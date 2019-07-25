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Натаниэл Клайн уже не сыграет в этом году

вчера, 00:59
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Натаниэл Клайн выбыл на полгода из-за надрыва крестообразных связок колена.

Повреждение англичанин получил в матче против дортмундской «Боруссии» в рамках предсезонной подготовки «красных» в Америке.

Углубленное обследование показало, что игроку необходима будет операция. Восстановление от травмы займет около 6 месяцев. Юрген Клопп подтвердил, что Клайн сможет вернуться в строй лишь к январю 2020 года:

Он тренировался и играл так хорошо — он был в выдающейся форме. Естественно, такого рода травма — это неприятный момент для любого игрока, однако медики говорят, что это простое повреждение для своего вида. Это означает, что путь к выздоровлению будет избавлен от подводных камней и осложнений.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
   677 / 808
вчера в 12:06
Здоровья! Хороший игрок и жалко что он в дубле
Glodor
Glodor
   63 / 808
вчера в 02:02
Здоровья!
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