Моуриньо: «Тренировать сборную? Нет! И еще раз нет!»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо признался, что не планирует в ближайшее время тренировать сборную.
Завершать карьеру в сборной? Может быть. Но это работа ради одного матча в месяц. Нет подачи. Нет матчей. Два года нужно ждать чемпионат Европы. Два года ждать чемпионат мира... Нет! И еще раз нет!
Ранее Моуриньо признался, что отказал китайскому клубу.
Жозэ, а хотели бы вы возглавить Баварию?
Мне нравятся мюнхенцы, но Бундеслига не интересно, там всегда один чемпион, я вот бы предпочел ПСЖ.
Жозэ, а хотели бы вы возглавить Баварию?
Мне нравятся мюнхенцы, но Бундеслига не интересно, там всегда один чемпион, я вот бы предпочел ПСЖ.
Там ты и разлюбишь футбол
Там ты и разлюбишь футбол