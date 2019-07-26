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Директор «Атлетико»: «Трансфер Хамеса зависит от президента „Реала“»

вчера, 04:37

Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин рассказал о текущей ситуации с полузащитником «Реала» Хамесом Родригесом, на которого претендуют «матрасники».

Знаю, что многим поклонникам «Атлетико» понравился бы Хамес, и что наш тренер тоже ему симпатизирует.

Мы знаем, что Хамес не хочет оставаться в «Реале», как и «Реал» не хочет, чтобы он оставался у них.

Было бы здорово привести его сюда, но для осуществления этого перехода одновременно должны сложиться несколько вещей. Это зависит от президента «Реала».

Вчера появилась информация о том, что агент Хамеса Жорде Мендеш прибыл в Италию на переговоры с «Наполи».

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
   341 / 815
вчера в 15:02
зачем усливать матрасников,продайте нам!
shlifen
shlifen
   86 / 815
вчера в 07:25
Перес видимо готов подолгу торговаться с Наполи, вместо того чтобы просто взять 40 лимонов у Атлетов, и закрыть вопрос =)))
Colchoneros
Colchoneros
   110 / 815
вчера в 05:37
Перец не тупи!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   203 / 815
вчера в 04:48
Еще одно дарование, где загубили в Реале, думаю и Азар скоро присоеденится к нему, как некрути зря они Роналду продали, вытащив сердце из Реала, было бы так же если Месси перешел бы в ПСЖ))
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