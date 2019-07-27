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ПСЖ готов обменять Неймара на игроков «Барселоны»

сегодня, 16:48

Руководство ПСЖ приняло решение расстаться с Неймаром в обмен на деньги и игроков «Барселоны».

Сообщается, что парижане готовы получить несколько футболистов «Барсы» в качестве компенсации за Неймара. Стороны уже начали переговоры.

Ранее в СМИ фигурировала информация о том, что «Барселона» готова предложить 2 футболистов на выбор взамен на Неймара.

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Все комментарии
neomessi
neomessi ответил Ruslan3132
   440 / 836
сегодня в 22:05
Можно и нашего президента Бармалея в придачу.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   117 / 836
сегодня в 20:04
Почему на игроков? Может на игрока? )))
Потому что Неймар очень дорогой
Ruslan3132
Ruslan3132
   172 / 836
сегодня в 18:54
Коут, Дембеле, Семеду, Умтити, Ракитич и 50млн )
Nazi
Nazi
   471 / 836
сегодня в 18:18
Коут и тупоголовый дембель, иначе ПСЖ останется в дураках.

Слева Дракслер, в центре Коут, справа дембель, на острие Киллиан.

Будет очень неплохо..
Брулин
Брулин
   51 / 836
сегодня в 18:13
«Барса» готова обсудить трансфер Неймара."
Но денег у нас нет...
dimagas1
dimagas1
   185 / 836
сегодня в 18:11
На кого там менять то будут?)))Махнулись не глядя и норм)))
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 17:52
На всех разом
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   253 / 836
сегодня в 17:46
Достали уже
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   65 / 836
сегодня в 17:14
Почему на игроков? Может на игрока? )))
Ruslik1982
Ruslik1982
   225 / 836
сегодня в 17:06
Месси и Суареса
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