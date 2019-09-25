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В «Мордовии» уже пять месяцев не платят зарплату футболистам

сегодня, 13:15
МордовияЛоготип футбольный клуб Мордовия (Саранск)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов18:30 Не начался

Защитник «Мордовии» Евгений Ятченко накануне матча 1/16 финала Кубка России против «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клуба. 

Если честно, то все наши текущие результаты можно назвать закономерными. Поэтому мы находимся на том месте, где находимся.

У нас стоит задача в клубе, как я понял, сохранения прописки в ФНЛ. Тут ведь много зависит от тех финансовых проблем, которые сейчас есть у «Мордовии». Все футболисты переживают по этому поводу, поэтому и не могут полноценно сконцентрироваться на футболе, а из-за этого и страдают.

Нам уже пять месяцев денег не платят. До этого было то же самое. В прошлом году, правда, никогда долги по зарплате не доходили до пяти месяцев. Было три, четыре, но дольше не задерживали. У нас была надежда, что в этом сезоне все исправится, но ничего такого, как вы уже поняли, не происходит.

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Все комментарии
Rafus Scorpius
Rafus Scorpius
сегодня в 16:13
Пора переводить все команды в РФ на состоятельность самоокупаемости, а то регион клуб представляет, а у региона на клуб денег нет...а так, тут все упростится - найдите финансы, поставьте задачу, чтобы существовать на следующий сезон, как минимум и, с Богом, выполняйте...не выполнили, доп.вливаний нет?...то клуб расформировывается, и все дела, а то чего, кота Дюкина за яйца тянуть....
Питер Ман
Питер Ман
   25 / 969
сегодня в 14:53
А ростов в это время жирует на народные деньги пенсионеров ростовской области, оплачивая жирные контракты Еременко, Попова и т.д.
Удачи Мордовии сегодня, надо разорвать буржуев с пролетарской ненавистью!
Zenit_84
Zenit_84
   134 / 969
сегодня в 14:13
Ждите проданных матчей
Знатог
Знатог
   142 / 969
сегодня в 13:29
Клубу срочно требуются революционеры.
ДАША Д
ДАША Д
   219 / 969
сегодня в 13:25
Одно дополнительное вакантное место в ФНЛ появится.
1 команда
1 команда
   222 / 969
сегодня в 13:23
Пусть ищут другую работу.
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