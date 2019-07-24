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«Барселона» планирует продать игроков на 150 млн евро

24 июля 2019, 23:13

«Барселона» намерена выручить 150 млн евро от продаж нескольких футболистов этим летом.

Сообщается, что каталонцы готовы расстаться с Филиппе Коутиньо, Малкомом и Рафиньей.

Кроме того, «Барселона» готова выслушать предложения по Ивану Ракитичу, Самюэлю Умтити и Артуро Видалю.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   100 / 808
вчера в 20:51
За Малкома может 35 млн кто отдаст, за Рафинью не больше 20-ки, остается Коут за 100 млн, но 5+2 очень слабо.
Камелошка
Камелошка
   155 / 808
вчера в 10:38
Столько ни стоит вся Барселонаа.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   237 / 808
вчера в 09:15
3 игрока 150 это в среднем каждый по 50, шансов на их продажу очень предпочтительны.
League1
League1
   157 / 808
вчера в 07:04
Дорого же обходится барселоне её корявый гном.
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 808
вчера в 04:17
Пора обновлять состав.
Denkuz
Denkuz
   20 / 808
вчера в 02:56
Дорогая распродажа.
starche
starche
   295 / 808
вчера в 00:27
Сплавили бы физрука.
Incredulous
Incredulous ответил Капитан Врунгель
   92 / 808
24 июля в 23:56
И ретро-кар это уже почти не на ходу, а так, больше чтобы перед другими понтоваться.
311
311
   38 / 808
24 июля в 23:52
Фикспрайс по-каталонски, только один нуль явно лишний!)
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Капитан Врунгель
   94 / 808
24 июля в 23:48
Барселона похожа на московского мажора, который тачки покупает. Купила игрока, через год продала на 30% дешевле, а деньги вложила в свой ретро-кар Месси, который как бездонная бочка всегда.
Так там проблема, в семье стали пропадать ложки с сервиза, астрономической скоротью, вот каждый новый контракт не считая пожизненного,который кончился (вот вечность быстро пролетела) идет на сервиз в доме Месси!!!)
Incredulous
Incredulous
   92 / 808
24 июля в 23:46
Барахолка каталонская)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   137 / 808
24 июля в 23:45
Удивлюсь если смогут реализовать хотя бы на половину.
Apokalipsys
Apokalipsys ответил allemz
   782 / 808
24 июля в 23:41
Неожиданный ход на фоне слухов о возможном продлении контракта с Месси.
Гризмана в ПСЖ продадут в следующем трансферном окне, и продлят 8))))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   91 / 808
24 июля в 23:40
Они еще по Коутиньо не расплатились, а уже продают)
А так, если второй кипер ушел за 30 лямов, можно и Малкома и какого-нить кантенаро продать по 80 лямов, будет 160 и никакой ффп не страшен, лол
allemz
allemz ответил Капитан Врунгель
   84 / 808
24 июля в 23:37
Барселона похожа на московского мажора, который тачки покупает. Купила игрока, через год продала на 30% дешевле, а деньги вложила в свой ретро-кар Месси, который как бездонная бочка всегда.
Скорее в стиле типичного единоросса.
allemz
allemz
   84 / 808
24 июля в 23:34
Неожиданный ход на фоне слухов о возможном продлении контракта с Месси.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   32 / 808
24 июля в 23:32
Барселона похожа на московского мажора, который тачки покупает. Купила игрока, через год продала на 30% дешевле, а деньги вложила в свой ретро-кар Месси, который как бездонная бочка всегда.
bsww
bsww
   483 / 808
24 июля в 23:28
Умтити лучше оставить, но по возможности не заявить на осень в ЛЧ, это только повысит его стоимость зимой. Коута и Ракитича, если продают лучше "подарить" ПСЖ и попытаться заполучить Мбаппе, а не Неймара. Можно Рафинью ещё отдать
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 808
24 июля в 23:21
... И на заработанные деньги продлить, наконец, контракт с Месси.)
dimagas1
dimagas1
   108 / 808
24 июля в 23:15
Коута и Малкома точно заберут,остальных не факт.
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