Байи повредил колено в матче с «Тоттенхэмом»

«Манчестер Юнайтед» на некоторое время остался без защитника. Эрик Байи провел лишь 10 минут в матче Международного Кубка чемпионов против «Тоттенхэма», после чего получил травму колена и покинул поле.
После встречи Байи передвигался на костылях, а на левое колено ему наложили фиксатор.
«Похоже, он вывихнул колено, подождем результатов обследования. На первый взгляд, всё не очень хорошо», - сказал наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер.
На первый взгляд, всё не очень хорошо», - сказал наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер.
Чёт как-то нелогично
На первый взгляд, всё не очень хорошо», - сказал наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер.
Чёт как-то нелогично