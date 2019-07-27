Шоукросс получил страшную травму в матче с «Лестером»

Защитник «Сток Сити» Райан Шоукросс, знакомый поклонникам Премьер-Лиги, получил перелом лодыжки в товарищеском матче против «Лестера».
31-летний футболист пошел в подкат и приземлился на левую ногу всем весом тела. Шоукросса унесли с поля на носилках, после чего его сразу же отправили в ближайшую больницу. Сроки восстановления футболиста пока неизвестны, однако есть риск, что оборонец надолго останется без футбола.
«Лестер» одержал победу со счетом 2:1.
Horrible injury for Shawcross.— Daniel Andrade (@d_andradesport) July 27, 2019
Hope he has a speedy recovery. 🙏🙏 pic.twitter.com/zd6Ba9l2M8
Напомним, контракт Шоукросса со «Сток Сити» рассчитан до 2021 года.