Цорн: «Наша команда только строится»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о трансферной кампании клуба.

Команда строится. Трансферная кампания «Спартака» очень активная и бурная. «Спартак» столько никогда не продавал и за последнее время столько не покупал за одно трансферное окно. Мы меняем полностью команду. При этом трансферная кампания ещё не завершилась. Думаю, она завершится к матчу с ЦСКА