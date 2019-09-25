Габулов: «„Аланию“ и ЦСКА что-то связывает»

Президент «Алании» Владимир Габулов накануне матча 1/16 финала Кубка России против ЦСКА рассказал о связях между двумя клубами.
С начала 2000-х между «Аланией» и ЦСКА действительно что-то связывает. Например, очень большое количество воспитанников осетинского футбола и вообще разных футболистов поиграло сразу в обеих командах. Думаю, эти клубы еще связал и дух соперничества с московским «Спартаком».
Тренер Валерий Газзаев поработал и в ЦСКА, и в «Алании», выигрывал титулы с обеими командами. Здесь стоит вспомнить одно из знаковых событий для Владикавказа. В 2007-м армейцы решили провести несколько домашних матчей в Северной Осетии, в том числе плей-офф Кубка УЕФА против «Маккаби». Матч закончился 0:0, но республиканский стадион был переполнен — больше 30 тысяч зрителей.