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Байи повредил колено в матче с «Тоттенхэмом»

вчера, 17:26
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» на некоторое время остался без защитника. Эрик Байи провел лишь 10 минут в матче Международного Кубка чемпионов против «Тоттенхэма», после чего получил травму колена и покинул поле.

После встречи Байи передвигался на костылях, а на левое колено ему наложили фиксатор.

«Похоже, он вывихнул колено, подождем результатов обследования. На первый взгляд, всё не очень хорошо», - сказал наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   326 / 808
вчера в 23:02
Безумно жаль видеть как карьера Байи загибается под гнётом постоянных травм. Здоровья, конечно, но стоит задуматься о продаже ивуарийца.
Inside91
Inside91
   783 / 808
вчера в 20:11
Эрик Байи провел лишь 10 минут в матче Международного Кубка чемпионов против «Тоттенхэма»
На первый взгляд, всё не очень хорошо», - сказал наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер.
Чёт как-то нелогично
Groove000
Groove000
   163 / 808
вчера в 19:58
Хороший защитник... Но вот эти травмы частые мешают определенно
Mr_Tim
Mr_Tim
   568 / 808
вчера в 19:10
Хрупкий Байи... если ситуация координально не измениться с его травмами то он в клубе не задержится увы. уже нужно покупать и наигрывать центр защиты топовый!
VIPded
VIPded
   41 / 808
вчера в 18:36
Всем здоровья!!!
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 808
вчера в 18:25
Так место в составе и потеряет.
Comdiv
Comdiv
   21 / 808
вчера в 18:16
Здоровья!
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