Директор «Атлетико»: «Трансфер Хамеса зависит от президента „Реала“»

Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин рассказал о текущей ситуации с полузащитником «Реала» , на которого претендуют «матрасники».

Знаю, что многим поклонникам «Атлетико» понравился бы Хамес, и что наш тренер тоже ему симпатизирует.

Мы знаем, что Хамес не хочет оставаться в «Реале», как и «Реал» не хочет, чтобы он оставался у них.

Было бы здорово привести его сюда, но для осуществления этого перехода одновременно должны сложиться несколько вещей. Это зависит от президента «Реала».