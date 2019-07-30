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Роналду: «Я восхищаюсь Буффоном»

сегодня, 11:54

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о 41-летнем голкипере Джанлуиджи Буффоне, который в июле вернулся в ряды «бьянконери».

Говорили ли мы с Буффоном о победе в Лиге чемпионов? Нет, об этом не рассуждали. Но мы с ним пообщались. Я восхищаюсь этим человеком, с которым сталкивался на футбольном поле много раз. 

Он сказал, что счастлив играть со мной в одной команде. Я ответил ему тем же, поскольку он один из лучших вратарей в мире, если не лучший. Он и Касильяс творили историю футбола. Я очень рад, что мы выступаем в одной команде, он замечательный человек.

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cevin cigan
cevin cigan
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сегодня в 12:07
Можно сказать две действующие легенды!
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