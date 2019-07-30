Роналду: «Я восхищаюсь Буффоном»

Нападающий «Ювентуса» поделился мнением о 41-летнем голкипере , который в июле вернулся в ряды «бьянконери».

Говорили ли мы с Буффоном о победе в Лиге чемпионов? Нет, об этом не рассуждали. Но мы с ним пообщались. Я восхищаюсь этим человеком, с которым сталкивался на футбольном поле много раз.

Он сказал, что счастлив играть со мной в одной команде. Я ответил ему тем же, поскольку он один из лучших вратарей в мире, если не лучший. Он и Касильяс творили историю футбола. Я очень рад, что мы выступаем в одной команде, он замечательный человек.