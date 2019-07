Известный итальянский специалист , как и ожидалось, возглавил китайский клуб «Шэньчжэнь».

Ранее тренер работал только с итальянскими командами: «Дженоа», «Наполи», «Кальяри», «Пармой», «Болоньей» и сборной Италии.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT

Shenzhen FC has decided to hire Roberto Donadoni as our new head coach. WELCOME TO #Shenzhen !#CSL @Roberto Donadoni pic.twitter.com/tkM7g0j4s2