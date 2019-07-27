ПСЖ готов обменять Неймара на игроков «Барселоны»

Руководство ПСЖ приняло решение расстаться с Неймаром в обмен на деньги и игроков «Барселоны».
Сообщается, что парижане готовы получить несколько футболистов «Барсы» в качестве компенсации за Неймара. Стороны уже начали переговоры.
Ранее в СМИ фигурировала информация о том, что «Барселона» готова предложить 2 футболистов на выбор взамен на Неймара.
Слева Дракслер, в центре Коут, справа дембель, на острие Киллиан.
Будет очень неплохо..
Слева Дракслер, в центре Коут, справа дембель, на острие Киллиан.
Будет очень неплохо..
Но денег у нас нет...
Но денег у нас нет...