Магнуссон: «ЦСКА нужно побеждать в любом матче, вне зависимости от турнира»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от предстоящих матчей.
Сейчас у нас очень много матчей. С одной стороны, это хорошо, с другой — не очень, так как некоторые игроки устают или получают травмы. Но у нас нет другого выбора. Нужно побеждать в каждом следующем матче вне зависимости от турнира.
Напомним, что сегодня в 18:00 по московскому времени ЦСКА встретится с «Аланией» в рамках 1/16 финала Кубка России. «Soccer.ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Исключение делается только для болгар.
Исключение делается только для болгар.