Йович получил травму в матче с «Атлетико»

сегодня, 05:31

Нападающий «Реала» получил повреждение в матче Международного Кубка чемпионов против «Атлетико» (3:7).

В игровом эпизоде первого тайма голкипер «матрасников» упал сербскому форварду на ногу, после чего Йович был вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вошёл Карим Бензема. О серьёзности и характере повреждения будет объявлено позднее.

Недавно «Реал» из-за травм лишился ещё двух футболистов. Защитник Ферлан Менди выбыл на 3-4 недели из-за мышечной травмы бедра, а полузащитник Марко Асенсио получил разрыв крестообразной связки колена и может пропустить весь следующий сезон.