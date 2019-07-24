ГлавнаяНовости

Клуб из Китая предложил за Бэйла 20 млн евро

24 июля 2019, 22:39

«Цзянсу Сунин» сделал предложение по нападающему «Реала» Гарету Бэйлу в размере 20 млн евро.

Сообщается, что китайский клуб, помимо стоимости трансфера, готов предложить 30-летнему игроку контракт на 2 года с зарплатой 17 млн евро за сезон. Однако такое предложение не устроило Бэйла, получающего на 5 млн евро больше в «Реале».

Напомним. между главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом и Гаретом Бэйлом назрел настоящий конфликт, после того, как Зидан публично заявил, что валлийцу не место в «Реале». Агент игрока в ответ назвал Зизу «позорищем». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Вулверхэмптон» заинтересован в защитнике «Реала»
Сегодня, 00:46 Комментарии1
Слухи«Боруссия» предлагает за Малкома 42 млн евро
Сегодня, 00:08 Комментарии2
Анчелотти: «Я встречался с агентами Пепе»
Вчера, 20:20 Комментарии2
СлухиСульшер хочет как можно скорее купить Магуайра
Вчера, 20:12 Комментарии3
СлухиАгент Хамеса Родригеса прилетел в Италию на переговоры
Вчера, 19:37 Комментарии3
Вице-президент «Бетиса» сообщил об интересе к форварду «Наполи»
Вчера, 18:58 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   237 / 808
вчера в 11:05
контракт сами же вынудили подписать на такой долгий срок,так будьте добры держите своё слово. Не виноват Бэйл,что всё время лечится,ведь он выкладывается на полную катушку,отсюда и травмы.
galem72
galem72
   216 / 808
вчера в 10:17
Тут одними деньгами не заманишь. Придётся ещё и пару ободков бонусом предлагать. ))
Брулин
Брулин
   68 / 808
вчера в 09:09
Реалу это как бы немного, но выгодно, а вот Бэйлу вообще нафиг не упало.
League1
League1 ответил RUPRICHT
   157 / 808
вчера в 07:09
FА ГАРИТ БЭЙЛ МОЛОДЕЦ УМЕЕТ СЧИТАТЬ ДЕНЮЖКИ!!!НА МЯКИНЕ ЕГО НЕ ПРОВЕДЕШЬ!!!???ЧЕМ ТАК НЕ УГОДИЛ ЗИЗУ СЛОЖНО ПОНЯТЬ!!!!
Чем не угодил? Об этом все знают. Бэйл не играет почти, на него не возможно рассчитывать, всё время лечится.
ABir
ABir
   162 / 808
вчера в 05:57
Беллу надо срочно соглашаться на Китай, больше них никто ему уже не даст. А вообще не понятно за что футболистам выплачиваются такие космические деньги
ДСА
ДСА
   128 / 808
вчера в 04:18
Если теперь Реал доплатит, то можно договориться.
шyм
шyм
   522 / 808
вчера в 02:51
Бэйл странный человек
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   199 / 808
вчера в 02:18
Вчера неплохо играл,какие нафик 20 млн.???Минимум 70-80!!!
starche
starche
   295 / 808
вчера в 00:25
Отработанный материал. Больше червонца он сейчас не стоит.
dzvinka
dzvinka
   42 / 808
вчера в 00:15
дв куда ему срываться с насиженого места уже? зачем?)) бабосы капают, гольфик играется, испаночки крутятся, все мутится))
drug01
drug01
   89 / 808
вчера в 00:08
Надо соглашаться,ждать больше нечего.....
Colchoneros
Colchoneros
   109 / 808
24 июля в 23:53
Бэйл остаётся!
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
24 июля в 23:50
Бэйл уже отработанный материал.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
24 июля в 23:45
Бейл совсем припух, 17 лямов ему мало?!? Кто ему больше то даст???
dimagas1
dimagas1
   108 / 808
24 июля в 23:27
Реалу сильно повезет если его продадут этим летом))
beefs
beefs
   74 / 808
24 июля в 23:24
Китай - хорошее предложение...
minai
minai
   135 / 808
24 июля в 23:22
Бэйлу стоит попроситься в ЦСКА. С некоторых пор кони - гроза всяких Реалов.
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
24 июля в 23:08
"зеня", шевели помидорами - за бесценок хоть одного умного в "проект" взять можно!
RUPRICHT
RUPRICHT
24 июля в 22:56
FА ГАРИТ БЭЙЛ МОЛОДЕЦ УМЕЕТ СЧИТАТЬ ДЕНЮЖКИ!!!НА МЯКИНЕ ЕГО НЕ ПРОВЕДЕШЬ!!!???ЧЕМ ТАК НЕ УГОДИЛ ЗИЗУ СЛОЖНО ПОНЯТЬ!!!!
Zenit_84
Zenit_84
   76 / 808
24 июля в 22:41
Кто больше?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100