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Семак: «Должны были выигрывать»

сегодня, 00:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Краснодаром».

В первом тайме была осторожная игра. Мы давали сопернику подолгу контролировать мяч. У своих ворот особо опасных моментов не было, как и у ворот соперника. Артем Дзюба упустил самый верный шанс забить до перерыва. Во втором тайме мы смотрелись лучше, но не забили. Вместо этого пропустили достаточно курьезный гол, который поставил нас в сложное положение. Мы смогли свести матч к ничьей, отыгрались – это плюс. Сыграли неплохо в обороне. Должны были выигрывать, так что удовлетворены результатом быть не можем.

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Все комментарии
МКС
МКС
   404 / 847
сегодня в 00:46
Вот и Еськов так думал

А Сантос ему всю малину обгадил
Морозовский
Морозовский
   6 / 847
сегодня в 00:38
Тут сегодня кто-то придумал новый футбольный термин: футбольный ананизм! Это про "Зенит" семаковский!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   543 / 847
сегодня в 00:34
Осечка.Бывает.Дальше быть более сконцентрированными.Верим!
plusnindimon
plusnindimon
   219 / 847
сегодня в 00:07
Сергей Богданович, Лунёва на лавку и результат придет, Ерохина вообще гони с команды.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 847
сегодня в 00:07
Краснодар ни а чем
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