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Карапетян: «Деньги голы не забивают»

сегодня, 09:24
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян, забивший победный гол в ворота «Динамо» (3:2) в матче 10-го тура РПЛ, поделился мнением о трансферных тратах российских клубов.

«Динамо» летом потратило на трансферы более 30 миллионов евро? Деньги голы не забивают. Нужно подобрать хорошую команду. Если посмотреть на тот же «Спартак», они ведь тоже потратили много денег на покупки. И на каком они месте? А с другой стороны, можно посмотреть на «Уфу», которая не потратила почти совсем ничего.

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ДСА
ДСА
   156 / 973
сегодня в 11:09
Еще как деньги забивают !!!
А когда побеждают нищеброды - это случайность, в пределах погрешности.
Zenit_84
Zenit_84
   132 / 973
сегодня в 10:28
Это точно
Binger
Binger
   23 / 973
сегодня в 10:04
Деньги нужно с умом тратить, а не заниматься грабежом и аферами.
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