«Жирона» объявила о переходе Порро в «Манчестер Сити»

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08 августа 2019, 19:51

«Жирона» подтвердила переход 19-летнего полузащитника в «Манчестер Сити». Детали сделки не сообщаются.

Порро в Испании считают многообещающим талантом. В минувшем сезоне он провел за «Жирону» 32 матча и отдал 4 результативные передачи.