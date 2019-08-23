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1 января 2020 года в Реутове откроется вратарская академия Акинфеева

23 августа 2019, 16:59

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов сообщил, что 1 января 2020 года в подмосковном Реутове откроется академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева.

Чанов является первым тренером Акинфеева и станет директором будущей академии.

Московская область выделила нам средства на строительство стадиона и интерната при академии. Также ежегодно будут выделяться деньги на заработные платы всех сотрудников и тренеров. Я буду занимать должность директора академии, Акинфеев будет проводить мастер-классы и различные встречи по мере возможности, пока у Игоря нет права преподавать. Вся программа обучения будет составляться и проводиться под моим руководством.

Через три года у нас будет подтверждение лицензии о возможность совершать преподавательскую деятельность от Российского футбольного союза, так что будем обучать людей под эгидой РФС.

Это первая вратарская академия в России. Наша цель — в короткие сроки возродить яшинские традиции и подготовить молодых, талантливых вратарей для любительских и профессиональных команд и наших сборных, а в дальнейшем перейти на стабильную и длительную перспективу подготовки талантливых российских вратарей.

Чанов также сообщил, что учениками академии смогут стать не только дети, но и вратари из профессиональных команд, а также тренеры вратарей. Академия планирует проводить семинары и встречи в других регионах России с привлечением российских вратарей, например, Владимира Габулова, Сергея Нарубина, Артура Нигматуллина, Дмитрия Крамаренко, Сослана Джанаева.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее отметил, что у Акинфеева есть все качества, чтобы стать тренером. 

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Все комментарии
Ravshan.878
Ravshan.878 ответ За адекватность (раскрыть)
26 августа 2019 в 20:18
Ну да казенного деньги, выгодно тратить.Система давненько существует. Честными детективом быть очень сложно. Можно долго писать.Привет .)))
Ravshan.878
Ravshan.878 ответ Сергей Саныч (раскрыть)
26 августа 2019 в 20:01
Разве кипери не футболисты.
Тогда кто они???
Суеверный
Суеверный
26 августа 2019 в 19:44
Нормальное начинание. Меня смущает только дата... В России 1-го января часто ищут рассол.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ Ravshan.878 (раскрыть)
24 августа 2019 в 10:37
Ну выйдет из Академии раз в 20 лет второй Яшин или Дасаев? (таких во дворах надо искать)
А куда девать тысячи Неяшиных или Недасаевых?
Куда их пристроить.Это не футболисты,а вратари.
Штучный товар.
Вывеска красивая,а нужность под вопросом.
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
24 августа 2019 в 09:06
Болелы тарасовки в шоке , кто же и когда научит их вратарей не пропускать 7 мячей от какого Ливерпуля.
За адекватность
За адекватность ответ Ravshan.878 (раскрыть)
23 августа 2019 в 22:31
Сами то в это верите? Не хочу быть пессимистом, но когда так рьяно вещают о расходовании бюджетных средств, то лично мне кажется, что на будущих Дасаевых особо не стоит рассчитывать. С уважением.
dino-hsv
dino-hsv
23 августа 2019 в 22:19
круто. только как они играть будут? все школы матчи проводят между собой, а этим как быть?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
23 августа 2019 в 21:53
    KLINSI
    KLINSI
    23 августа 2019 в 21:32
    По мне так бредятина, отмывание денюшек.
    Футбольный интернат понимаю.
    Футбольная школа.
    Футбольная академия.
    Что такое вратарская академия не понимаю.
    Великолепный
    Великолепный
    23 августа 2019 в 20:26
    Неожиданная приятная новость.👍
    Ravshan.878
    Ravshan.878
    23 августа 2019 в 20:25
    Так здорово. Из академии будут выходить футболисты как легендарный Яшини,Дасаев, Чановы,Пилгуй, Балахини, Рудаков, и Габели. Хорошие проект.
    Sysanin101
    Sysanin101
    23 августа 2019 в 20:15
    Желаем академии успешной работы и высоких вратарских достижений, что в России, что в Европе и даже в Мире!
    Будем всегда рады за всех вратарских академиков и их наставников!
    Ugo
    Ugo
    23 августа 2019 в 20:14, ред.
    Надеюсь бесплатно будет для пацанов, все лучше чем в школе штаны протирать.
    Groove000
    Groove000
    23 августа 2019 в 19:46
    И все на рекорд будут идти)
    ДСА
    ДСА
    23 августа 2019 в 19:19
    С бодуна тяжко открывать.
    Red blu
    Red blu
    23 августа 2019 в 19:12
    Хорошее дело, вратарская академия не помешает.
    legendsofsails
    legendsofsails ответ ermak6848 (раскрыть)
    23 августа 2019 в 19:09
    просуществует где-то 43 дня, или 43 недели...вряд ли проживет 43 месяца!
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ LOpp (раскрыть)
    23 августа 2019 в 18:52
    С какой рекламой?))
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Zenit_84 (раскрыть)
    23 августа 2019 в 18:48, ред.
    Однофамилец знаменитому. Этот с Дальнего Востока. Привязан долго был к коням... Мне он запомнился скандальчиком на тему допинга, давно...
    "Кушал" он толи тестостерон, толи какие то диаболики.. На пробе нашли фуросемид...Самое интересное, он практически выпутался из этой истории, сказав, что ел таблетки для похудания которые ему дала.... Бабушка!!!))))
    До года был наказан...
    Caniggia
    Caniggia
    23 августа 2019 в 18:40
    Целая академия и только для вратарей? Не жирновато?
    DXTK
    DXTK
    23 августа 2019 в 18:27, ред.
      beefs
      beefs
      23 августа 2019 в 18:10
      Была бы польза...
      RussianMango
      RussianMango
      23 августа 2019 в 18:08
      Мастер класс от Игоряна, как установить рекорд в ЛЧ...эт очень полезная инфа, для нашей молодежи
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответ dzvinka (раскрыть)
      23 августа 2019 в 18:05
      Когда стучал по клаве наверное в зеркало смотрел?)))
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      23 августа 2019 в 18:03
      Замечательное начинание!
      Обобщать опыт вратарей России, учить с детства вратарским наукам, отличная идея.
      Приятно, что такая академия будет носить имя лучшего вратаря России и СССР ( смотрите Клуб Льва Яшина).
      d_fincher
      d_fincher
      23 августа 2019 в 17:59
      Под названием "Рекорд".

      Шучу, Игорь отличный вратарь и легенда сборной.
      drug01
      drug01
      23 августа 2019 в 17:54
      Это хорошо! Хороший пример!!!!
      ermak6848
      ermak6848
      23 августа 2019 в 17:46
      да пусть будет такая академия , но вот долго ли просуществует вопрос Большой..
      VIPded
      VIPded
      23 августа 2019 в 17:40
      Полезное дело.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Footbolista (раскрыть)
      23 августа 2019 в 17:32
      Надеюсь хоть там Акинфеев не будет орать на людей))
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