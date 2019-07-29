Всё серьезно! «Зенит» покупает Малкома у «Барсы»

вчера, 21:00

Это может быть главный трансфер лета в РПЛ ! «Соккер.ру» разбирается в обрушившейся на наши головы информации, уже получившей подтверждение из уст гендира «Зенита».

Сегодня в испанской прессе, а конкретно в столичной газете «Марка» появилась информация о том, что «Зенит» интересуется форвардом «Барселоны» Малкомом. Если бы эта история не получила продолжения, может быть, мы бы не обратили на нее столь пристального внимания. Все-таки «Марка» - мадридская газета, близкая к «Реалу», информацию по другим клубам, тем более, по «заклятой» «Барселоне», эти парни зачастую дают в попытках попасть пальцем в небо.

Однако на этот раз инсайд серьезный, раз генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал отпираться: «Мы действительно контактируем с „Барселоной“ по поводу трансфера Малкома. Переговоры находятся в самой активной стадии». Со слов Медведева, получается, что переговоры находятся в продвинутой стадии, но до этого несколько дней или даже недель над трансфером удавалось работать в режиме полной тишины, ведь сегодняшняя новость стала большим сюрпризом, да и поверить в нее заставило только выступление официального лица «Зенита». Что ж, отправляемся к первоисточнику за подробностями.

«Зенит» близок к приобретению Малкома», - говорится в кричащем заголовке «Марки». Дальше речь идет о бразильце, которого «Барселона» прошлым летом перехватила у «Ромы» самым наглым образом. В заметке сказано о том, что «Барса» проводит эту неделю дома перед мини-туром по США , это удачное время для ведения переговоров, а каталонцы хотят избавиться сразу от нескольких игроков, которых Эрнесто Вальверде не видит в команде. Чем скорее — тем лучше. Один из них — Малком Оливейра, который так и не получил настоящего шанса проявить себя на «Камп Ноу».

В связи с этим и появлением еще одного звездного игрока в линии атак - «Барселона» летом приобрела Гризманна, бразилец четко выразил свое желание уйти. И аргумент у него понятный: хочу играть, а вы не даете. Впрочем, «Барса» не собирается его удерживать, взгляды игрока и клуба на будущее в этом вопросе совпали, ведь каталонцы считают Малкома ценным активом, за который можно выручить денежные средства. Мариновать его на скамейке за спинами Месси, Суареса, Гризманна, Дембеле и Коутиньо — значит, обрекать на потерю уверенности, способностей и, следовательно, стоимости.

«Марка» напоминает, что прошлым летом «Барселона» заплатила «Бордо» 41 миллион евро за Малкома, поэтому каталонцы хотят выручить за своего лавочника сейчас никак не меньше 40 миллионов евро. Вполне объяснимые требования. Испанцы пишут, что экономически сильный «Зенит» вступил в переговоры, понимая позицию «Барселоны», но именно этот момент отрицает Александр Медведев: «Мы заплатим 40 миллионов? Эта сумма далека от реальности». Далека от реальности в том смысле, что суперпереговорщики «Зенита» сумели серьезно снизить эту сумму, или наоборот речь о больших деньгах?

Очевидно, что генеральный директор «Зенита» имел в виду первое, но тогда Малкома в РПЛ не будет. Бразилец реально стоит 40 миллионов евро, раз сама «Барселона» год назад за него столько заплатила, а российскую надбавку никто не отменял. Кроме того, Малкомом интересуются европейские клубы, и они знают, сколько стоит бразилец: дортмундская «Боруссия» уже предложила за форварда 42 миллиона евро, «Рома», которую Малком и «Барселона» жестоко кинули год назад, тоже рыщет вокруг да около.

«Боруссия», как и «Зенит», сыграет в Лиге чемпионов, начиная с групповой стадии, а Бундеслига для спортсмена гораздо привлекательнее РПЛ , поэтому козырями «Зенита» во всей этой истории с Малкомом могут быть деньги. Не скажу «только деньги», потому что чемпионы России могут похвастаться современной ареной, большой зрительской аудиторией и обретаемым статусом флагмана в своей стране, но при прочих равных ключевым фактором может стать зарплата, которую футболисту пообещают в Санкт-Петербурге. Вроде бы и в Китай не нужно ехать, предлагают играть в красивейшем европейском городе, в то же время, заплатят щедро, как умеют только на востоке. Или вы думаете, что Малком с детства за «Зенит», и другой мотивации, кроме возможности облачиться в сине-бело-голубую форму, ему не нужно?

На самом деле, несколько удивляет свобода, с которой Александр Медведев обсуждает возможный приход Малкома. Это такой стиль общения, или «Зенит» уже обо всем договорился? В футбольном мире из-за соблюдения корпоративной этики не принято обсуждать чужих игроков, а генеральный директор «сине-бело-голубых» открыто и легко делится тем, что обычно раскрывают уже тогда, когда все подписи проставлены, и все руки пожаты.

Малком хоть и молодой игрок, но его талант и перспективы оцениваются очень высоко. У него было два успешных сезона в «Бордо». Также был сезон, хоть и не такой впечатляющий, в «Барселоне». «Зенит» не только обладает инфраструктурой на уровне ведущих европейских клубов, но и стал чемпионом, будет играть в Лиге чемпионов. Наши бывшие и нынешние иностранные игроки – Халк, Сантос и Барриос – советовали ему наш клуб.

Как все это понимать: «Зенит» уже решил главные вопросы, и трансфер Малкома находится на финишной прямой, или же Александр Медведев несдержан в своих высказываниях, чем уже вызвал недовольство у многих людей в клубе и «над» клубом?