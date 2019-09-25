Гогниев: «У нас в республике много за ЦСКА болеют»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал предстоящий матч 1/16 финала Кубка России против ЦСКА.
У нас такая республика: все друг друга знают. И у меня спрашивали про билеты. Кому-то смог помочь и поделиться билетами, а кто-то, к сожалению, на матч не попадет. Жаль — хотелось бы, чтобы все желающие могли прийти на стадион. Это будет большой праздник для Осетии.
У нас в республике много за ЦСКА болеют. Все потому, что играло много осетинских футболистов. Почему именно в ЦСКА? Да их везде много! И вообще: ЦСКА — это армейцы, настоящие мужчины.
В моем детстве была только одна команда — «Алания», которая гремела в 90-х. Но сейчас переживаю и за ЦСКА, все-таки не чужой клуб для меня. И знаю президента клуба Евгения Гинера, который для своих футболистов сделает все. Даже когда играл против армейцев, болельщики всегда принимали тепло.