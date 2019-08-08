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«Жирона» объявила о переходе Порро в «Манчестер Сити»

08 августа 2019, 19:51

«Жирона» подтвердила переход 19-летнего полузащитника Педро Порро в «Манчестер Сити». Детали сделки не сообщаются.

Порро в Испании считают многообещающим талантом. В минувшем сезоне он провел за «Жирону» 32 матча и отдал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2
08 августа 2019 в 20:04
МС опять -100 миллионов летом))

"Детали сделки не сообщаются." Трансфермаркт подозревает, то 12 миллионов фунтов)
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