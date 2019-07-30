Взгляд из-за колючей проволоки

Самые известные арестанты отечественного футбола Александр Кокорин и Павел Мамаев все чаще дают интервью. «Соккер.ру» обратил внимание на ключевые мысли.
Александр Кокорин
О том, как приняли в колонии: «Все было как у всех. Сначала попали на карантин. Раздели догола, выдали робу. Забрали все неположенные вещи — цветную одежду для спорта, например. На карантине мы пробыли ровно неделю, после чего попали в 8-й отряд. Видели там большое помещение, где телевизор смотрят? Вот мы туда зашли, там все собрались и подняли за нас кружки чифира, сказали: „Добро пожаловать“. Это такой обряд. Никакой „прописки“ не было. Не нужно было ни на какие вопросы каверзные отвечать, никакие задания выполнять».
О работе в колонии: «На самом деле нам сразу сказали, что все осужденные должны работать и дали именно эту работу - упаковщиками. Альтернативы не было. Думаю, вакансии тренеров тут просто нет. Мы просто после работы помогаем ребятам тренироваться. В плане пошива нужно пройти обучение, а у нас времени нет на это. Так что работа упаковщиками оказалась единственно подходящей».
О преимуществах колонии перед СИЗО: «Тут все по-другому. В СИЗО на помывку выводят раз в неделю, здесь можно каждый день. Мне с первого дня тут позволяют заниматься травмированной ногой. В медчасти колонии есть аппараты, и я могу делать процедуры (ультрафарез), которые мне назначил врач для восстановления. В СИЗО, чтобы меня привели на первую процедуру, потребовалось 8 месяцев. Там без разрешения следователя ничего нельзя. У нас в спальне в отряде пять больших окон без решеток. А помните то крошечное темное окошко, что было в камере Бутырки?»
О питании: «Тут прекрасные пельмени можно в „столе заказов“ приобрести. Пирожки как-то покупали. Они в ларьке по 30 рублей, вкусные очень. Раньше тут продавали еще кур-гриль, но мы на них не попали. Сейчас почему-то их не продают. Хотелось бы, чтобы вернули».
О возможном возвращении в футбол: «Хотелось бы. Пока говорят, что возьмут. Но все меняется, многое будет зависеть от того, когда мы освободимся».
Павел Мамаев
О заключении: «Наказание должно быть соразмерное. Не должно быть так, как сейчас. Мы не говорим сейчас про нас конкретно. За 10 месяцев пребывания в СИЗО много историй послушали от сокамерников, и сделали вывод - не всегда, к сожалению, справедливость в наше стране ставится во главу угла. Вообще тюрьма не так страшна. Все ведь зависит от отношения. Ничего страшного не произошло. Мы живы-здоровы. Ограничения надо воспринимать как определенный этап, который надо пройти. Поверьте, на воле можно найти больше плохого, чем здесь».
О пути в колонию: «Везли нас в столыпинском вагоне, так же, как и всех. Ехали ровно сутки с остановками в Туле, Курске и Орле. Не было матрасов, так что спали просто на деревянной лавке. Неудобно, если честно. Каждый из нас ехал в отдельном „купе“, без сокамерников. Вместе мы в первый раз оказались только в СИЗО Белгорода, где пробыли три дня. Все эти дни говорили - наговориться не могли, соскучились по общению друг с другом, так что время пролетело незаметно. Вообще легче все испытания переносятся, когда ты с друзьями. А мы ведь знаем друг друга 11 лет, доверяем, породнились. Саша - крестный моей дочери. Спасибо замдиректора ФСИН Валерию Максименко за то, что нас отправили в одну колонию, и вообще за поддержку».
О приеме в колонии: «Как мы поняли, здесь нас весь лагерь ждал. Арестанты приняли по-доброму. Всем интересно было с нами поговорить, так что в первое время „голова кипела“».
О труде в колонии: «Выглядит все так. Тебе приносят комбинезоны (их называют „касперами“), которые сшили ребята в швейном цеху. Каждый нужно правильно сложить, засунуть в пакет. Набираешь 50 таких пакетов со сложенными „касперами“ и укладываешь их в большой мешок. Завязываешь и отдаешь. Не трудно. Смена с 8.00 до 18.00, но ты можешь выполнить норму быстрее и освободиться.
Мы на воле трудились раз в сто больше, чем тут. Да, мы не выполняли такую примитивную работу, как сейчас. Но казна тогда пополнялась в разы больше от налогов. Тут мы зарабатываем 11 тысяч в месяц, по крайней мере нам обещали такую зарплату, но мы ее еще не успели получить».
О футболе в колонии: «Нам повезло, что начальник колонии оказался фанатом футбола. Он позволяет нам в полной мере получать спортивную нагрузку и удовольствие от игры. В рамках распорядка дня, разумеется. Вы видели здесь спортивную площадку? Не знаю, насколько это правда, но говорят, что после нашего приезда осужденных, желающих заниматься спортом, стало в разы больше. Сейчас по 4 команды собирается, а раньше было 3-4 человека.
Вот думаем, как назвать команду. Хотели „Зона 31“ (31 — код Белгородского региона), но руководство не одобрило. Может, „Золотой лев“? Это один из символов Белгородской области, он есть на ее гербе. Белгородцы в Полтавской битве, по свидетельствам летописцев, дрались как львы, вот потому и этот символ появился».
О чтении: «Взяли книги. Причем, все, не сговариваясь, Достоевского. Я, к примеру, „Братья Карамазовы“ читаю. Я с собой еще привез книгу христианского богослова и поэта Ефрема Сирина. Вот его читаю чаще, чем Достоевского».
О возвращении в футбол: «У меня еще контракт действует. Так что надеюсь продолжить дело, которым занимался всю свою жизнь».
Мог засадить пупсика на полную катушку...
Мог засадить пупсика на полную катушку...
Чувствуется, что пришло осознание.
Теперь это другие люди.
Надеюсь, они еще сыграют свои лучшие матчи...
Чувствуется, что пришло осознание.
Теперь это другие люди.
Надеюсь, они еще сыграют свои лучшие матчи...
Что будет дальше, то пока не ведомо......
Что будет дальше, то пока не ведомо......
Не потому, что чинушу ушатали, а для показа молодым футболерам
Ну а то, что существует огромнейшая разница в том, кого ты ударил увидели все
Чиновнику втащил - впаяют срок (были бы не футболистами получили бы все 5-7 лет)
Сбил на машине американца, а потом ещё и втащил ему - гуляй, мы страна толерантная
Не потому, что чинушу ушатали, а для показа молодым футболерам
Ну а то, что существует огромнейшая разница в том, кого ты ударил увидели все
Чиновнику втащил - впаяют срок (были бы не футболистами получили бы все 5-7 лет)
Сбил на машине американца, а потом ещё и втащил ему - гуляй, мы страна толерантная
Но окно возможностей столь невелико... и лучику света будет очень сложно пробиться... но шанс есть всегда.
Но окно возможностей столь невелико... и лучику света будет очень сложно пробиться... но шанс есть всегда.