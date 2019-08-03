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Цорн: «Наша команда только строится»

03 августа 2019, 23:10

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о трансферной кампании клуба.

Команда строится. Трансферная кампания «Спартака» очень активная и бурная. «Спартак» столько никогда не продавал и за последнее время столько не покупал за одно трансферное окно. Мы меняем полностью команду. При этом трансферная кампания ещё не завершилась. Думаю, она завершится к матчу с ЦСКА

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Все комментарии
112910415
112910415
   63 / 848
вчера в 17:28
завершай с умом
halfbeek
halfbeek
   363 / 848
вчера в 10:00
Сезон у нас начинается пораньше по сравнению с Европой и соответственно трансферы совершаются во время уже начавшегося чемпионата. Надеюсь, что приобретения выстрелят. А на данный момент вся предсезонная подготовка пошла на смарку. Играть будет другой состав и игра будет зависеть от того кто будет плеймейкером. Гулиев и Зобнин на этом поприще нули.
ДАША Д
ДАША Д
   158 / 848
вчера в 08:15
На сезон можно забить.
cska plus
cska plus
   13 / 848
вчера в 08:06
Скоро цорн купит Пеле и Марадонну.
cska plus
cska plus
   13 / 848
вчера в 08:02
Пусть строит цорн а мы посмотрим, что построит этот строитель.
ABir
ABir
   198 / 848
вчера в 06:08
Скорее бы достроили
Adollinn
Adollinn
   353 / 848
вчера в 05:51
Почти сто лет строится и одни позоры.
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   108 / 848
вчера в 00:44
Давай топового опорника и нападающего еще одного надо.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил вoлгoдoн
   7 / 848
вчера в 00:31
Я видео смотрел, на нем не видно тех кто кидал петарды, и не видно тех кто хочет их достать из толпы. Так что ты не прав. Там тупо кипеша дали быдло стюарды
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил 25процентный клоун
   3 / 848
вчера в 00:29
Сантоса с почином
Он не виноват, он назад скидывал, там Лунь зачем-то в центре штрафной бегал, ему виднее.
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил 25процентный клоун
   74 / 848
вчера в 00:29
Вижу поверхностое, однобокое восприятие. Там пьяных пацанов стюарды провоцирвали и долбили, это беспредел. А 2ды всегда бросали
Я думаю ты своих выгораживаешь.Они наныли с гору.Теперь героями стали.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Так Себе Аналитик
   7 / 848
вчера в 00:28
Сантоса с почином
25процентный клоун
25процентный клоун ответил вoлгoдoн
   7 / 848
вчера в 00:28
Вижу поверхностое, однобокое восприятие.
Там пьяных пацанов стюарды провоцирвали и долбили, это беспредел. А 2ды всегда бросали
КАМЮ
КАМЮ ответил 25процентный клоун
   318 / 848
вчера в 00:26
А что, Обляков с Ахметовым в дортмунд уехали?
Да нет - в Казань
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил 25процентный клоун
   3 / 848
вчера в 00:25
Приобрели одни а нацики по другую сторону)) Вон какие схватки с омоном после матча)))) накипело у парней от бей беги латиносов)))
Не, у нас все норм. Никто не свистит, Миллер же Вираж прижал перед ЛЧ, чтобы эксцессов не было. А наши шоколадки пока трудяги - Халк, Витцель (хотя Витцель дно), Барриос, Сантос, вот на Малкома посмотрим)
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил 25процентный клоун
   74 / 848
вчера в 00:25
Про это не напоминай, черное пятно этого сезона, стыдно((
Да ладно тебе. Я вижу картину так. Мусора искали беспредельщиков тарасовских и под резинку попало несколько мирных их прикрывавших,но что-то повизгивающих. В целом милицейские традиции не разделяю.Но тарасовских ох..вших гостей пиз..ить очень даже нужно.Публичность подвела мусоров.Ну и "народность" в купе с духовным скулежом.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил КАМЮ
   7 / 848
вчера в 00:25
А что, Обляков с Ахметовым в дортмунд уехали?
КАМЮ
КАМЮ ответил 25процентный клоун
   318 / 848
вчера в 00:23
Цорн гений, ну или очень граммотный специалист. Нацисты на неве
"Цорн гений" - а ты не погорячился?
КАМЮ
КАМЮ
   318 / 848
вчера в 00:22
"Команда строится"

В точности по лекалам "Дома-2". И столько же времени ))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил вoлгoдoн
   7 / 848
вчера в 00:19
Про это не напоминай, черное пятно этого сезона, стыдно((
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил 25процентный клоун
   74 / 848
вчера в 00:17
Приобрели одни а нацики по другую сторону)) Вон какие схватки с омоном после матча)))) накипело у парней от бей беги латиносов)))
"схватки" это когда омоновцы проносчиков побили в Ростове?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Так Себе Аналитик
   7 / 848
вчера в 00:13
Приобрели одни а нацики по другую сторону))
Вон какие схватки с омоном после матча)))) накипело у парней от бей беги латиносов)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил 25процентный клоун
   3 / 848
вчера в 00:03
Цорн гений, ну или очень граммотный специалист. Нацисты на неве
Как ты можешь говорить, что нацисты на Неве, когда "Зенит" уже третью шоколадку приобрел))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил вoлгoдoн
   7 / 848
03 августа в 23:51
Цорн гений, ну или очень граммотный специалист.
Нацисты на неве
311
311
   54 / 848
03 августа в 23:50
Цорн свое дело знает. Выгонят пиджака зимой и можно набирать новую команду под очередного физрука!)
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил 25процентный клоун
   74 / 848
03 августа в 23:37
Томас, ты человек года в РПЛ, спасибо тебе за свежесть в Спартаке и РПЛ
Цорн скорее всего расист,всех негров распродал,всю изюминку нарушил.
dino-hsv
dino-hsv
   56 / 848
03 августа в 23:33
только вот строителя вам надо в комбинезоне, а не в пиджаке. с этим ничего не построить
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 848
03 августа в 23:22
Томас, ты человек года в РПЛ, спасибо тебе за свежесть в Спартаке и РПЛ
Армейская душа
Армейская душа
   38 / 848
03 августа в 23:14
Ничего - в пердиве достроите
EAGinLE
EAGinLE
   28 / 848
03 августа в 23:12
Удачи Спартаку !!
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