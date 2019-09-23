ГлавнаяНовости

Вальверде: «Понимаю, что нужны результаты»

сегодня, 16:46

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался насчет своего будущего в команде.

Ничего нового. На всех тренеров ложатся огромные ожидания. А в «Барселоне» они еще больше.

Я знаю, что я в том положении, когда нужны результаты. Тренер всегда в центре внимания.

Мы начали сезон не лучшим образом и должны оправиться. Мы должны справиться с этим спадом.

Нужно сконцентрироваться на делах текущего сезона. В прошлом сезоне у нас тоже были трудности, но мы возвращались. А затем случился провал с «Ливерпулем».

Сейчас у нас не лучшие результаты в выездных матчах, и мы должны вернуться на победный путь.

Ранее Вальверде признался, что у его команды не выходит выигрывать на выезде.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хави нацелен на возвращение в «Барселону»
Сегодня, 15:40 Комментарии3
Фанаты гневно встретили Сульшера на базе МЮ
Сегодня, 14:13 Комментарии3
Конте готов выпустить Санчеса и Бираги на матч с «Лацио»
Сегодня, 13:23 Комментарии1
Джампаоло имеет «полную поддержку» от «Милана»
Сегодня, 09:11 Комментарии2
Сарри: «Баланс теряется, когда ты многое меняешь»
Сегодня, 08:29 Комментарии0
7 больших грехов тренера Вальверде
Вчера, 13:00Вадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Aniva
Aniva
   100 / 992
сегодня в 17:21
Барселона скоро превратиться в спартак и будет стремиться в сегунду.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил cska plus
   47 / 992
сегодня в 17:20
Следи за своими цсками на ипподроме. Или туалетодроме, не знаю как у вас принято.
cska plus
cska plus
   11 / 992
сегодня в 16:47
Вальверде с гномом надо убрать из команды.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100