Карапетян: «Деньги голы не забивают»

Нападающий «Сочи» , забивший победный гол в ворота «Динамо» (3:2) в матче 10-го тура РПЛ , поделился мнением о трансферных тратах российских клубов.

«Динамо» летом потратило на трансферы более 30 миллионов евро? Деньги голы не забивают. Нужно подобрать хорошую команду. Если посмотреть на тот же «Спартак», они ведь тоже потратили много денег на покупки. И на каком они месте? А с другой стороны, можно посмотреть на «Уфу», которая не потратила почти совсем ничего.