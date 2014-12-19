Годзюр — лучший игрок «Терека» по итогам первой половины чемпионата России

Голкипер «Терека» Ярослав Годзюр признан посетителями официального сайта команды лучшим игроком первой части чемпионата России.
Второе место занял полузащитник Олег Иванов, на третьем месте — капитан «Терека» Ризван Уциев.
Годзюр также становился лучшим игроком команды в августе и ноябре.
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