЛЧ наша)) Главное, лидеры команды, можно сказать, Мстители "Арсенала", остались: - Месут "Лупоглазый стример" Озил: обладает суперспособностью получать кучу денег и ничего не делать. - Гранит "Албанский баран" Джака: безусловный лидер АПЛ по числу передач на 3 метра ближайшему партнеру. - Эктор "Модный приговор" Беллерин: проигрывает в несколько раз по стате даже 33-летнему ветерану Монреалю, зато на него подписан Сергей Зверев. - Генрих "Мертвый шашлычник" Мхитарян: 3 голевые за сезон - это на одну больше, чем 2 у Озила, а, значит, круто - считает Мики. - Алекс "Внебрачный сын Венгера" Айвоби: раньше болельщики "Арсенала" считали, что он играет из-за родственных связей, но теперь теряются в догадках. - Маттео "0" Гендузи: 0 голов, 0 пасов за 33 матча АПЛ.
я уже не помню когда так смеялся... и смех и грех.
по теме - Себальос получше Айвоби, из того что я видел на молодежном евро. Но опять же, всего лишь аренда))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 808
вчера в 00:01
Супер-трансферная компания, арендованный без права выкупа полузащитник с 0 голевых передач в 35 матчах Ла Лиги и игрок из 4 дивизиона Бразилии. Я чувствую, ЛЧ наша))

Главное, лидеры команды, можно сказать, Мстители "Арсенала", остались:

- Месут "Лупоглазый стример" Озил: обладает суперспособностью получать кучу денег и ничего не делать.
- Гранит "Албанский баран" Джака: безусловный лидер АПЛ по числу передач на 3 метра ближайшему партнеру.
- Эктор "Модный приговор" Беллерин: проигрывает в несколько раз по стате даже 33-летнему ветерану Монреалю, зато на него подписан Сергей Зверев.
- Генрих "Мертвый шашлычник" Мхитарян: 3 голевые за сезон - это на одну больше, чем 2 у Озила, а, значит, круто - считает Мики.
- Алекс "Внебрачный сын Венгера" Айвоби: раньше болельщики "Арсенала" считали, что он играет из-за родственных связей, но теперь теряются в догадках.
- Маттео "0" Гендузи: 0 голов, 0 пасов за 33 матча АПЛ.
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