Вальверде: «Понимаю, что нужны результаты»

Главный тренер «Барселоны» высказался насчет своего будущего в команде.

Ничего нового. На всех тренеров ложатся огромные ожидания. А в «Барселоне» они еще больше.

Я знаю, что я в том положении, когда нужны результаты. Тренер всегда в центре внимания.

Мы начали сезон не лучшим образом и должны оправиться. Мы должны справиться с этим спадом.

Нужно сконцентрироваться на делах текущего сезона. В прошлом сезоне у нас тоже были трудности, но мы возвращались. А затем случился провал с «Ливерпулем».

Сейчас у нас не лучшие результаты в выездных матчах, и мы должны вернуться на победный путь.