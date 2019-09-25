Магнуссон: «ЦСКА нужно побеждать в любом матче, вне зависимости от турнира»

Защитник ЦСКА поделился ожиданиями от предстоящих матчей.

Сейчас у нас очень много матчей. С одной стороны, это хорошо, с другой — не очень, так как некоторые игроки устают или получают травмы. Но у нас нет другого выбора. Нужно побеждать в каждом следующем матче вне зависимости от турнира.