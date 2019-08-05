Тиль взял в «Спартаке» номер Глушакова

Новичок «Спартака» Гуус Тиль будет выступать за московский клуб под 8-м номером, который ранее принадлежал бывшему капитану красно-белых Денису Глушакову.
Напомним, что Глушаков сейчас выступает за «Ахмат», за который он сегодня дебютировал.
Новичок «Спартака» Гуус Тиль будет выступать за московский клуб под 8-м номером, который ранее принадлежал бывшему капитану красно-белых Денису Глушакову.
Напомним, что Глушаков сейчас выступает за «Ахмат», за который он сегодня дебютировал.
И потом что за девичьи повадки
Ляпнуть гадость и тут же в игнор оппонента загнать
Хотя наверное я с полом не ошибся
И потом что за девичьи повадки
Ляпнуть гадость и тут же в игнор оппонента загнать
Хотя наверное я с полом не ошибся
сразу в национальный вопрос ударяться ?
Не место красит человека, а человек -место .
сразу в национальный вопрос ударяться ?
Не место красит человека, а человек -место .
Не самый плохой вариант
Влашич вон играет под номером глушакова
И ничего - все получается
Не самый плохой вариант
Влашич вон играет под номером глушакова
И ничего - все получается