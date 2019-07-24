«Арсенал» представит Себальоса 25 июля

25 июля полузащитник «Реала» Даниэль Себальос будет официально представлен в качестве игрока «Арсенала».
Сообщается, что 22-летний испанец находится в Лондоне еще со вторника, однако из-за задержек в получении документов, «канониры» представят Себальоса лишь в четверг.
Игрок молодежной сборной Испании перейдет в «Арсенал» на правах аренды без права последующего выкупа.
Ждать-то 2 недели осталось, подождем( Хотя межсезонье уже почти закончено, и игрок не успеет влиться в команду.. Но хотя бы приехал кто)
Ждать-то 2 недели осталось, подождем( Хотя межсезонье уже почти закончено, и игрок не успеет влиться в команду.. Но хотя бы приехал кто)
по теме - Себальос получше Айвоби, из того что я видел на молодежном евро. Но опять же, всего лишь аренда))
по теме - Себальос получше Айвоби, из того что я видел на молодежном евро. Но опять же, всего лишь аренда))
Главное, лидеры команды, можно сказать, Мстители "Арсенала", остались:
- Месут "Лупоглазый стример" Озил: обладает суперспособностью получать кучу денег и ничего не делать.
- Гранит "Албанский баран" Джака: безусловный лидер АПЛ по числу передач на 3 метра ближайшему партнеру.
- Эктор "Модный приговор" Беллерин: проигрывает в несколько раз по стате даже 33-летнему ветерану Монреалю, зато на него подписан Сергей Зверев.
- Генрих "Мертвый шашлычник" Мхитарян: 3 голевые за сезон - это на одну больше, чем 2 у Озила, а, значит, круто - считает Мики.
- Алекс "Внебрачный сын Венгера" Айвоби: раньше болельщики "Арсенала" считали, что он играет из-за родственных связей, но теперь теряются в догадках.
- Маттео "0" Гендузи: 0 голов, 0 пасов за 33 матча АПЛ.
Главное, лидеры команды, можно сказать, Мстители "Арсенала", остались:
- Месут "Лупоглазый стример" Озил: обладает суперспособностью получать кучу денег и ничего не делать.
- Гранит "Албанский баран" Джака: безусловный лидер АПЛ по числу передач на 3 метра ближайшему партнеру.
- Эктор "Модный приговор" Беллерин: проигрывает в несколько раз по стате даже 33-летнему ветерану Монреалю, зато на него подписан Сергей Зверев.
- Генрих "Мертвый шашлычник" Мхитарян: 3 голевые за сезон - это на одну больше, чем 2 у Озила, а, значит, круто - считает Мики.
- Алекс "Внебрачный сын Венгера" Айвоби: раньше болельщики "Арсенала" считали, что он играет из-за родственных связей, но теперь теряются в догадках.
- Маттео "0" Гендузи: 0 голов, 0 пасов за 33 матча АПЛ.