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Всё серьезно! «Зенит» покупает Малкома у «Барсы»

вчера, 21:00

Это может быть главный трансфер лета в РПЛ! «Соккер.ру» разбирается в обрушившейся на наши головы информации, уже получившей подтверждение из уст гендира «Зенита».

Сегодня в испанской прессе, а конкретно в столичной газете «Марка» появилась информация о том, что «Зенит» интересуется форвардом «Барселоны» Малкомом. Если бы эта история не получила продолжения, может быть, мы бы не обратили на нее столь пристального внимания. Все-таки «Марка» - мадридская газета, близкая к «Реалу», информацию по другим клубам, тем более, по «заклятой» «Барселоне», эти парни зачастую дают в попытках попасть пальцем в небо. 

Однако на этот раз инсайд серьезный, раз генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал отпираться: «Мы действительно контактируем с „Барселоной“ по поводу трансфера Малкома. Переговоры находятся в самой активной стадии». Со слов Медведева, получается, что переговоры находятся в продвинутой стадии, но до этого несколько дней или даже недель над трансфером удавалось работать в режиме полной тишины, ведь сегодняшняя новость стала большим сюрпризом, да и поверить в нее заставило только выступление официального лица «Зенита». Что ж, отправляемся к первоисточнику за подробностями. 

«Зенит» близок к приобретению Малкома», - говорится в кричащем заголовке «Марки». Дальше речь идет о бразильце, которого «Барселона» прошлым летом перехватила у «Ромы» самым наглым образом. В заметке сказано о том, что «Барса» проводит эту неделю дома перед мини-туром по США, это удачное время для ведения переговоров, а каталонцы хотят избавиться сразу от нескольких игроков, которых Эрнесто Вальверде не видит в команде. Чем скорее — тем лучше. Один из них — Малком Оливейра, который так и не получил настоящего шанса проявить себя на «Камп Ноу». 

В связи с этим и появлением еще одного звездного игрока в линии атак - «Барселона» летом приобрела Гризманна, бразилец четко выразил свое желание уйти. И аргумент у него понятный: хочу играть, а вы не даете. Впрочем, «Барса» не собирается его удерживать, взгляды игрока и клуба на будущее в этом вопросе совпали, ведь каталонцы считают Малкома ценным активом, за который можно выручить денежные средства. Мариновать его на скамейке за спинами Месси, Суареса, Гризманна, Дембеле и Коутиньо — значит, обрекать на потерю уверенности, способностей и, следовательно, стоимости. 

«Марка» напоминает, что прошлым летом «Барселона» заплатила «Бордо» 41 миллион евро за Малкома, поэтому каталонцы хотят выручить за своего лавочника сейчас никак не меньше 40 миллионов евро. Вполне объяснимые требования. Испанцы пишут, что экономически сильный «Зенит» вступил в переговоры, понимая позицию «Барселоны», но именно этот момент отрицает Александр Медведев: «Мы заплатим 40 миллионов? Эта сумма далека от реальности». Далека от реальности в том смысле, что суперпереговорщики «Зенита» сумели серьезно снизить эту сумму, или наоборот речь о больших деньгах? 

Очевидно, что генеральный директор «Зенита» имел в виду первое, но тогда Малкома в РПЛ не будет. Бразилец реально стоит 40 миллионов евро, раз сама «Барселона» год назад за него столько заплатила, а российскую надбавку никто не отменял. Кроме того, Малкомом интересуются европейские клубы, и они знают, сколько стоит бразилец: дортмундская «Боруссия» уже предложила за форварда 42 миллиона евро, «Рома», которую Малком и «Барселона» жестоко кинули год назад, тоже рыщет вокруг да около. 

«Боруссия», как и «Зенит», сыграет в Лиге чемпионов, начиная с групповой стадии, а Бундеслига для спортсмена гораздо привлекательнее РПЛ, поэтому козырями «Зенита» во всей этой истории с Малкомом  могут быть деньги. Не скажу «только деньги», потому что чемпионы России могут похвастаться современной ареной, большой зрительской аудиторией и обретаемым статусом флагмана в своей стране, но при прочих равных ключевым фактором может стать зарплата, которую футболисту пообещают в Санкт-Петербурге. Вроде бы и в Китай не нужно ехать, предлагают играть в красивейшем европейском городе, в то же время, заплатят щедро, как умеют только на востоке. Или вы думаете, что Малком с детства за «Зенит», и другой мотивации, кроме возможности облачиться в сине-бело-голубую форму, ему не нужно?

На самом деле, несколько удивляет свобода, с которой Александр Медведев обсуждает возможный приход Малкома. Это такой стиль общения, или «Зенит» уже обо всем договорился? В футбольном мире из-за соблюдения корпоративной этики не принято обсуждать чужих игроков, а генеральный директор «сине-бело-голубых» открыто и легко делится тем, что обычно раскрывают уже тогда, когда все подписи проставлены, и все руки пожаты. 

Малком хоть и молодой игрок, но его талант и перспективы оцениваются очень высоко. У него было два успешных сезона в «Бордо». Также был сезон, хоть и не такой впечатляющий, в «Барселоне». «Зенит» не только обладает инфраструктурой на уровне ведущих европейских клубов, но и стал чемпионом, будет играть в Лиге чемпионов. Наши бывшие и нынешние иностранные игроки – Халк, Сантос и Барриос – советовали ему наш клуб.

Как все это понимать: «Зенит» уже решил главные вопросы, и трансфер Малкома находится на финишной прямой, или же Александр Медведев несдержан в своих высказываниях, чем уже вызвал недовольство у многих людей в клубе и «над» клубом?

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Все комментарии
Admin_soccera
Admin_soccera
   767 / 800
сегодня в 12:36
Живу за мкадом, после этой новости понятно почему над Москвой такое зарево ночью было
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   157 / 800
сегодня в 12:16
Помнится Саше Сонгу тоже предрекали блестящее будущее в Рубине. И где тот Саша ?
Roger Young
Roger Young
   185 / 800
сегодня в 10:12
Если Зенит стоит в очереди после Боруссии, которая может выложить 40 миллионов, а мы нет, то не вижу смысла обсуждать трансфер.

Его просто не будет и это прекрасно знают в Зените, в Барсе и на соккере. Очередная утка.
legendsofsails
legendsofsails ответил YES_Yes_YES
   435 / 800
сегодня в 09:44
Сегодня в испанской прессе, а конкретно в столичной газете «Марка» Дальше не читал)
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
       197 / 800
    сегодня в 09:38
    Малком реально крутой игрок. Те пару матчей, что его выпускали - он феерил. Так же и в матче против Реала.. Я действительно не видел причин того,что он сидит в запасе... Мощный, напористый и быстрый игрок. Просто Барсе нужны имена в атаке, а он почти ноунейм был. Его бы в МЮ.
    Багров-брат
    Багров-брат
       177 / 800
    сегодня в 08:17
    Очень перспективный футболист. Если не испугает наша северная страна, то у Зенита будет реальное усиление...)))
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       73 / 800
    сегодня в 07:16
    Бомжи и на маркизио кричали,что к нам пришел ТОП игрок и будет решать,теперь с лавки не согнать,этого зулуса ждет тоже самое и через два месяца будут его так же поливать грязью)) АХХХАХА
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       73 / 800
    сегодня в 07:12
    чему бомжи радуются? лавочнику за 70 млн? верим,ждем зулуса в проекте( ХАХАХА
    DEIVID
    DEIVID
       262 / 800
    сегодня в 06:53
    Надеюсь, парень выберет развитие, а это Рома или БД.
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец
       32 / 800
    сегодня в 06:41
    вухаха))) очередной зулус)))
    112910415
    112910415
       66 / 800
    сегодня в 05:20
    это успех ... осталось только натурализовать !
    Je suis КСИР
    Je suis КСИР
       333 / 800
    сегодня в 05:11
    Как все это понимать: «Зенит» уже решил главные вопросы, и трансфер Малкома находится на финишной прямой, или же Александр Медведев несдержан в своих высказываниях, чем уже вызвал недовольство у многих людей в клубе и «над» клубом?
    Нет. Ни то, ни другое.
    Действительно крутые трансферы делаются в тишине и без утечек.
    Поэтому сейчас шансы минимальны.
    И понимая это, Медведев хотя бы вслух заявляет о ведущихся реальных переговорах, чего испанская сторона не отрицает и отрицать не может.
    И тогда в следующий раз любая покупка, любые переговоры будут уже проходить легче.
    Медведеву пять, а журналисту этой статьи троечка с минусом за нераскрытую тему и непонимание вроде бы несекретных истин.
    Je suis КСИР
    Je suis КСИР
       333 / 800
    сегодня в 05:05
    Купят ли этого игрока Барселоны в этот раз?
    Вовсе не факт. Моё личное мнение... Короче, очень далеко не факт. Но. Очень важно, что все вокруг, особенно в топовых клубах и в лучших лигах привыкают, что обсуждать переезд классных игроков в Россию и в ведущие российские клубы это норма, а не странность.
    Так что купят ли этого игрока Барселоны в этот раз - вовсе не факт. Но если русские клубы имеют амбиции не только лишь тусоваться в РПЛ, но ещё и подбираться к достижениям в Европе, то всё делается правильно. И полезно для всех.
    valt134
    valt134 ответил steelhead
       94 / 800
    сегодня в 03:42
    Логично. Но верится с трудом. Есть Дзюба. Есть Азмун. Оба на подъёме. Будем ждать дальнейшего развития событий.
    steelhead
    steelhead ответил valt134
       211 / 800
    сегодня в 00:54
    Там Боруссия и Рома имеют интерес. Одно упоминание о зените в данном случае является сверхкощунством.
    В Боруссии у него зарплата будет в два раза меньше, чем в Зените. Да и учитывая, что Малком пройдет транзитом через ПСЖ в Зенит, есть все основания полагать, что слухи не на пустом месте. Малком самому ПСЖ не нужен, а деньги нужны. И тут Малком, которого хотят видеть в Зените - ценный и ликвидный актив для арабских владельцев ПСЖ.
    Mi6
    Mi6
       459 / 800
    сегодня в 00:35
    Так вот почему на пенсии не хватает в стране
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       36 / 800
    сегодня в 00:29
    норм трансфер, я только рад сильным игрокам в рфпл
    пусть зенит покупает, это лучше чем пэдры
    Hypnoz
    Hypnoz
       169 / 800
    сегодня в 00:15
    Кто это ?
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       226 / 800
    сегодня в 00:06
    Дзюба на тренировке его изподтишка отправит в лазарет
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       20 / 800
    вчера в 23:56
    Конечно же его цена 10, но под Нэймара надо расчистить баланс.
    Веллитон сильнее на пять голов этого самородка
    Bazuka-Limon
    Bazuka-Limon
       562 / 800
    вчера в 23:52
    А почему одного Малкома?!!! У Мюллера с Газпромом на всю Барсу наверно бабла не хватает.Я так думаю.....
    protest58us
    protest58us ответил Хороший Малый
       119 / 800
    вчера в 23:33
    Ну неликвид тоже бы не мешало распродать...там ещё лямов 20 можно сделать,ну и все таки доходы от группы ЛЧ никто не отменял....ну а так да....скорее всего это утопия
    Хороший Малый
    Хороший Малый ответил ziborock
       162 / 800
    вчера в 23:31
    "игрок основного состава")))) 13 игр за Барсу в чемпе и 1 забитый мяч! При чем 90 минут отыграл лишь 2 игры, а так 2 раза по 6 минут играл, дважды по 7!))) P.S. Быстро же Барса от него избавляется, и года не прошло! Но зато теперь бомжи могут гордиться в случае покупки что у них теперь целое племя папуасов - зулусов, больше чем в Спартаке!)))
    У всей москвы бомбит сегодня.
    Хороший Малый
    Хороший Малый ответил protest58us
       162 / 800
    вчера в 23:27
    Нужны ещё Караваев,Зеиш и Наинголлан ,тогда московские бабушки смогут спать спокойно
    Я боюсь если весь твой список купить ,то пару лет про трансферы можно забыть из за Fair play .
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       100 / 800
    вчера в 23:25
    Ничего серьезного. Обычная утка. Тем более, за 40 лямов. Поедет товарищ в Боруссию!
    protest58us
    protest58us
       119 / 800
    вчера в 23:24
    Нужны ещё Караваев,Зеиш и Наинголлан ,тогда московские бабушки смогут спать спокойно
    ziborock
    ziborock ответил Питер Ман
       34 / 800
    вчера в 23:23
    Отличное усиление. Не Мирзов из пердивного ростова конечно, а всего лишь игрок основного состава Барсы, так что пупсиков громить 15-0 пока не будем, пока только 10-0
    "игрок основного состава"))))
    13 игр за Барсу в чемпе и 1 забитый мяч! При чем 90 минут отыграл лишь 2 игры, а так 2 раза по 6 минут играл, дважды по 7!)))
    P.S. Быстро же Барса от него избавляется, и года не прошло!
    Но зато теперь бомжи могут гордиться в случае покупки что у них теперь целое племя папуасов - зулусов, больше чем в Спартаке!)))
    Sully
    Sully
       143 / 800
    вчера в 23:16
    крутой зулус, но что-то мало верится что именно им Зенит интересуется.
    lexatver
    lexatver
       239 / 800
    вчера в 23:10
    А когда негр откажется, то "болелы" Зенита скажут, что нам и не нужен был этот пупсик))
    YES_Yes_YES
    YES_Yes_YES ответил YES_Yes_YES
       450 / 800
    вчера в 23:09
    газета Марка) утки, утки, утки летают косяками
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