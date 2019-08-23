1 января 2020 года в Реутове откроется вратарская академия Акинфеева

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов сообщил, что 1 января 2020 года в подмосковном Реутове откроется академия вратарского мастерства .

Чанов является первым тренером Акинфеева и станет директором будущей академии.

Московская область выделила нам средства на строительство стадиона и интерната при академии. Также ежегодно будут выделяться деньги на заработные платы всех сотрудников и тренеров. Я буду занимать должность директора академии, Акинфеев будет проводить мастер-классы и различные встречи по мере возможности, пока у Игоря нет права преподавать. Вся программа обучения будет составляться и проводиться под моим руководством.

Через три года у нас будет подтверждение лицензии о возможность совершать преподавательскую деятельность от Российского футбольного союза, так что будем обучать людей под эгидой РФС .

Это первая вратарская академия в России. Наша цель — в короткие сроки возродить яшинские традиции и подготовить молодых, талантливых вратарей для любительских и профессиональных команд и наших сборных, а в дальнейшем перейти на стабильную и длительную перспективу подготовки талантливых российских вратарей.