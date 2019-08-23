1 января 2020 года в Реутове откроется вратарская академия Акинфеева

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов сообщил, что 1 января 2020 года в подмосковном Реутове откроется академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева.
Чанов является первым тренером Акинфеева и станет директором будущей академии.
Московская область выделила нам средства на строительство стадиона и интерната при академии. Также ежегодно будут выделяться деньги на заработные платы всех сотрудников и тренеров. Я буду занимать должность директора академии, Акинфеев будет проводить мастер-классы и различные встречи по мере возможности, пока у Игоря нет права преподавать. Вся программа обучения будет составляться и проводиться под моим руководством.
Через три года у нас будет подтверждение лицензии о возможность совершать преподавательскую деятельность от Российского футбольного союза, так что будем обучать людей под эгидой РФС.
Это первая вратарская академия в России. Наша цель — в короткие сроки возродить яшинские традиции и подготовить молодых, талантливых вратарей для любительских и профессиональных команд и наших сборных, а в дальнейшем перейти на стабильную и длительную перспективу подготовки талантливых российских вратарей.
Чанов также сообщил, что учениками академии смогут стать не только дети, но и вратари из профессиональных команд, а также тренеры вратарей. Академия планирует проводить семинары и встречи в других регионах России с привлечением российских вратарей, например, Владимира Габулова, Сергея Нарубина, Артура Нигматуллина, Дмитрия Крамаренко, Сослана Джанаева.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее отметил, что у Акинфеева есть все качества, чтобы стать тренером.
Тогда кто они???
Тогда кто они???
А куда девать тысячи Неяшиных или Недасаевых?
Куда их пристроить.Это не футболисты,а вратари.
Штучный товар.
Вывеска красивая,а нужность под вопросом.
А куда девать тысячи Неяшиных или Недасаевых?
Куда их пристроить.Это не футболисты,а вратари.
Штучный товар.
Вывеска красивая,а нужность под вопросом.
Футбольный интернат понимаю.
Футбольная школа.
Футбольная академия.
Что такое вратарская академия не понимаю.
Футбольный интернат понимаю.
Футбольная школа.
Футбольная академия.
Что такое вратарская академия не понимаю.
Будем всегда рады за всех вратарских академиков и их наставников!
Будем всегда рады за всех вратарских академиков и их наставников!
"Кушал" он толи тестостерон, толи какие то диаболики.. На пробе нашли фуросемид...Самое интересное, он практически выпутался из этой истории, сказав, что ел таблетки для похудания которые ему дала.... Бабушка!!!))))
До года был наказан...
"Кушал" он толи тестостерон, толи какие то диаболики.. На пробе нашли фуросемид...Самое интересное, он практически выпутался из этой истории, сказав, что ел таблетки для похудания которые ему дала.... Бабушка!!!))))
До года был наказан...
Обобщать опыт вратарей России, учить с детства вратарским наукам, отличная идея.
Приятно, что такая академия будет носить имя лучшего вратаря России и СССР ( смотрите Клуб Льва Яшина).
Обобщать опыт вратарей России, учить с детства вратарским наукам, отличная идея.
Приятно, что такая академия будет носить имя лучшего вратаря России и СССР ( смотрите Клуб Льва Яшина).
Шучу, Игорь отличный вратарь и легенда сборной.
Шучу, Игорь отличный вратарь и легенда сборной.