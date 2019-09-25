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Магнуссон: «ЦСКА нужно побеждать в любом матче, вне зависимости от турнира»

сегодня, 17:22
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч идет

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от предстоящих матчей.

Сейчас у нас очень много матчей. С одной стороны, это хорошо, с другой — не очень, так как некоторые игроки устают или получают травмы. Но у нас нет другого выбора. Нужно побеждать в каждом следующем матче вне зависимости от турнира.

Напомним, что сегодня в 18:00 по московскому времени ЦСКА встретится с «Аланией» в рамках 1/16 финала Кубка России. «Soccer.ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   65 / 970
сегодня в 18:16
До полуфинала КР можно и молодняком поиграть.
112910415
112910415
   61 / 970
сегодня в 18:13
Верно.
Исключение делается только для болгар.
mihaluch
mihaluch
   88 / 970
сегодня в 17:34
Побеждать конечно нужно в каждом матче. Но что делать если сил не хватает?
Footbolista
Footbolista
   2 / 970
сегодня в 17:26
В Болгарию сьездили на шоппинг в "Пятерочку"...
cska plus
cska plus
   15 / 970
сегодня в 17:23
Магнуссон очень много говорит.
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