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Тиль взял в «Спартаке» номер Глушакова

сегодня, 22:32

Новичок «Спартака» Гуус Тиль будет выступать за московский клуб под 8-м номером, который ранее принадлежал бывшему капитану красно-белых Денису Глушакову.

Напомним, что Глушаков сейчас выступает за «Ахмат», за который он сегодня дебютировал.

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Bладимиp
Bладимиp
   118 / 860
сегодня в 23:18
Ждет напряг и аренда в ростов.
oFANATo
oFANATo
   38 / 860
сегодня в 23:11
Банщику это не понравится.
МКС
МКС
   74 / 860
сегодня в 23:09
Тебе вилнее из тарасовки

И потом что за девичьи повадки

Ляпнуть гадость и тут же в игнор оппонента загнать

Хотя наверное я с полом не ошибся
BZ2315
BZ2315 ответил МКС
   402 / 860
сегодня в 23:01
Номер "бесконечность" Не самый плохой вариант Влашич вон играет под номером глушакова И ничего - все получается
Да, бесконечная тарасовская бестрофейная пропасть будет ему к лицу.
Izmar
Izmar
   43 / 860
сегодня в 22:59
Не к добру он его взял, позору не оберется.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Так Себе Аналитик 2
   29 / 860
сегодня в 22:48
Невероятная ответственность, теперь Тилю придется разваливать команду и быть главным в парилке... А с нынешними кавказцами это достаточно опасно, это тебе не Луиса Адриано парить или подругу детства... Сочувствую)
Неприятие к клубу- это личное, но на хрена
сразу в национальный вопрос ударяться ?

Не место красит человека, а человек -место .
Гордецкий
Гордецкий
   355 / 860
сегодня в 22:43
Ужасно повезло, будет смешить народ вместо невеселой игры пупсиков.
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2
   580 / 860
сегодня в 22:42
Невероятная ответственность, теперь Тилю придется разваливать команду и быть главным в парилке... А с нынешними кавказцами это достаточно опасно, это тебе не Луиса Адриано парить или подругу детства... Сочувствую)
МКС
МКС
   74 / 860
сегодня в 22:39
Номер "бесконечность"

Не самый плохой вариант

Влашич вон играет под номером глушакова

И ничего - все получается
Морозовский
Морозовский
   7 / 860
сегодня в 22:37
Глушаков выслал Тилю КАМАЗ берёзовых веников!!!!!!!!!!!!!!!!
Sunny.
Sunny.
   504 / 860
сегодня в 22:37
сменщик в бане))
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 860
сегодня в 22:36
Плохая примета!!!......даже просто ужасная!!!
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