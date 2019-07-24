«Барселона» планирует продать игроков на 150 млн евро

«Барселона» намерена выручить 150 млн евро от продаж нескольких футболистов этим летом.
Сообщается, что каталонцы готовы расстаться с Филиппе Коутиньо, Малкомом и Рафиньей.
Кроме того, «Барселона» готова выслушать предложения по Ивану Ракитичу, Самюэлю Умтити и Артуро Видалю.
А так, если второй кипер ушел за 30 лямов, можно и Малкома и какого-нить кантенаро продать по 80 лямов, будет 160 и никакой ффп не страшен, лол
А так, если второй кипер ушел за 30 лямов, можно и Малкома и какого-нить кантенаро продать по 80 лямов, будет 160 и никакой ффп не страшен, лол