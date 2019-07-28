«Зенит» с «Оренбургом» сыграет в лазурной форме

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургская команда в матче третьего тура РПЛ против «Оренбурга» сыграет в лазурной форме.
Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургская команда в матче третьего тура РПЛ против «Оренбурга» сыграет в лазурной форме.
-Нет проблем, босс. Давайте этих снова сюда! :)
-Нет проблем, босс. Давайте этих снова сюда! :)
а про лазурную можно было и не писать,смешно всем))АХХАХА
лазурные
а про лазурную можно было и не писать,смешно всем))АХХАХА
лазурные
Победа будет да нами!
Победа будет да нами!