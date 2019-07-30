Баркли: «Когда Азар не играл, „Челси“ всё равно побеждал»

Полузащитник «Челси» рассказал, как команда будет справляться с потерей .

Эден был великолепным игроком, но теперь он ушел и перед ним новый вызов. Нам нужно заменить его голы. Я уверен, что у нас очень талантливый состав, чтобы справиться с его потерей.

В прошлом сезоне, когда Эден не играл, мы всё равно побеждали и создавали голевые возможности. Мы знаем, что это исключительный игрок, но у нас в составе есть и другие исключительные футболисты, есть и молодежь, которая может сделать шаг вперед.