Вальверде: «Понимаю, что нужны результаты»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался насчет своего будущего в команде.
Ничего нового. На всех тренеров ложатся огромные ожидания. А в «Барселоне» они еще больше.
Я знаю, что я в том положении, когда нужны результаты. Тренер всегда в центре внимания.
Мы начали сезон не лучшим образом и должны оправиться. Мы должны справиться с этим спадом.
Нужно сконцентрироваться на делах текущего сезона. В прошлом сезоне у нас тоже были трудности, но мы возвращались. А затем случился провал с «Ливерпулем».
Сейчас у нас не лучшие результаты в выездных матчах, и мы должны вернуться на победный путь.
Ранее Вальверде признался, что у его команды не выходит выигрывать на выезде.