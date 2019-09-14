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Дуглас Сантос опубликовал пост на русском языке

сегодня, 02:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос после победы над «Арсеналом» (3:1) в матче 9-го тура РПЛ добавил новый пост в своём Instagram, подписав его на русском языке.

Какая ночь и какая великая победа! Пойдём вместе! Мы «Зенит».

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BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
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сегодня в 03:00
А где благодарность Кукуяну?
Человек старался, тащил как мог...
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