Шоукросс получил страшную травму в матче с «Лестером»

Защитник «Сток Сити» , знакомый поклонникам Премьер-Лиги, получил перелом лодыжки в товарищеском матче против «Лестера».

31-летний футболист пошел в подкат и приземлился на левую ногу всем весом тела. Шоукросса унесли с поля на носилках, после чего его сразу же отправили в ближайшую больницу. Сроки восстановления футболиста пока неизвестны, однако есть риск, что оборонец надолго останется без футбола.

«Лестер» одержал победу со счетом 2:1.

Horrible injury for Shawcross.



Hope he has a speedy recovery. 🙏🙏 pic.twitter.com/zd6Ba9l2M8