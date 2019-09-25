В «Мордовии» уже пять месяцев не платят зарплату футболистам

Защитник «Мордовии» Евгений Ятченко накануне матча 1/16 финала Кубка России против «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клуба.

Если честно, то все наши текущие результаты можно назвать закономерными. Поэтому мы находимся на том месте, где находимся.

У нас стоит задача в клубе, как я понял, сохранения прописки в ФНЛ . Тут ведь много зависит от тех финансовых проблем, которые сейчас есть у «Мордовии». Все футболисты переживают по этому поводу, поэтому и не могут полноценно сконцентрироваться на футболе, а из-за этого и страдают.

Нам уже пять месяцев денег не платят. До этого было то же самое. В прошлом году, правда, никогда долги по зарплате не доходили до пяти месяцев. Было три, четыре, но дольше не задерживали. У нас была надежда, что в этом сезоне все исправится, но ничего такого, как вы уже поняли, не происходит.