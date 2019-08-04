Семак: «Должны были выигрывать»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал ничью с «Краснодаром».

В первом тайме была осторожная игра. Мы давали сопернику подолгу контролировать мяч. У своих ворот особо опасных моментов не было, как и у ворот соперника. Артем Дзюба упустил самый верный шанс забить до перерыва. Во втором тайме мы смотрелись лучше, но не забили. Вместо этого пропустили достаточно курьезный гол, который поставил нас в сложное положение. Мы смогли свести матч к ничьей, отыгрались – это плюс. Сыграли неплохо в обороне. Должны были выигрывать, так что удовлетворены результатом быть не можем.