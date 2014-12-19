Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия. Премьер-Лига 2014/2015

Годзюр — лучший игрок «Терека» по итогам первой половины чемпионата России

19 декабря 2014, 21:09
Голкипер «Терека» Ярослав Годзюр признан посетителями официального сайта команды лучшим игроком первой части чемпионата России.

Второе место занял полузащитник Олег Иванов, на третьем месте — капитан «Терека» Ризван Уциев.

Годзюр также становился лучшим игроком команды в августе и ноябре.
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кержаков: «„Зенит“ настраивается на совершенно другой матч с „Лацио“»
23 ноября 2020
«Наш волшебник». «Ростов» хвалит игру Ерёменко
30 декабря 2019 Фото
Глушаков: «У меня еще много сил для выступления на высоком уровне»
30 декабря 2019
Агент Смолова: «Вариант с переходом в МЮ был реальным для Фёдора»
24 декабря 2019
ОфициальноМ. Григорьев покинул курский «Авангард»
19 декабря 2019
Иван Ургант прочитал хокку о Дзюбе
18 декабря 2019
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 