Цорн: «Наша команда только строится»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о трансферной кампании клуба.
Команда строится. Трансферная кампания «Спартака» очень активная и бурная. «Спартак» столько никогда не продавал и за последнее время столько не покупал за одно трансферное окно. Мы меняем полностью команду. При этом трансферная кампания ещё не завершилась. Думаю, она завершится к матчу с ЦСКА
Там пьяных пацанов стюарды провоцирвали и долбили, это беспредел. А 2ды всегда бросали
Там пьяных пацанов стюарды провоцирвали и долбили, это беспредел. А 2ды всегда бросали
В точности по лекалам "Дома-2". И столько же времени ))
В точности по лекалам "Дома-2". И столько же времени ))
Вон какие схватки с омоном после матча)))) накипело у парней от бей беги латиносов)))
Вон какие схватки с омоном после матча)))) накипело у парней от бей беги латиносов)))
Нацисты на неве
Нацисты на неве