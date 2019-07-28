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«Зенит» с «Оренбургом» сыграет в лазурной форме

сегодня, 10:09
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитИдет второй тайм

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургская команда в матче третьего тура РПЛ против «Оренбурга» сыграет в лазурной форме. 

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Все комментарии
RussianMango
RussianMango
   77 / 828
сегодня в 11:27
Смотреть там нечего...шоу газпрома.
RussianMango
RussianMango
   77 / 828
сегодня в 11:25
Вот это новость...зенит всегда в голубом...можно и не повторяться.
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   32 / 828
сегодня в 10:58
Победы Зениту.
kastites
kastites
   108 / 828
сегодня в 10:45
Это форма чемпионов!!!!
post-navigator
post-navigator ответил Юрий Климов 1
   70 / 828
сегодня в 10:31
ФК Оренбург: как скажете, начальник.
Скажем: "Повторить 30й тур!"
-Нет проблем, босс. Давайте этих снова сюда! :)
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил post-navigator
   414 / 828
сегодня в 10:27
Вперёд Зенит. Победа будет да нами!
ФК Оренбург: как скажете, начальник.
АИМ БОТ
АИМ БОТ
   193 / 828
сегодня в 10:22
людям стыдно приходить на лазурных
АИМ БОТ
АИМ БОТ ответил FROLL 001
   193 / 828
сегодня в 10:16
Цвет моря, цвет свободы, цвет ВМФ, победная форма. С праздником, с ДНЁМ ВМФ.
    161регион
    161регион
       118 / 828
    сегодня в 10:15
      АИМ БОТ
      АИМ БОТ
         193 / 828
      сегодня в 10:15
      очередной филиал после Сочи
      а про лазурную можно было и не писать,смешно всем))АХХАХА
      лазурные
      чемпионство с душком
      чемпионство с душком
         283 / 828
      сегодня в 10:13
      Не которые буки даже ставки не принимают на этот позорный матч.
      post-navigator
      post-navigator
         70 / 828
      сегодня в 10:12
      Вперёд Зенит.
      Победа будет да нами!
      FROLL 001
      FROLL 001
         3 / 828
      сегодня в 10:11
      Цвет моря, цвет свободы, цвет ВМФ, победная форма. С праздником, с ДНЁМ ВМФ.
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