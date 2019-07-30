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Моуриньо: «Тренировать сборную? Нет! И еще раз нет!»

сегодня, 11:17

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо признался, что не планирует в ближайшее время тренировать сборную. 

Завершать карьеру в сборной? Может быть. Но это работа ради одного матча в месяц. Нет подачи. Нет матчей. Два года нужно ждать чемпионат Европы. Два года ждать чемпионат мира... Нет! И еще раз нет!

Ранее Моуриньо признался, что отказал китайскому клубу.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   323 / 800
сегодня в 12:49
Какая сборная?! Этому шопоголику нужны деньги и очень большие.
Жозэ, а хотели бы вы возглавить Баварию?
Мне нравятся мюнхенцы, но Бундеслига не интересно, там всегда один чемпион, я вот бы предпочел ПСЖ.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   394 / 800
сегодня в 12:23
Ща, погоди, в спартаке место освободится скоро
Там ты и разлюбишь футбол
lawr19730
lawr19730
   277 / 800
сегодня в 11:42
Нет подачи, нет матчей, нет чудо-трансферов, бабла маловато. Браво, Жозефина.
311
311
   41 / 800
сегодня в 11:41
«В сборную нельзя купить кучу бесполезных футболистов! Нет! И еще раз нет!»
ДСА
ДСА
   185 / 800
сегодня в 11:22
И ошибки тут сразу видны, мудро.
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