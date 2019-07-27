ПСЖ готов обменять Неймара на игроков «Барселоны»

сегодня, 16:48

Руководство ПСЖ приняло решение расстаться с Неймаром в обмен на деньги и игроков «Барселоны».

Сообщается, что парижане готовы получить несколько футболистов «Барсы» в качестве компенсации за Неймара. Стороны уже начали переговоры.