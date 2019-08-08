«Жирона» объявила о переходе Порро в «Манчестер Сити»

«Жирона» подтвердила переход 19-летнего полузащитника Педро Порро в «Манчестер Сити». Детали сделки не сообщаются.
Порро в Испании считают многообещающим талантом. В минувшем сезоне он провел за «Жирону» 32 матча и отдал 4 результативные передачи.
«Жирона» подтвердила переход 19-летнего полузащитника Педро Порро в «Манчестер Сити». Детали сделки не сообщаются.
Порро в Испании считают многообещающим талантом. В минувшем сезоне он провел за «Жирону» 32 матча и отдал 4 результативные передачи.
"Детали сделки не сообщаются." Трансфермаркт подозревает, то 12 миллионов фунтов)
"Детали сделки не сообщаются." Трансфермаркт подозревает, то 12 миллионов фунтов)