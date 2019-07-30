Моуриньо: «Тренировать сборную? Нет! И еще раз нет!»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» признался, что не планирует в ближайшее время тренировать сборную.

Завершать карьеру в сборной? Может быть. Но это работа ради одного матча в месяц. Нет подачи. Нет матчей. Два года нужно ждать чемпионат Европы. Два года ждать чемпионат мира... Нет! И еще раз нет!