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Габулов: «„Аланию“ и ЦСКА что-то связывает»

сегодня, 09:36
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА18:00 Не начался

Президент «Алании» Владимир Габулов накануне матча 1/16 финала Кубка России против ЦСКА рассказал о связях между двумя клубами.

С начала 2000-х между «Аланией» и ЦСКА действительно что-то связывает. Например, очень большое количество воспитанников осетинского футбола и вообще разных футболистов поиграло сразу в обеих командах. Думаю, эти клубы еще связал и дух соперничества с московским «Спартаком».

Тренер Валерий Газзаев поработал и в ЦСКА, и в «Алании», выигрывал титулы с обеими командами. Здесь стоит вспомнить одно из знаковых событий для Владикавказа. В 2007-м армейцы решили провести несколько домашних матчей в Северной Осетии, в том числе плей-офф Кубка УЕФА против «Маккаби». Матч закончился 0:0, но республиканский стадион был переполнен — больше 30 тысяч зрителей.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат ответил морозз
   389 / 973
сегодня в 12:34
Джигит +конь + нагайка
Тогда боюсь даже предположить, что может связывать Аланию со СпаМом...)))
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   594 / 973
сегодня в 12:30
Не вижу никакой связи между этими клубами.
морозз
морозз
   53 / 973
сегодня в 11:50
Джигит +конь + нагайка
alex074
alex074
   113 / 973
сегодня в 11:19
гаЗЗаев
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил LOpp
   135 / 973
сегодня в 10:26
Связывает ПЁС
LOpp
LOpp
   12 / 973
сегодня в 10:06
ДСА
ДСА
   156 / 973
сегодня в 10:03
ЦСКА победит.
VIPded
VIPded
   65 / 973
сегодня в 09:39
Усы кое-чьи...)))
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