Клуб из Китая предложил за Бэйла 20 млн евро

24 июля 2019, 22:39

«Цзянсу Сунин» сделал предложение по нападающему «Реала» в размере 20 млн евро.

Сообщается, что китайский клуб, помимо стоимости трансфера, готов предложить 30-летнему игроку контракт на 2 года с зарплатой 17 млн евро за сезон. Однако такое предложение не устроило Бэйла, получающего на 5 млн евро больше в «Реале».

Напомним. между главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом и Гаретом Бэйлом назрел настоящий конфликт, после того, как Зидан публично заявил, что валлийцу не место в «Реале». Агент игрока в ответ назвал Зизу «позорищем».