ГлавнаяНовости

Йович получил травму в матче с «Атлетико»

сегодня, 05:31
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 7Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Нападающий «Реала» Лука Йович получил повреждение в матче Международного Кубка чемпионов против «Атлетико» (3:7).

В игровом эпизоде первого тайма голкипер «матрасников» Ян Облак упал сербскому форварду на ногу, после чего Йович был вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вошёл Карим Бензема. О серьёзности и характере повреждения будет объявлено позднее.

Недавно «Реал» из-за травм лишился ещё двух футболистов. Защитник Ферлан Менди выбыл на 3-4 недели из-за мышечной травмы бедра, а полузащитник Марко Асенсио получил разрыв крестообразной связки колена и может пропустить весь следующий сезон.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Новичок «Милана» Тео Эрнандес получил травму
Сегодня, 21:41 Комментарии1
Шоукросс получил страшную травму в матче с «Лестером»
Сегодня, 21:08 ВидеоКомментарии6
СлухиАсенсио вылетел в Мадрид
Вчера, 10:56 Комментарии2
Новичок «Реала» Менди пропустит начало сезона из-за травмы
25 июля Комментарии4
Байи повредил колено в матче с «Тоттенхэмом»
25 июля Комментарии7
ОфициальноНатаниэл Клайн уже не сыграет в этом году
25 июля Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
real-fk
real-fk
   311 / 836
сегодня в 14:18
самое смешное, что все получили травмы, и только хрустальный Бейл её не получил.
Comdiv
Comdiv
   24 / 836
сегодня в 08:23
Здоровья Йовичу!
cevin cigan
cevin cigan
   67 / 836
сегодня в 07:22
Как по заказу. Теперь Бензин,Марс,Иско-железобетонные игроки основы(может это заказ?). А если серьёзно,то сезон ещё не начался,а у нас уже проблемы.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   640 / 836
сегодня в 07:09
дай бог им здоровье Зизу удачи
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   94 / 836
сегодня в 06:17
Осталось только Азару травму получить , и считай что не усилились
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100