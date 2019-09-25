Гогниев: «У нас в республике много за ЦСКА болеют»

Главный тренер «Алании» прокомментировал предстоящий матч 1/16 финала Кубка России против ЦСКА .

У нас такая республика: все друг друга знают. И у меня спрашивали про билеты. Кому-то смог помочь и поделиться билетами, а кто-то, к сожалению, на матч не попадет. Жаль — хотелось бы, чтобы все желающие могли прийти на стадион. Это будет большой праздник для Осетии.

У нас в республике много за ЦСКА болеют. Все потому, что играло много осетинских футболистов. Почему именно в ЦСКА ? Да их везде много! И вообще: ЦСКА — это армейцы, настоящие мужчины.