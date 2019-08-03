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Шюррле: «Я рад, что перешел в „Спартак“»

вчера, 23:33
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Форвард «Спартака» Андре Шюррле поделился впечатлениями после матча 4-го тура РПЛ против «Динамо».

Мой хороший друг Марио Гетце звонил, переписываюсь с ним и со многими ребятами из сборной Германии, постоянно с ними на связи. Когда подписал контракт со «Спартаком», написали, что Москва — классный город, что не разочаруюсь и пожелали удачи. У болельщиков «Спартака» и «Боруссии» есть схожесть в ментальности, атмосфере и накалу на трибунах. Они гонят команду вперед все 90 минут и хотят, чтобы она билась от начала до конца. Атмосфера очень схожая.

Один из молодых игроков сказал, что играл за меня в FIFA? Я тоже играл в эту игру, когда был молодым, играл за Лэмпарда, Баллака, и когда попал к ним в одну команду, это были непередаваемые ощущения. Я рад, что нахожусь здесь, хочу побыстрее набрать форму и помочь команде продолжать двигаться дальше.

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Все комментарии
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   79 / 848
сегодня в 00:25
...ВЕРЮ ! ждёт тебя успех и с великим Спартаком !
vovinho11
vovinho11
   814 / 848
сегодня в 00:22
Рад, что завершил карьеру
Армейская душа
Армейская душа
   36 / 848
вчера в 23:55
А что тебе ещё остаётся говорить - паспорт-то у Федуна
Т34
Т34 ответил вoлгoдoн
   313 / 848
вчера в 23:55
Ромбик скорее целуй,не то шарфами закидают)
Малком уже облизал лазурную стрелку? Или мордой не вышел?
oFANATo
oFANATo
   63 / 848
вчера в 23:44
Сбитому летчику понравились наши рестораны.
ABir
ABir
   307 / 848
вчера в 23:40
Безусловное усиление!
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   92 / 848
вчера в 23:37
Очередные пустые слова. Все на словах радуются.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   147 / 848
вчера в 23:35
Ромбик скорее целуй,не то шарфами закидают)
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