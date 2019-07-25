Натаниэл Клайн уже не сыграет в этом году

вчера, 00:59

Защитник «Ливерпуля» выбыл на полгода из-за надрыва крестообразных связок колена.

Повреждение англичанин получил в матче против дортмундской «Боруссии» в рамках предсезонной подготовки «красных» в Америке.

Углубленное обследование показало, что игроку необходима будет операция. Восстановление от травмы займет около 6 месяцев. Юрген Клопп подтвердил, что Клайн сможет вернуться в строй лишь к январю 2020 года: