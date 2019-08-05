Тиль взял в «Спартаке» номер Глушакова

сегодня, 22:32

Новичок «Спартака» будет выступать за московский клуб под 8-м номером, который ранее принадлежал бывшему капитану красно-белых Денису Глушакову.

Напомним, что Глушаков сейчас выступает за «Ахмат», за который он сегодня дебютировал.