ГлавнаяНовости

Шоукросс получил страшную травму в матче с «Лестером»

сегодня, 21:08

Защитник «Сток Сити» Райан Шоукросс, знакомый поклонникам Премьер-Лиги, получил перелом лодыжки в товарищеском матче против «Лестера».

31-летний футболист пошел в подкат и приземлился на левую ногу всем весом тела. Шоукросса унесли с поля на носилках, после чего его сразу же отправили в ближайшую больницу. Сроки восстановления футболиста пока неизвестны, однако есть риск, что оборонец надолго останется без футбола.

«Лестер» одержал победу со счетом 2:1.

Напомним, контракт Шоукросса со «Сток Сити» рассчитан до 2021 года. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Новичок «Милана» Тео Эрнандес получил травму
Сегодня, 21:41 Комментарии1
Йович получил травму в матче с «Атлетико»
Сегодня, 05:31 Комментарии5
СлухиАсенсио вылетел в Мадрид
Вчера, 10:56 Комментарии2
Новичок «Реала» Менди пропустит начало сезона из-за травмы
25 июля Комментарии4
Байи повредил колено в матче с «Тоттенхэмом»
25 июля Комментарии7
ОфициальноНатаниэл Клайн уже не сыграет в этом году
25 июля Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   288 / 836
сегодня в 22:27
Точно так же он Рэмси ногу сломал в 2008
konst19
konst19
   499 / 836
сегодня в 21:22
Карма. Насколько я помню он Рэмзи ногу сломал
Groove000
Groove000
   160 / 836
сегодня в 21:15
Жесть... На такие травмы, лично для меня, всегда неприятнее смотреть, чем на рассечения
Максим8787
Максим8787
   364 / 836
сегодня в 21:12
Жаль парня, так неудачно приземлился. Скорейшего выздоровления.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100