Натаниэл Клайн уже не сыграет в этом году

Защитник «Ливерпуля» Натаниэл Клайн выбыл на полгода из-за надрыва крестообразных связок колена.
Повреждение англичанин получил в матче против дортмундской «Боруссии» в рамках предсезонной подготовки «красных» в Америке.
Углубленное обследование показало, что игроку необходима будет операция. Восстановление от травмы займет около 6 месяцев. Юрген Клопп подтвердил, что Клайн сможет вернуться в строй лишь к январю 2020 года:
Он тренировался и играл так хорошо — он был в выдающейся форме. Естественно, такого рода травма — это неприятный момент для любого игрока, однако медики говорят, что это простое повреждение для своего вида. Это означает, что путь к выздоровлению будет избавлен от подводных камней и осложнений.