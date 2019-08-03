Шюррле: «Я рад, что перешел в „Спартак“»

Форвард «Спартака» Андре Шюррле поделился впечатлениями после матча 4-го тура РПЛ против «Динамо».
Мой хороший друг Марио Гетце звонил, переписываюсь с ним и со многими ребятами из сборной Германии, постоянно с ними на связи. Когда подписал контракт со «Спартаком», написали, что Москва — классный город, что не разочаруюсь и пожелали удачи. У болельщиков «Спартака» и «Боруссии» есть схожесть в ментальности, атмосфере и накалу на трибунах. Они гонят команду вперед все 90 минут и хотят, чтобы она билась от начала до конца. Атмосфера очень схожая.
Один из молодых игроков сказал, что играл за меня в FIFA? Я тоже играл в эту игру, когда был молодым, играл за Лэмпарда, Баллака, и когда попал к ним в одну команду, это были непередаваемые ощущения. Я рад, что нахожусь здесь, хочу побыстрее набрать форму и помочь команде продолжать двигаться дальше.