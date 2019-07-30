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Баркли: «Когда Азар не играл, „Челси“ всё равно побеждал»

сегодня, 12:57

Полузащитник «Челси» Росс Баркли рассказал, как команда будет справляться с потерей Эдена Азара.

Эден был великолепным игроком, но теперь он ушел и перед ним новый вызов. Нам нужно заменить его голы. Я уверен, что у нас очень талантливый состав, чтобы справиться с его потерей.

В прошлом сезоне, когда Эден не играл, мы всё равно побеждали и создавали голевые возможности. Мы знаем, что это исключительный игрок, но у нас в составе есть и другие исключительные футболисты, есть и молодежь, которая может сделать шаг вперед.

Напомним, в июне Азар перешел в «Реал»

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сегодня в 12:58
И дальше будет побеждать.
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