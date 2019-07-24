«Арсенал» представит Себальоса 25 июля

24 июля 2019, 23:40

25 июля полузащитник «Реала» будет официально представлен в качестве игрока «Арсенала».

Сообщается, что 22-летний испанец находится в Лондоне еще со вторника, однако из-за задержек в получении документов, «канониры» представят Себальоса лишь в четверг.

Игрок молодежной сборной Испании перейдет в «Арсенал» на правах аренды без права последующего выкупа.