Байи повредил колено в матче с «Тоттенхэмом»

вчера, 17:26

«Манчестер Юнайтед» на некоторое время остался без защитника. провел лишь 10 минут в матче Международного Кубка чемпионов против «Тоттенхэма», после чего получил травму колена и покинул поле.

После встречи Байи передвигался на костылях, а на левое колено ему наложили фиксатор.

«Похоже, он вывихнул колено, подождем результатов обследования. На первый взгляд, всё не очень хорошо», - сказал наставник «Манчестер Юнайтед» .