Габулов: «„Аланию“ и ЦСКА что-то связывает»

Президент «Алании» накануне матча 1/16 финала Кубка России против ЦСКА рассказал о связях между двумя клубами.

С начала 2000-х между «Аланией» и ЦСКА действительно что-то связывает. Например, очень большое количество воспитанников осетинского футбола и вообще разных футболистов поиграло сразу в обеих командах. Думаю, эти клубы еще связал и дух соперничества с московским «Спартаком».