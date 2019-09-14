Дуглас Сантос опубликовал пост на русском языке

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос после победы над «Арсеналом» (3:1) в матче 9-го тура РПЛ добавил новый пост в своём Instagram, подписав его на русском языке.
Какая ночь и какая великая победа! Пойдём вместе! Мы «Зенит».
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос после победы над «Арсеналом» (3:1) в матче 9-го тура РПЛ добавил новый пост в своём Instagram, подписав его на русском языке.
Какая ночь и какая великая победа! Пойдём вместе! Мы «Зенит».
Человек старался, тащил как мог...
Человек старался, тащил как мог...